История бренда Befree: путь к успеху в мире моды

Бифри – это российский бренд молодежной современной одежды, обуви и аксессуаров. Он ориентирован на людей, стремящихся к самовыражению и следящих за мировыми и отечественными модными тенденциями. Клео.ру предлагает более детально познакомиться с историей бренда Befree, чтобы понять, какой путь прошла компания к успеху в мире моды.

Основание бренда

История российской компании Befree началась в далеком 1926 году в Санкт-Петерьурге. Именно тогда была запущена швейная фабрика. Изначально она называлась именем Мюнценберга и специализировалась на пошиве исключительно женской одежды. В ранние советские годы фабрика часто меняла название, однако ее специализация не менялась, за исключением военных лет. В этот период выпускалась продукция для солдат – например, личное белье, плащ-палатки.

В 1964 году предприятие получило свое основное название – "Первомайская заря", которое закрепилось за ним аж до 1991 года. В первые годы современной России фабрика была приватизирована ее работниками. Они же и основали торговую марку "Зарина". Первая продукция новой компании сразу же оказалась на прилавках магазинов одежды Санкт-Петербурга и носило одноименное название.

Понимая необходимость развития, руководство компании начинает активно искать иностранных инвесторов и партнеров, для чего был зарегистрирован отдельный бренд – Befree, делавший основной акцент на молодежной моде.





Развитие и расширение

Впервые на российском рынке о бренде Befree услышат в 2003 году. Именно в это время будет открыт первый фирменный магазин в Москве. Основной продукцией того времени станет женская одежда в стиле casual. Разработкой коллекций занимались не только российские дизайнеры, но и приглашенные специалисты из Франции и Швеции.

В 2005 году материнская компания "Зарина" провела слияние с "Курт Келлерманн Санкт-Петербург". Результатом объединения стало единое предприятие "Melon Fashion Group", в которое вошли бренды Befree и Zarina. Позднее, в 2008 году, к нему присоединилась еще одна известная марка одежды Love Republic. В 2019 году компания пополнилась брендом Sela.

До 2010 года бренд Befree выпускал исключительно женскую одежду с упором на молодую аудиторию. Однако с ростом популярности изменились и приоритеты. Руководство компании приняло решение расширить ассортимент мужскими моделями.

Для увеличения популярности к раскрутке привлекались отечественные звезды. Befree в разные годы рекламировали футболист Андрей Аршавин, братья-артисты Запашные, актер Гоша Куценко. Компания проводила и необычные акции. Так, в 2007 году женщинам предлагали поучаствовать в эксперименте – их гардероб резали ножницами, а взамен предлагали новые наряды из свежих коллекций.





Befree сегодня

Компания "Melon Fashion Group", в которую входит и российский бренд Befree, представлена в 174 городах Росси. Помимо отечественного рынка, имеются представительства и в странах ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Общее количество всех магазинов, с учетом остальных брендов, составляет 860 торговых точек.

Более трети выручки материнской компании приходится на бренд одежды Befree. В своих приоритетах развития "Melon Fashion Group" тоже выделяет Бифри как основной. Ему выделена большая часть торговых площадей.

Бренд Befree старается успевать за всеми модными трендами, поэтому коллаборации со знаменитостями и инфлюенсерами пользуются особой популярностью. Для этих целей был запущен проект Befree Co:Create. Так, компания приняла участие в реализации коллекции Manicure Vampire от Ксении Черемновой и Димы Вишнеева, запустила совместно с певицей Луной линейку, приуроченную к выходу клипа "Лунные гипнозы" и даже создала лимитированную коллекцию одежды от российского видеоблогера Марии Вэй.





Подведем итог

История бренда Befree показывает путь от небольшой швейной фабрики советского образца до одного из ведущих отечественных производителей молодежной одежды. Сохраняя приверженность к доступности и стремление к инновациям, компания продолжает расширять свое присутствие на рынке и обновлять ассортимент продукции вслед за современными модными тенденциями.