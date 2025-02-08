История бренда Rolex: как создавался символ престижа и точности

Развитие некоторых компаний является примером того, какого впечатляющего результата можно достичь, если проявлять склонность к риску, решительность и упорство в следовании намеченной цели. Об этом говорит история бренда Rolex, ассоциирующегося с роскошью и производящего одни из самых дорогих моделей часов. В этой статье Клео.ру предлагает узнать, благодаря каким шагам торговой марке удалось достичь грандиозного успеха.





Основание бренда и ранние годы

Датой основания компании является 1905 год. При этом события, предшествующие ее появлению, начались на пять лет раньше. В 1900-м году будущий создатель бренда, Ганс Вильсдорф, переехал из Кульмбаха в Ла-Шо-де-Фон. Последний населенный пункт на тот момент считался одним из самых важных городов в сфере часового производства. Ганс стал работать в магазине Cuno Korten, к его функциональным обязанностям относилось заводить карманные часы, количество которых исчислялось сотнями. Новая работа настолько заинтересовала Вильсдорфа, что он решил получить больше знаний о производстве.

Спустя какое-то время Ганс переехал в Лондон вместе со своим коллегой, Альфредом Дэвисом. Они разработали стратегию по открытию бизнеса, что состоялось в 1905 году. Магазин открылся под названием Wilsdorf & Davis, в нем продавались часы, содержащие швейцарские детали, но по стоимости, доступной для потребителей. Позже состоялась перерегистрация офиса в Ла-Шо-де-Фоне. Нынешнее название было присвоено торговой марке в 1915 году.

На раннем этапе существования компании пришлось столкнуться с огромной конкуренцией. На рынке функционировали такие крупные бренды как Breguet, Omega, Vacheron Constantin. Чтобы достичь успеха, нужно было руководствоваться принципиально новой стратегией. Решение нашлось, и оно заключалось в производстве исключительно наручных часов, которые на тот момент не были ходовым аксессуаром и не отличались высокой точностью. Подобные модели предпочитали в основном женщины, используя их как украшение. Выбором мужчин в то время были более надежные карманные часы.

Торговая марка стала закупать механизмы у компании Aegler, в Швейцарии и Великобритании проводились испытания. В 1910 году компании был выдан сертификат хронометрической точности, которого ранее удостаивались лишь морские хронометры. В период Первой мировой войны часы Rolex особенно ценились среди офицеров, для которых данный аксессуар стал гораздо удобнее по сравнению с карманными моделями.





Развитие и культовые модели Rolex

В 1926 году состоялся настоящий прорыв в развитии бренда. Компания выпустила водонепроницаемую модель Oyster. Корпус-панцирь был выполнен из материала, который нельзя было поцарапать или разбить. Чтобы доказать надежность часов, компания обратились к Мерседес Гляйтце. Девушка профессионально занималась плаванием и собиралась пересечь пролив Ла-Манш. Она достигла своей цели, на это ей потребовалось 10 часов. При этом пловчиха оставила у себя на шее модель часов Oyster. Аксессуар не подвергся воздействию воды, тем самым доказав свою надежность. Продажи часов побили все рекорды, а торговая марка поняла, что сотрудничество со спортсменами и другими надежными личностями – очень удачный маркетинговый ход.

После того, как миру были представлены часы Oyster, бренд стал производить множество других культовых моделей. К их числу относятся следующие аксессуары:

механизм с вечным ротором и подзаводом, выпущенный в 1931 году;

модель Datejust, производство которой началось в 1945 году;

модели Explorer и Submariner, выдерживающие значительные перепады давления и выпущенные в 1953 году;

часы GMT-Master, наделенные функцией отслеживать времени по Гринвичу и появившиеся в 1955 году.





Роль Rolex в мировой культуре и спорте

Швейцарские часы Rolex были по достоинству оценены многочисленными спортсменами и экспертами. Модель Oyster Perpetual предпочли альпинисты Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари, покорившие Эверест. Компания Pan American World Airways выбрала модель GMT-Master в качестве основного аксессуара для своих сотрудников.

Для ученых была разработана специальная модель часов Milgauss. Аксессуар способен выдерживать магнитные поля до 1000 Гс. Модельный ряд Daytona был выпущен для гонщиков и приурочен к старту легендарного мероприятия "24 часа на Дейтоне".





Современное состояние бренда

В настоящее время продукция Rolex продолжает оставаться символом роскоши и высочайшего качества. В 2014 году миру был представлен калибр 2236 со спиралью Syloxi, характеризующийся небывалой хронометрической точностью. Позже был выпущен калибр 3255, прославившийся стойкостью к магнитному полю и повышенной ударопрочностью. Кроме того, компании был выдан сертификат о статусе Сверхточного Хронометра.

Еще одна особенность торговой марки – оригинальный подход к маркетингу. Торговая марка не задействует рекламу в средствах массовой информации и на телевидении, отдавая предпочтение демонстрации своей продукции на таких мероприятиях как горнолыжные соревнования или организация "Формулы-1". Амбассадорами бренда стали такие лидеры мнений как американский президент Дуайт Эйзенхауэр, автогонщик Джеки Стюарт, режиссер Джеймс Кэмерон, теннисистка Крис Эверт и другие известные личности.





Подведем итог

История бренда Rolex говорит о том, как можно достичь успеха, делая ставку на качество, развитие и инновации. Продукция торговой марки обоснованно считается символом роскоши и престижа, а выбор аксессуаров знаменитыми и влиятельными личностями подтверждает высочайшее качество моделей.