История бренда Charuel: от создания до наших дней

Среди производителей современной женской одежды много представителей не только зарубежных, но и отечественных компаний. Клео.ру предлагает узнать, с чего началась история бренда Charuel и как он развивается сегодня.

Основание и развитие бренда

Российский бренд одежды Charuel был основан в Москве в 1998 году. Его основателем стал предприниматель Ильгар Гамидов. В этом же году появился и первый столичный магазин.

Основным направлением для развития стало производство офисной и повседневной женской одежды среднего и премиального ценового сегмента. И даже сейчас компания предлагает своим покупательницам широкий ассортимент продукции – платья, блузы, жакеты, пальто, трикотажные изделия и множество других товаров из разных материалов.

Наиболее активный период развития пришелся на второе десятилетие XXI века. С 2010 года начала работать система франшизы, что помогло активному росту количества торговых точек. Так, спустя 2 года количество магазинов под брендом Charuel возросло до 20 по всей территории России, а к середине 2014 года это количество увеличилось почти втрое – до 54 собственных и партнерских точек.

Росту популярности поспособствовало и использование интернет-технологий. В 2013 был запущен брендовый интернет-магазин Charuel. Активный рост заметно отразился на доходах компании. Согласно открытым данным, по состоянию на конец 2013 года общих оборот составил более 1 млрд рублей.

Рост доходов и популярности позволил бренду расширить свою сферу деятельности. В 2013 году была запущена обувная линия, а позднее ассортимент продукции пополнился изделиями из натуральной кожи, сумками, головными уборами и другими аксессуарами.

При создании модных коллекций используются качественные европейские материалы от известных производителей. Бренд уделяет особое внимание деталям, в результате чего вещи из коллекций хорошо сочетаются между собой и смотрятся очень органично. А вот изготовление модных коллекций проходит уже на собственных фабриках в России и Беларуси, что позволяет обеспечивать необходимый контроль качества.





Charuel сейчас

В последние годы компания прошла через ряд испытаний, которые отразились на ее деятельности. Многие логистические пути поставки сырья для производства одежды были нарушены вследствие санкций. Но в то же время появилось и окно возможностей – зарубежные производители, покинувшие российский рынок, дали возможность активнее развиваться отечественным брендам.

На месте разорванных связей появились новые. Так, в 2023 году Чаруэль совместно с итальянским брендом Christian Villa запустил в производство линейку сумок. В том же году она вошла в десятку лучших и активно развивающихся в своей сфере деятельности среди отечественных компаний.

Помимо женской одежды, в ассортимент продукции входят обувь, сумки, трикотажные и кожаные изделия, платки, головные уборы и другие аксессуары.

Страной бренда Charuel является Россия, но свои представительства компания имеет и в ближнем зарубежье. В Беларуси находятся производственные мощности, а в торговые точки представлены в Азербайджане и Узбекистане. По состоянию 2024 год в сеть Charuel входят 60 брендовых магазинов с общим количеством работников около 1800 человек.

Пост директора компании занимает Екатерина Васильева, а креативного директора – Наталья Бульен.





Подведем итог

История бренда Charuel демонстрирует, что активно развиваться в сфере моды могут не только крупные зарубежные компании, но и отечественные производители женской одежды. Но руководство модного бренда не собирается останавливаться на достигнутом и считает такие результаты лишь самым началом долгого пути к успеху.