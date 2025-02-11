История бренда To be Blossom: как создавался успешный косметический бренд

Развитие некоторых торговых марок говорит о том, как правильно выбранная философия помогает достигать успеха и завоевывать признание среди потребителей. Об этом свидетельствует история бренда To be Blossom, сделавшего ставку на создание женственных и комфортных предметов гардероба. В этой статье Клео.ру предлагает узнать о том, какой путь прошла компания с момента ее создания, и чем уникальны ее коллекции.





Основание бренда

Популярная торговая марка была создана в 2016 году. Название бренда To be Blossom в переводе с английского означает "Расцветай", что в полной мере отражает концепцию компании, направленную на самовыражение и раскрытие потенциала каждой женщины. Заслуга в основании торговой марки принадлежит Марине Завгородней.

Первая коллекция включала в себя пять трикотажных костюмов, которые с легкостью вписывались в повседневный капсульный гардероб, выглядели стильно и при этом были комфортны в носке. Модели имели успех среди представительниц прекрасного пола, что способствовало выпуску новых предметов гардероба и увеличению ассортимента торговой марки.





Рост популярности и признание на рынке

Рост популярности торговой марки привел к тому, что капсульные коллекции начали обновляться ежемесячно. В их состав входят предметы гардероба, изготовленные из шерсти, трикотажа, вискозы, кашемира. Увеличить износостойкость изделий помогает добавление нейлона. Местом для производства продукции служат фабрики, расположенные в России, Китае, Индии, Турции.

В 2022 году бренд вошел в Топ-10 самых востребованных торговых марок России. Особое признание представительниц прекрасного пола заслужили платья, характеризующиеся лаконичным силуэтом и женственными очертаниями одновременно. Стремительный рост компании непосредственно сказался на ее выручке, которая в 2023 году достигала около 104 млн рублей. При этом прибыль компании составила 6,2 млн рублей.





Современное состояние бренда

В 2024 году продукция торговой марки реализовывается в сети магазинов, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге. Также бренд имеет собственный интернет-магазин и действует на маркетплейсах Wildberries, Lamoda, Ozon.

Бренд выпускает как продукцию, рассчитанную на массового потребителя, так и одежду премиум-класса. Последняя изготавливается из натуральных органических материалов. Коллекции включают такие предметы гардероба как платья, рубашки, брюки, футболки, джемперы, юбки, топы. При выборе оттенков предпочтение отдается природной цветовой гамме, а также акварельной палитре. При этом бренд не боится обращаться к экспериментам, выпуская костюмы "с мужского плеча" или брюки оверсайз, выполненные в технике кроше.

Кроме предметов гардероба, визитной карточкой бренда является косметика To be Blossom. Особую популярность завоевали кремы для ухода за кожей, обеспечивающие питательный и увлажняющий уход, а также натуральные масла вечерней примулы, арагана, сосны, облепихи, римской ромашки, сладкого миндаля, семян малины и шиповника и с другими компонентами.

Подведем итог

История бренда To be Blossom – яркий пример того, как можно добиться успеха с помощью грамотно выбранной концепции и ставки на индивидуальность. На сегодняшний момент торговая марка пользуется заслуженной любовью и признанием среди потребительниц, а ее коллекции одежды и косметика остаются неизменно популярными и востребованными.