История бренда Cartier: от небольшой семейной мастерской до всемирно известной торговой марки

Многолетнее существование некоторых компаний является подтверждением их статуса и успеха. Ярким примером выступает бренд Cartier, история которого насчитывает целых 178 лет. Он появился как небольшая мастерская по производству часов и ювелирных изделий, и вырос до всемирно известной компании, продукция которой любима, востребована и обоснованно считается символом роскоши. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, какой путь прошла торговая марка и как ей удалось стать культовой.





Основание бренда и ранние годы

Популярная торговая марка появилась на свет в Париже в 1847 году, а заслуга в ее основании принадлежит Луи-Франсуа Картье. На тот момент ему было 28 лет, и он принял судьбоносное решение выкупить небольшой магазинчик у своего учителя, Адольфа Пикара, который был мастером часовых дел. Также Луи Картье создал собственную часовую мастерскую, кроме того, он занимался продажей ювелирных изделий.

Бизнес удачно развивался и держался на плаву даже в период революции 1848 году и восстания Парижской коммуны 1871 года. Последнее событие спровоцировала массовые побеги французской аристократии. Перед отъездом состоятельные люди продавали свои ювелирные украшения, а мастерская Картье выкупала их по сниженной цене. На тот момент Луи активно помогал его сын Альфред, подключившийся к бизнесу. Результатом их совместных действий стала собранная коллекция ювелирных изделий, которая стала лучшей в стране.

Эпоха развития и расширения

Спустя 52 года бизнес настолько разросся, что семье Картье уже требовалось большее по размеру помещение. В 1898 году в Париже были открыты магазин и выставочный зал. Продукция интересовала состоятельных людей, в число ее поклонников вошли даже представители королевских семей. Начало покупке украшений Cartier положила в 1856 году племянница Наполеона Бонапарта Матильда. Впоследствии в число покупателей вошли русский император Николай II, испанский Испании Альфонсо XIII, английский монарх Эдуард VII.

Ювелирный дом Cartier пережил поистине "золотой" период своего существования в 1904-1920 годы. В 1904 году луи скончался, но его дело продолжил сын Альферд и трое его наследников, Луи, Жак и Пьер. Каждый из них вносил свою лепту в развитие бренда. Стоит отметить, что именно Луи, старший из братьев, был наделен таким качеством как стремление к совершенству. Он неустанно следил за тем, чтобы все изделия соответствовали высочайшим стандартам. Если украшение не удовлетворяло его строгим требованиям, он не давал ему дальнейшего хода. Благодаря этому бренд стал принципиально отличаться от других торговых марок и вышел на зарубежные рынки. Результатом стало создание поистине уникальных шедевров, к которым относятся браслеты tutti frutti, ожерелье Махараджи Патиалы, декорированное тремя тысячами бриллиантов.





Также заслуга Луи состоит в том, что он впервые применил платину в качестве материала для изготовления украшений. Ее преимущество состояло в более легком весе, но в большей плотности по сравнению с золотом и серебром.

Другой из братьев, Пьер, занимался активным расширением бизнеса. В 1909 году он купил особняк в Нью-Йорке, расположенный на Пятой авеню и ставший штаб-квартирой компании. Благодаря этому бренд вышел на новый уровень. Торговая марка стала известной на всю Америку после того, как приобрела бриллиант Hope. Компания обладала им недолго и продала его Эвелин Уолш Маклин, знаменитой светской львице. Однако на протяжении многих лет этот бриллиант ассоциировался с Cartier.

Cartier в XX-XXI веках

Торговая марка успешно переживала кризисы, с которыми не справлялись другие компании: депрессию 1930-х годов, Вторую мировую войну и период после ее окончания. Бренд сохранил свою популярность во всем мире, а прибыль ему обеспечивали бутики на Дальнем Востоке.

В 1933 году художественным руководителем парижской мастерской стала Жанна Туссен. Именно ей принадлежит заслуга в создании известной коллекции Panthère, а символом Cartier стала пантера.

