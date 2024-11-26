История бренда Befree: путь к успеху в мире моды

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Узнайте об истории бренда Befree. От его основания в 2002 году до становления одним из ведущих российских производителей молодежной одежды.

Бифри – это российский бренд молодежной современной одежды, обуви и аксессуаров. Он ориентирован на людей, стремящихся к самовыражению и следящих за мировыми и отечественными модными тенденциями. Клео.ру предлагает более детально познакомиться с историей бренда Befree, чтобы понять, какой путь прошла компания к успеху в мире моды.

Основание бренда

История российской компании Befree началась в далеком 1926 году в Санкт-Петерьурге. Именно тогда была запущена швейная фабрика. Изначально она называлась именем Мюнценберга и специализировалась на пошиве исключительно женской одежды. В ранние советские годы фабрика часто меняла название, однако ее специализация не менялась, за исключением военных лет. В этот период выпускалась продукция для солдат – например, личное белье, плащ-палатки.

В 1964 году предприятие получило свое основное название – "Первомайская заря", которое закрепилось за ним аж до 1991 года. В первые годы современной России фабрика была приватизирована ее работниками. Они же и основали торговую марку "Зарина". Первая продукция новой компании сразу же оказалась на прилавках магазинов одежды Санкт-Петербурга и носило одноименное название.

Понимая необходимость развития, руководство компании начинает активно искать иностранных инвесторов и партнеров, для чего был зарегистрирован отдельный бренд – Befree, делавший основной акцент на молодежной моде.

Источник фото – befree.ru

Развитие и расширение

Впервые на российском рынке о бренде Befree услышат в 2003 году. Именно в это время будет открыт первый фирменный магазин в Москве. Основной продукцией того времени станет женская одежда в стиле casual. Разработкой коллекций занимались не только российские дизайнеры, но и приглашенные специалисты из Франции и Швеции.

В 2005 году материнская компания "Зарина" провела слияние с "Курт Келлерманн Санкт-Петербург". Результатом объединения стало единое предприятие "Melon Fashion Group", в которое вошли бренды Befree и Zarina. Позднее, в 2008 году, к нему присоединилась еще одна известная марка одежды Love Republic. В 2019 году компания пополнилась брендом Sela.

До 2010 года бренд Befree выпускал исключительно женскую одежду с упором на молодую аудиторию. Однако с ростом популярности изменились и приоритеты. Руководство компании приняло решение расширить ассортимент мужскими моделями.

Для увеличения популярности к раскрутке привлекались отечественные звезды. Befree в разные годы рекламировали футболист Андрей Аршавин, братья-артисты Запашные, актер Гоша Куценко. Компания проводила и необычные акции. Так, в 2007 году женщинам предлагали поучаствовать в эксперименте – их гардероб резали ножницами, а взамен предлагали новые наряды из свежих коллекций.

Источник фото – befree.ru

Befree сегодня

Компания "Melon Fashion Group", в которую входит и российский бренд Befree, представлена в 174 городах Росси. Помимо отечественного рынка, имеются представительства и в странах ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Общее количество всех магазинов, с учетом остальных брендов, составляет 860 торговых точек.

Более трети выручки материнской компании приходится на бренд одежды Befree. В своих приоритетах развития "Melon Fashion Group" тоже выделяет Бифри как основной. Ему выделена большая часть торговых площадей.

Бренд Befree старается успевать за всеми модными трендами, поэтому коллаборации со знаменитостями и инфлюенсерами пользуются особой популярностью. Для этих целей был запущен проект Befree Co:Create. Так, компания приняла участие в реализации коллекции Manicure Vampire от Ксении Черемновой и Димы Вишнеева, запустила совместно с певицей Луной линейку, приуроченную к выходу клипа "Лунные гипнозы" и даже создала лимитированную коллекцию одежды от российского видеоблогера Марии Вэй.

Источник фото – befree.ru

Подведем итог

История бренда Befree показывает путь от небольшой швейной фабрики советского образца до одного из ведущих отечественных производителей молодежной одежды. Сохраняя приверженность к доступности и стремление к инновациям, компания продолжает расширять свое присутствие на рынке и обновлять ассортимент продукции вслед за современными модными тенденциями.

Элина Ширяева

Стилист

 

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