История бренда Hermes: от небольшого семейного бизнеса до всемирно известного модного дома

Семейные бизнесы, переросшие в крупные компании, неоднократно доказывали свою эффективность. Ярким примером служит история бренда Hermès, завоевавшего невероятную популярность и всемирную известность. Торговая марка существует уже на протяжении 188 лет, а ее ассортимент разросся до многочисленных аксессуаров, для которых свойственен свой неповторимый стиль и высочайшее качество. В этой статье Клео.ру предлагает узнать о том, как создавался знаменитый бренд, и что способствовало росту его популярности.

Основание бренда и ранние годы

Компания, которая на сегодняшний день является символом роскоши, начинала свою деятельность как небольшая парижская мастерская, занимающаяся производством седел и уздечек для лошадей. История создания Hermès ведет начало с 1837 года, а заслуга в ее основании принадлежит Тьерри Эрмесу. Впоследствии ассортимент мастерской расширился, она стала изготавливать амуницию для всадников, а после также занялась производством аксессуаров и предметов гардероба для гольфа. Уже в тот период изделия характеризовались высочайшим качеством и дополнялись уникальной седельной строчкой. Благодаря этому поклонниками продукции были знатные европейские семьи, в том числе Наполеон III и его императрица Эжени.

В 1880 году Тьерри передал делу сыну Чарльзу-Эмилю, который занялся поставками товара за границу: в Америку, Россию, Азию. В 1900 году была выпущена первая сумка Hermes, ее назначением была переноска седла для наездников. Позже дело отошло к очередному наследнику, Эмилю-Морису Эрмесу, который занялся дальнейшим расширением рынков сбыта и поиском поставщиков высококачественных материалов из разных стран: крокодиловой, акульей, буйволовой кожи.

Эволюция и развитие

Поиски новых идей привели к дальнейшему развитию компании. Прорыв произошел в 1918 году, когда Эмиль-Морис Эрмес во время поездки в Канаду обратил внимание на застежку-молнию, приобрел права на данную деталь и стал ее использовать при изготовлении кожаных курток для игроков в гольф. В 1920-х годов происходит расширение линейки аксессуаров и предметов гардероба, а также миру была представлена первая коллекция сумок Hermès. В 1929 году в Париже состоялась презентация одежды от кутюр.

В 1930-х годах компания занялась производством часов. В 1938 году торговая марка создала очередной шедевр – браслет Chaine d'ancre. Через 10 лет торговая марка выпустила шелковый галстук и парфюм Eau d'Hermes. В 1951 году в связи со смертью Эмиля Эрмеса главой компании стал его сын Роберт Дюма-Эрмес. Начало 1950-х годов ознаменовалось очередными новшествами: внедрением логотипа компании.





В 1970-х годах торговая марка продолжала сохранять свою популярность на рынке, но ее продажи уменьшились. Это было обусловлено применением для производства изделий высококачественных натуральных материалов, в то время как другие компании отдавали предпочтение искусственным, более доступным по цене для потребителей. В 1978 году Hermes возглавил сын Роберта, Жан-Луи Дюма. Благодаря его усилиям ассортимент расширился кожаными и шелковыми изделиями, новыми моделями, к примеру, мотоциклетной курткой. В 1970-х годах была открыта часовая компания, а в 1980-х годах началось производство посуды.

В 1990 году ассортимент компании насчитывал около 30 тыс. наименований продукции, а продажи выросли до годового объема 460 млн долларов. В 1996 году был открыт первый брендовый магазин в Пекине.





Культовые изделия и коллекции

На протяжении истории своего существования французский бренд Hermès представил миру множество культовых вещей и коллекций. Среди самых прославившихся творений компании, которые поистине можно назвать шедеврами, стоит упомянуть следующие:

Культовая сумка Kelly bag, названная в честь Грейс Келли. Принцесса Монако была запечатлена с данным аксессуаром в 1956 году в журнале Life и, возможно, скрывала с ее помощью беременность.

Заветной мечтой модниц является сумка Hermes Birkin, созданная в 1984 году и названная в честь звезды Джейн Биркин. Чтобы приобрести данную модель, следует записываться за полгода.

Еще один топовый аксессуар – сумка Hermes Constance, создающаяся с 1969 года. Она представляет собой кросс-боди с жестким каркасом и застежкой в виде буквы H.

Модель сумки Hermès Picotin Lock создана в необычной форме "ведро", выпускается с 2002 года и оснащена замком Kelly.

К числу нашумевших ювелирных коллекций относится Lignes Sensibles, что в переводе означает "Чувственные линии". В нее входят браслеты-манжеты, ожерелья-воротники, каффы на все ухо. Настоящим произведением искусства и символом роскоши является ожерелье-сетка Contre la Peau, содержащее инкрустацию 867 бриллиантами.





Современное развитие бренда

К началу 2000-х годов торговая марка продолжает открывать магазины по всему миру. В 2010 году пост руководителя занял Патрик Томас, он стал первым, кто не относился к семейной династии. В 2012 году торговая марка ввела новую политику по поводу обмена товаров. Она заключалась в том, что покупатели могли обменять приобретенную продукцию на протяжении 10 дней. При этом она должна была быть в рамках одной цветовой палитры.

В 2015 году оборот компании вырос на 9,7% или 4 млрд евро. В 2018 году состоялось открытие магазина в Dubai Mall, считающегося самым большим на Ближнем Востоке. В 2019 году компания заняла 33-ю позицию в списке Forbes, войдя в категорию "Самые ценные бренды мира". По сегодняшний день бренд продолжает развиваться и радовать потребителей высококачественной продукцией.





Подведем итог

История бренда Hermès является впечатляющим примером того, как небольшое семейное предприятие может развиться до компании мирового уровня с грандиозными масштабами производства. Ставка на высочайшее качество делает изделия торговой марки действительно роскошными и возводит их в статус культовых моделей.