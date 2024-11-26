История бренда Kenzo: путь от первого показа до мирового успеха

Мода – это не просто одежда, а самый настоящий способ самовыражения, отражение влияния времени и культурных особенностей. Одним из самых ярких деятелей этого направления считается японский дизайнер Кензо Такада. Необычные работы, этнические принты и смелые комбинации сделали модельера знаменитым на весь мир и вписали его имя в историю моды. Предлагаем подробнее познакомиться с историей бренда Kenzo от момента создания до современного пика популярности.

Кензо Такада: основатель бренда

Будущий основатель знаменитого бренда родился в феврале 1939 года в уезде Кандзаки префектуры Хёго в Японии. Он был пятым ребенком в семье владельца чайного домика. Молодой японец с детства испытывал влечение к швейному делу и моде, даже тайком добирался до модных журналов своих сестер. Однако в те годы эта сфера деятельности считалась исключительно женской. Родители не разрешили бы Такаде учиться на модельера.

По настоянию родственников, Кензо в 1957 году поступил на факультет японской литературы, но проучился там всего лишь год. После смерти отца Такада бросил университет и отправился в Токио, где поступил в одну из самых респектабельных японских школ моды – колледж Бунка. Он оказался чуть ли не единственным мужчиной на курсе.

Чтобы обеспечивать себя, Кензо брался за самую разную работу – был дизайнеров в универмаге, оформлял витрины, делал эскизы для модных журналов и даже занимался менее респектабельной деятельность. Мечтой молодого японца было отправиться в Париж и покорить модную столицу.

Накопив достаточно средств, в 1965 году Такада переехал во Францию. Не имея достаточного количества денег, начинающий дизайнер брался за самую разную работу, в том числе и за создание модных эскизов. Некоторые из них оказывались в популярных журналах, и Кензо шаг за шагом набирал популярность в сфере моды. А в свободное время Такада пытался создавать свои коллекции одежды из тех тканей, которые удавалось найти на рынках и привезенных с собой из Японии.

Японскому модельеру удавалось совмещать азиатские и европейские черты в своих композициях. Они были яркими и необычными, а также сильно выделялись на фоне элегантных, но скучных и однообразных моделей европейских коллег. Своими необычными оттенками, цветочными узорами и удобным кроем внес свою большой вклад в мультикуртурализм тех лет.

В 1970 году модельер проводит свой первый показ коллекции женской одежды, которая сразу же вызывает огромный интерес у публики. В том же году японский дизайнер открыл свой бутик. Выбор названия был противоречивым решением и считается одним из немногих скандалов в биографии Кензо Такады. Первый бутик назывался "Jungle JAP" – второе слово считалось сленговым унизительным прозвищем японцев в Европе и США. Показы сопровождались массовыми протестами граждан японского происхождения. За использование этого слова на Кензо даже подавались иски в суд.

Добившись огромного успеха, карьера японского модельера начала стремительно развиваться. Уже в 1971 году Такада провел показы в США и Японии.

Нестандартный подход к искусству позволил японскому мастеру создавать настоящие шоу из своих показов. Так, в 1975 году на завершение показа в Цюрихе Кензо появился верхом на слоне. Спустя два года показ проходил под живое выступление певицы Грейс Джонс, известной своим необычным поведением и стилем исполнения песен.

В 1993 году Такада Кензо продал свой модный дом концерну LVMH, но оставался на посту главного дизайнера еще 6 лет. В 1999 года модельер завершил сотрудничество и на время ушел из модного бизнеса. Свой финальный показ Такада сделал в привычном стиле – ярким и необычным, совершив своеобразный тур по этическим нарядам разных стран и народов.

В октябре 2020 года Кензо Такада скончался от последствий, вызванных коронавирусом. Но с уходом японского мастера история бренда Kenzo не завершилась.





Развитие бренда Kenzo

В 1983 году вышла первая мужская коллекция одежды, которая, как и предыдущие модели, отличалась от привычного делового стиля в сторону цветастости, артистизма и даже некоторой беззаботности.

В 1987 году модный дом Kenzo запустил коллекцию детской одежды, а немного позднее – линейку товаров для дома.

В эти же годы Такада задумался над расширением сферы деятельности и начал работу над созданием собственной коллекции ароматов. Под маркой Kenzo первый парфюм вышел в производство в 1988 году. Им стали женские духи Kenzo Parfum. Первый мужской аромат – Kenzo Pour Homme появился в 1991 году.

В 1993 году произошло важное событие для бренда – его приобрел французский концерн LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). При этом Такада остался на посту главного дизайнера модного дома. Несмотря на это, влияние корпорации начало сказываться на продукции – она становилась все более коммерческой, рассчитанной на массового потребителя. Спустя 6 лет Такада покинул свой пост.

С уходом японского мастера в модном доме начали происходить заметные изменения.





Kenzo сегодня

После ухода Такады с поста главного дизайнера, место креативного директора занял Жиль Розиер, а спустя 4 года, в 2004 году, его заменил Антонио Маррас. Модельеры пытались изучить особенности модного дома, чтобы обновить и освежить его, добавить новые идеи. Маррасу, хоть и удалось создать несколько успешных коллекций, но мастерского стиля Кензо в них практически не узнавалось.

В 2011 году на управление модным направлением бренда Kenzo были поставлены Умберто Леон и Кэрол Лим. Они решили полностью пересмотреть подходы и вернуть стиль, заданный основателем модного дома. Теперь коллекции ориентировались на молодежь, но сохранили этнический дух. Возвращение к истокам вернуло и популярность публики.

Спустя 7 лет, в 2019 году главным дизайнером модного дома Kenzo стад Фелипе Оливейра Баптиста. За время работы ему удалось создать всего 3 коллекции, но все они были очень успешными. Под руководством модельера удалось вернуть бренд в расписание женской Недели моды в Париже.

В 2021 году модный дом Kenzo объявил о смене креативного директора. Новым дизайнером стал Томоаки Нагао. Молодой японец поставил своей целью продолжить дело основателя модного дома. При этом он не скрывает, что планирует выпускать коллекции с учетом современных трендов.

Сегодня Kenzo – это модный дом, представляющий собой сочетание инноваций и традиций. Бренд занимается производством женской, мужской и детской одежды, сумок, обуви, часов и других аксессуаров, украшений, товаров для дома, интерьеров и декора. Весомые позиции Kenzo занимает и в сфере парфюмерии.

Продвижением торговой марки занимаются мировые звезды и инфлюенсеры. В 2023 году амбассадором бренда стал участник знаменитой южнокорейской группы Seventeen Вернон. Kenzo участвует и в глобальных инициативах. Так, в 2021 году парфюмерное подразделение присоединилось к организации, целью которой является восстановление природы для обеспечения лучшего будущего планеты и её жителей.





Заключение

История бренда Kenzo является примером того, как желания и стремления одного человека могут развиться от небольшого магазинчика до международной компании. Несмотря на уход основателя модного дома, его идеи поддерживаются и развиваются последователями.