В 1942 году умерли двое из братьев, Жак и Луи. До 1964 года компанией управлял Пьер единолично, а после его смерти наследники продали по отдельности каждую ветвь ювелирного дома. В 1972 году все ветви были выкуплены консорциумом, который возглавлял Роберт Хок. С тех пор бренд остается единым по сегодняшний день. В 1972 году ассортимент торговой марки значительно расширился благодаря появлению на свет коллекции Les Must de Cartier, включавшей изделия из кожи, шарфы, солнцезащитные очки, парфюмы, ручки, посуду. Это способствовало увеличению прибыли компании, поскольку ее продукция стала более доступной для потребителей.

С 1973 года Дом Cartier занялся созданием уникальной коллекции, выкупая ювелирные изделия, произведенные мастерами компании в течение всей истории торговой марки. В настоящий момент в нее входят экспонаты, датируемые от 1860 года до конца XX столетия.

Культовые украшения и знаковые изделия

На протяжении истории своего существования Дом Cartier создал множество легендарных украшений, которые можно назвать настоящими произведениями искусства. К числу таких культовых изделий относятся следующие:

Cartier Trinity – кольцо Cartier, состоящее из трех переплетенных между собой деталей, выполненных из белого, розового и желтого золота. Его дизайн был разработан в 1924 году Луи-Жозефом.

– кольцо Cartier, состоящее из трех переплетенных между собой деталей, выполненных из белого, розового и желтого золота. Его дизайн был разработан в 1924 году Луи-Жозефом. Santos – мужские наручные часы Cartier, созданные для авиатора Альберто Сантос-Дюмона в 1904 году. Именно в его честь и было названо творение, представляющее собой практичную модель, выигрывающую по сравнению с карманными часами, распространенными в то время.

– мужские наручные часы Cartier, созданные для авиатора Альберто Сантос-Дюмона в 1904 году. Именно в его честь и было названо творение, представляющее собой практичную модель, выигрывающую по сравнению с карманными часами, распространенными в то время. Tutti Frutti – браслеты и ожерелья, содержащие индийские мотивы и изготовленные с помощью техники резьбы. Заслуга в создании шедевров принадлежит Жаку Картье, увлекающемуся индийской культурой. Изделия были особенно популярны среди знати, поскольку представляли собой роскошное сочетание рубинов, изумрудов и сапфиров.

– браслеты и ожерелья, содержащие индийские мотивы и изготовленные с помощью техники резьбы. Заслуга в создании шедевров принадлежит Жаку Картье, увлекающемуся индийской культурой. Изделия были особенно популярны среди знати, поскольку представляли собой роскошное сочетание рубинов, изумрудов и сапфиров. Часы Cartier Crash – уникальное ювелирное изделие, идея создания которого в 1967 году пришла Жаку Картье абсолютно случайно. В мастерскую пришел владелец часов, перенесший автомобильную аварию и желающий восстановить аксессуар. Однако Жак решил создать необычный изогнутый дизайн, который стал невероятно популярным.

– уникальное ювелирное изделие, идея создания которого в 1967 году пришла Жаку Картье абсолютно случайно. В мастерскую пришел владелец часов, перенесший автомобильную аварию и желающий восстановить аксессуар. Однако Жак решил создать необычный изогнутый дизайн, который стал невероятно популярным. Мотив пантеры – заслуга в его создании принадлежит Жанне Туссен. Символ Cartier появился в 1914 году и был применен в дизайне часов. С тех пор он стал активно использоваться при изготовлении аксессуаров. В 1948 году мадам Туссен разработала для герцогини Виндзорской брошь из золота, имеющую форму пантеры, расположенной на изумруде. Камень имел вес 116,74 карата.





Подведем итог

История бренда Cartier – пример того, как можно достичь впечатляющего успеха и выйти на мировой уровень, делая ставку на качество и высокие стандарты. Изделия торговой марки остаются символами роскоши по сей день и являются признаком статуса и безупречного вкуса.