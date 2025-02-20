История бренда Blancpain: создание и развитие старейшей часовой мануфактуры

Многие компании, сумевшие достичь статуса культовых и легендарных, ведут свою деятельность на протяжении многих лет, и даже столетий. Ярким примером такого успеха является история бренда Blancpain, часовой мануфактуры, возникшей в начале XVIII века и сумевшей сохранить свою популярность до наших дней. В этой статье Клео.ру предлагает подробно узнать о том, как создавалась и развивалась знаменитая торговая марка.





Основание бренда и ранние годы

Создание торговой марки произошло в 1735 году, а заслуга в ее основании принадлежит Жеан-Жаку Бланпэну. Мастер видел большой потенциал в производстве часов, поэтому открыл собственную мастерскую в городе Виллере. Продукция бренда пользовалась успехом среди потребителей уже с момента его основания, а наследники его создателя поддерживали начатое дело и занимались его развитием.

В 1815 году бизнесом стал руководить правнук Жеан-Жака, Фредерик-Эмиль Бланпэн. Благодаря его стараниям дело разрослось до серийного производства. Также новый хозяин внедрил такое новшество как цилиндрический ход.

Торговой марке удалось успешно адаптироваться к временам промышленного переворота, когда многие компании переживали кризис. В 1865 году была построена новая мануфактура, занимавшая три этажа и расположенная на берегу реки Сюз. Воду использовали, чтобы обеспечить должные мощности производства.

В 1926 году компания выпустила наручные часы с автоподзаводом, которые стали первой подобной моделью в то время. Спустя четыре года мануфактура создала часы "Rolls", корпус которых имел прямоугольную форму. В сотрудничестве с компанией Léon Hatot появились наручными часами с автоподзаводом, ставшие первой женской моделью.

В 1932 году семейная династия была прервана, поскольку дочь Фредерика-Эмиля Бланпэна не захотела продолжать заниматься делом и продала мануфактуру Андре Леалю и Бэтти Фихтер. Компания была переименована в "Rayville S.A., succ. de Blancpain".





Развитие и инновации

Спустя 20 лет компанию возглавил Жан-Жак Фихтер, племянник Бэтти, увлекающийся дайвингом. Именно его хобби сыграло роль в колоссальном развитии торговой марки: в 1953 году на свет появились часы Fifty Fathoms, предназначенные для погружения под воду. Модель стала активно использоваться пловцами французской армии. В часах можно было совершать погружение на глубину 91,4 м.

В 1956 году компания создала модель Ladybird, работающую на самом миниатюрном в то время автоматическом механизме.

В конце 50-х годов производство часов Blancpain достигло 100 тысяч в год. Спрос на продукцию постоянно рос, поэтому компания вступила в Союз швейцарских производителей часов (SSIH). Такая стратегия привела к очередному успеху: объемы продаж увеличились вдвое.

В 70-х годах компании пришлось пережить кризис, затронувший все часовое производство. Объемы SSIH были сокращены в два раза, а часть активов продана. В 1973 году новыми руководителями бренда становятся Жак Пиге и Жан-Клод Бивер. Мануфактура была переименована в Blancpain SA. Новые владельцы активно занялись развитием компании. При этом они сделали ставку не на производство кварцевых моделей, ставших вытеснять механические, а на сохранение традиционного стиля. Однако часы были усовершенствованы и дополнены усложнениями класса grandes complications. Продукция компании остается востребованной, руководством уделяется внимание внедрению инноваций. Примером служит создание модели часов "1735", самых сложных механизмов в мире на тот период времени.





Культовые модели

На протяжении всей истории своего существования бренд выпустил множество моделей, которые по праву можно считать культовыми. К числу таких творений относятся следующие:

часы Harwood , созданные в 1926 году и оснащенные механизмом автоподзавода. Модель была названа в честь ее изобретателя, Джона Харвуда. Впоследсвтии данную идею применяли все мануфактуры по производству часов;

, созданные в 1926 году и оснащенные механизмом автоподзавода. Модель была названа в честь ее изобретателя, Джона Харвуда. Впоследсвтии данную идею применяли все мануфактуры по производству часов; часы Rolls , выпущенные в 1930 году и характеризовавшиеся миниатюрным размером. Их особенностью был механизм, имеющие свободное движение внутри корпуса;

, выпущенные в 1930 году и характеризовавшиеся миниатюрным размером. Их особенностью был механизм, имеющие свободное движение внутри корпуса; Fifty Fathoms – легендарная модель 1953 года, предназначенная для дайверов и способная выдерживать глубину 91,4 м. Впоследствии модель применяли в военно-морском флоте США, также она пришлась по душе Жаку-Иву Кусто, известному океанографу;

– легендарная модель 1953 года, предназначенная для дайверов и способная выдерживать глубину 91,4 м. Впоследствии модель применяли в военно-морском флоте США, также она пришлась по душе Жаку-Иву Кусто, известному океанографу; модель Ladybird , выпущенная в 1956 году, самая миниатюрная в мире, имеющая диаметр 11,85 мм. Она пользовалась невероятной популярностью среди представительниц прекрасного пола, впоследствии создавались различные версии этих часов;

, выпущенная в 1956 году, самая миниатюрная в мире, имеющая диаметр 11,85 мм. Она пользовалась невероятной популярностью среди представительниц прекрасного пола, впоследствии создавались различные версии этих часов; модель "1735", самая сложная в мире, оснащенная минутным репетиром, ультратонким механизмом, хронографом со сплит-стрелкой, турбийоном, вечным календарем, лунными фазами. Сборка таких часов занимает несколько месяцев.





Современный этап развития

Жан-Клод Бивер возглавлял мануфактуру по 2002 год. После произошла очередная смена руководства, компанию возглавил Марк А. Хайек. В 2008 году на свет появились наручные швейцарские часы Blancpain, впервые оснащенные усложнением "карусель". Еще одним достижением стал выпуск моделей L-evolution в авангардном стиле. Магазины торговой марки были открыты в самых крупных городах мира. Производственные мощности были расширены в 2010 году, чему способствовало объединение с компанией Frédéric Piguet.

В настоящее время бренд постоянно занимается совершенствованием и развитием. Его продукция продолжает относиться к категории класса "люкс" а к числу ее почитателей относятся такие знаменитости как Бред Питт, Дэвид Гаррет. Стоимость часов Blancpain начинается от 5 тысяч долларов.





Подведем итог

История бренда Blancpain говорит о том, как постоянное развитие и внедрение инноваций может привести к успеху. Продукция торговой марки неизменно ассоциируется с высоким статусом и безупречным вкусом ее владельцев, остается востребованной и любимой по всему миру.