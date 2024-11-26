История Dolce & Gabbana: от сицилийских корней до мирового признания

Для настоящего таланта не существует преград. И история бренда Dolce & Gabbana лишь подтверждает это правило. За почти четыре десятилетия компания под руководством двух модельеров разрослась от бутика с небольшими доходами до уровня самых известных торговых марок в мире моды.

Основание бренда

Один из со-основателей компании Доменико Дольче родился 13 августа 1958 года в пригороде Палермо в Сицилии в семье управляющего небольшим швейным цехом. С самого детства будущий модельер участвовал в работе и был знаком с основами ткацкого мастерства. В совершеннолетнем возрасте Дольче отправился в Милан и поступил в художественную школу.

Второй со-основатель знаменитого бренда Стефано Габбана родился 14 ноября 1962 года. Он был внебрачным сыном столичного стилиста и, в отличие от Доменико, не испытывал ограничений в деньгах. Он с детства любил хорошую одежду и мечтал о том, как сам будет создавать лучшие наряды.

Первое знакомство Дольче и Габбана состоялась по телефону, когда Доменико позвонил туда в поисках работы. Стефано уже там работал и взял начинающего дизайнера под свое крыло. Он научил ассистента основным принципам работы и показал, как нужно делать эскизы дизайнов. Вскоре Габбана призвали на государственную службу на полтора года, а после его возвращения Доменико и Стефано решили вести дела вместе.

Первая совместная весенне-летняя коллекция вышла в 1986 году и получила название Geometrissimo. У начинающих модельеров не было средств, чтобы нанять моделей для показа, поэтому они попросили знакомых о помощи. Друзья не только выступили в качестве моделей, но и помогали с другими задачами. Впрочем, дебютный показ, хоть и был успешным, но финансового успеха не принес. Второй попыткой стала коллекция осенне-зимней одежды Donne Vere в марте 1986 года, которая сделала модельеров знаменитыми в мире моды.

Несмотря на то, что Дольче и Габбана вели дела вместе, они выставляли счета раздельно. Так продолжалось до тех пор, пока их бухгалтер не посоветовал им объединиться, чтобы упростить процесс и сделать бизнес более рентабельным. Это решение и стало началом модного бренда Dolce & Gabbana. Первая модная коллекция под новой торговой маркой вышла в 1986 году, и тогда же был открыт первый магазин.





Прорыв и признание

Несмотря на трудности, модельеры не отчаивались и не бросали усилий влиться и закрепиться в мире итальянской моды. Их настойчивость и талант быстро дали свои плоды. Модный дом начал расширять свое влияние.

В 1987 году Dolce & Gabbana запустили первую линейку трикотажной одежды, а в 1989 году в ассортимент продукции добавилось нижнее белье и купальники.

В том же году Дольче и Габбана отправились на показ женской моды в Токио со своей новой коллекцией и там открыли свой первый зарубежный магазин. Следующие зарубежной точкой стал шоу-рум в США, который был открыт после модного показа в Нью-Йорке в 1990 году. В это же время был открыт женский бутик в родном Милане. Доменико и Стефано начали разработку дорогих дизайнерских моделей в дополнение к своей оригинальной одежде.

Осознавая тенденции, модельеры решили дополнить продукцию мужскими моделями. Первую коллекцию для мужчин модный дом Dolce & Gabbana представил в 1990 году. В следующем году модельеры получили премию Woolmark Award за инновации в мужской моде.

В октябре 1992 года вышла первая коллекция женских духов Dolce & Gabbana Pour Femme, признанный лучшим в 1993 году. Премию за лучший мужской аромат получил Dolce & Gabbana pour Homme в 1995 году. Линейка детской парфюмерии появилась лишь в 2013 году.

В 1994 году модный дом запустил молодежное направление повседневной одежды под маркой D&G, которое было более доступной по цене. Бренд просуществовал до 2011 года, а затем влился в основную компанию.

В течение своей истории бренд Dolce & Gabbana активно сотрудничал со звездами. Так, модный дом разрабатывал наряды для певицы Мадонны для ее мирового турне в 2001 году. В списке звездных клиенток успели побывать Мисси Эллиотт, Бейонсе, Мэри Джей Блайдж, Уитни Хьюстон, Кайли Миноуг. Большинство из нарядов для знаменитостей были пошиты модельерами лично.

В течение 2000-х годов расширение компании лишь ускорилось. В 2006 году компания пошла по пути изготовления аксессуаров и изделий из кожи для мужчин и женщин. В 2009 году было запущено производство косметики. Лицом этого направления стала Скарлетт Йоханссон. В 2011 году Dolce & Gabbana занялись производством ювелирных изделий.





Развитие бренда сегодня

Доменико Дольче и Стефано Габбана прочно вписали себя в историю итальянской и мировой моды. Модели, созданные знаменитыми модельерами, появлялись в клипах, фильмах и разнообразных модных журналах. Модный бренд задает тренды, но и сам следует современным течениями.

Так, в 2019 году Dolce & Gabbana расширила размерную линию до UK 22, сделав шаг в сторону бодипозитива и инклюзивности. Одновременно с этим была запущена рекламная кампания, участницами которой стали модели плюс сайз.

В целях борьбы за окружающую среду и сохранение видов, компания в 2022 году отказалась от использования натурального меха при производстве свой одежды.

Сами модельеры тоже активно участвуют в благотворительности и регулярно поддерживают различные направления профилактики и борьбы со СПИДом.

Сейчас Dolce & Gabbana – это модный дом, деятельность которого не ограничивается выпуском только женской и мужской одежды. Помимо основных направлений, под этим брендом выпускаются изделия из кожи, обувь, платки, косметика, парфюмерия, очки, часы и другие аксессуары.

По состоянию на 2023 год, выручка компании составила более 1,8 млрд евро, и в 2024 году положительная динамика сохраняется.





Подведем итог

История бренда Dolce & Gabbana – это стремительный путь двух талантливых модельеров к мировому успеху. Осознавая желания и потребности любителей моды, им удалось развить компанию от маленького магазина до мирового уровня с миллиардными доходами.