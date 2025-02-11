История бренда Choux: успешная реализация идеи многослойности и оверсайз

Ставка на уникальность и выбор неординарных идей для реализации концепции – то, что может в достижении стремительного успеха и взлета в модном олимпе. Об этом нам показывает история молодого бренда Choux, специализирующегося на создании одежды оверсайз и отличающегося особым неповторимым стилем. В этой статье Клео.ру расскажет о том, что способствовало развитию торговой марки, а также сделает обзор ее коллекций.





Основание торговой марки

Российский модный бренд Choux появился в 2021 году. Примечательно то, что его основательница Виктория Молдавская не имеет специального дизайнерского образования, но при этом наделена поистине уникальной способностью чувствовать тенденции в мире моды и комбинировать между собой те или иные предметы гардероба. На момент основания компании она уже была владелицей ювелирной марки Viva la Vika и собственного магазина украшений. При выпуске дебютной коллекции одежды ставка была сделана на оверсайз и многослойность. Название бренда было выбрано не случайно, в переводе с французского Choux означает "капуста". Модели были по достоинству оценены покупательницами, а удачная концепция имела свое продолжение.





Коллекции бренда

Одежду Choux характеризуют необычные фактуры и оригинальные детали. Вещи предназначены для составления многослойных луков, при этом они дополняются ярким и интересным декором: пайетками, вышивкой, перьями, рюшами, бусинами, бантами. Дополнение предметов гардероба оригинальными принтами – еще одна отличительная особенность.

Визитной карточкой торговой марки стали футболки с нанесенным на них изображением капусты. В коллекциях присутствуют самые разные предметы гардероба: юбки, жакеты, свитеры, брюки, топы, пальто, футболки, рубашки, джинсы, платья. Зачастую при создании вещей применяется неординарный крой, примером которого служат юбка, дополненная рукавами, платье, сделанное в виде тренча. Такой дизайн возводит изделия в статус конструкторов.

Нейтральная цветовая палитра в кофейных, черных, кремовых, серых оттенках нередко разбавляется яркими акцентами в голубых, розовых, желтых или зеленых тонах. Несмотря на неординарное исполнение вещей, они легко становятся элементами базового гардероба и гармонично сочетаются между собой.





Современное состояние торговой марки

Российский модный бренд Choux располагает двумя ключевыми локациями, которыми являются концепт-стор на Чистых прудах и флагманский магазин на Патриарших прудах. Последний впечатляет своим дизайном, деталями которого являются хромированная гигантская капсула и Secret Room – розовая тайная комната. Ее можно посетить после шопинга с целью получить оригинальный презент, открыв одну из ячеек предварительно полученным ключом.

В концепт-сторе также можно получить подарок на память. Испытав удачу брендированном автомате, покупательницы смогут забрать с собой твилли на сумку, игральные карты и другие интересные вещички. Также в помещении расположено Hidden Cafe, где можно отведать авторские напитки и фирменную клубнику.





Подведем итог

История бренда Choux является ярким примером того, как можно достичь мгновенного успеха, сделав ставку на оригинальность концепции и индивидуальность дизайна. Одежда торговой марки – это выбор смелых девушек и любительниц экспериментов, которые не боятся подчеркивать свою уникальность.