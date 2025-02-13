История бренда TJ Collection: основание и развитие торговой марки, ассоциирующейся с английской элегантностью

Ореол загадочности придает некоторым торговым маркам особого шарма. Полная история бренда TJ Collection малоизвестна и окутана тайнами. Что является неоспоримым – это ставка на элегантность, свойственную для английских леди. Благодаря этому, любая представительница прекрасного пола может быть уверенной, что будет выглядеть безупречно, приобретя одежду, обувь и аксессуары этой торговой марки. Клео.ру предлагает побольше узнать о том, как создавался и развивался бренд, и в чем заключается его уникальность.





Основание и первые шаги торговой марки

Многих почитательниц продукции компании наверняка интересует вопрос, что за бренд TJ Collection, и как он возник. Основание торговой марки состоялось в 1993 году в Лондоне. Его создателями выступили Тимур и Юлия, выпускники МГУ. Считается, что первые буквы их имен и дали название компании. В создании первых коллекций были задействованы дизайнеры из Великобритании – Тим и Фиона Слэк. Именно они задали неповторимый элегантный стиль вещам, и данной концепции бренд придерживается и по сей день. Первоначально продукция компании реализовывалась в Восточной Европе и Южной Африке.

1995 год был отмечен как дата регистрации торговой марки TJ Collection в Великобритании. В этом же году был открыт первый салон в Москве, его особенность состояла в том, что продукция была представлена не за прилавком, а на открытых витринах. Кроме того, компания основала офис во Флоренции. На протяжении 1996-1998 годов бренд открывает офис в Португалии, салон в Лондоне, обувные магазины в Москве.





Развитие торговой марки

Бренд TJ Collection набирал обороты поистине стремительными темпами. В 1999 году состоялся выпуск первой коллекции фирменных аксессуаров. В 2000 году был запущен официальный сайт компании. 2001 год был отмечен выпуском собственной линии одежды, а уже в 2004 году был открыт сотый по счету салон обуви и аксессуаров. В 2007 году количество магазинов бренда составляло уже 200. С 2015 года компания сделала ставку на онлайн-торговлю и открыла свой интернет-магазин. Спустя год компания вышла на платформу Amazon.





Современное состояние бренда

В 2018 году успехи бренда были по достоинству оценены, его обувную продукцию признали лучшей в России. В 2019 году состоялось очередное расширение, что ознаменовалось выходом на платформу Zalando из Европы. В 2021 году компания сделала ставку на экологичность, отказавшись от производства 1 млн пластиковых пакетов. Торговая марка выпустила упаковку, которую можно многократно использовать и легко перерабатывать.

На сегодняшний день бренд функционирует более чем в 200 европейских салонов и действует на крупных маркетплейсах. Офисы торговой марки расположены в Великобритании, Португалии, Испании, Италии, Гонконге.

Продукцию компании отличает безупречный британский стиль. Для производства предметов гардероба применяются такие материалы как хлопок, вельвет, шерсть, кожа и кашемир. Обувь изготавливается из оленьей и телячьей кожи, замши с водоотталкивающей пропиткой, характеризуется повышенной износостойкостью. В коллекциях преобладают спокойные сдержанные тона, что дополнительно подчеркивает элегантность вещей.





Подведем итог

История бренда TJ Collection говорит о том, как можно достичь поистине стремительного успеха, делая ставку на качество и безупречный стиль. Вещи торговой марки – это выбор модниц, желающих выглядеть элегантно и неповторимо в любой ситуации.