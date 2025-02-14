Akhmadullina Dreams – история бренда от основания до ребрендинга

Многие торговые марки делают ставку на доступность своей продукции для покупателей, ориентируясь на средний ценовой сегмент. Однако при этом не всем из них удается создавать действительно уникальные вещи, подчеркивающие индивидуальность их обладательницы. Этого в полной мере получилось достичь бренду Akhmadullina Dreams, история которого является ярким примером стремительного успеха. В этой статье Клео.ру предлагает узнать о том, как создавалась и развивалась торговая марка, и что способствовало ее достижениям.

Основание и развитие бренда

Заслуга в создании популярной торговой марки принадлежит Алене Ахмадуллиной. Первоначально был создан бренд, названный по имени его основательницы – Alena Akhmadullina. Впоследствии появилась вторая линия Akhmadullina Dreams. Идея запуска возникла в результате сотрудничества дизайнера с компанией Faberlic. Творческий тандем привел к созданию масс-маркет коллекций завоевавших огромный успех среди покупательниц. В самом начале деятельности компании было открыто 10 магазинов, после их количество значительно увеличилось. Первоначально производство располагалось в Китае, но позже около 40% перешло к российским фабрикам.

В дебютную коллекцию были включены разнообразные предметы гардероба, обувные модели, аксессуары. Основательница торговой марки берет свое вдохновение в мотивах русских народных сказок, что выражается в нанесении на вещи характерных принтов. Кроме того, бренд задумывается о том, чтобы расширить свой ассортимент за счет товаров для дома.





Современное состояние и коллекции торговой марки

Концепция бренда заключается в том, что красивую и стильную одежду себе может позволить любая женщина. Развитию торговой марки во многом способствовал ребрендинг, состоящий в том, что берущиеся за основу ключевые силуэты подвергаются адаптации к требованиям современной моды. При этом стиль бренда продолжает оставаться уникальным и узнаваемым благодаря нанесению на ткани оригинальных принтов. Рисунки вначале разрабатываются вручную для каждой коллекции, после чего наносятся на материал в цифровом формате.

Также ребрендинг коснулся названия торговой марки, ее фирменного стиля и логотипа. Характерный элемент в виде зайчика стал динамичнее, а цветовая палитра в коллекциях пополнилась такими оттенками как еловый, шалфейный, персиковый. Новые стилистические капсулы Romantic, Smart, Casual постарались сделать универсальными и легко комбинирующимися между собой, а модели футболок Basic создали в классических прямых и свободных оверсайз силуэтах.





Компания обоснованно гордится применением для изготовления предметов гардероба высококачественных натуральных материалов либо смесовых тканей, изготовленных с использованием современных технологий. В коллекциях зачастую можно встретить одежду, создающуюся из мерсеризованного хлопка, шелка, льна, тенсела, шерсти и вискозы.

Магазины компании порадовали обновленным интерьером, для создания которых дизайнеры вдохновились русской природой и архитектурой. Помещения дополнились фантазийным декором, напоминающим очертания облаков и элементы сводчатой архитектуры. Такой дизайн органично сочетается с креслами мягкой формы, дополняющими пространство. При оформлении магазинов активно задействовалась природная текстура дерева. Заслуга в создании проекта концепта принадлежит дизайнеру Анне Васеевой.





Подведем итог

История бренда Akhmadullina Dreams говорит о том, как можно завоевать признание на рынке моды проявляя креативность и оригинальность. Вещи торговой марки создаются в уникальном стиле, но с легкостью сочетаются между собой и с другими предметами гардероба, а доступная стоимость делает их особенно привлекательными для покупательниц.