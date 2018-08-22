Влад Соколовский: биография и новости 2018

Биография Влада Соколовского пестрит разнообразием его увлечений. Он и вокалист, и автор песен, и танцор, а также телеведущий, продюсер и даже актер. Однако в последнее время совсем не творчество стало причиной повышенного интереса к его персоне.

Последние новости о личной жизни, разводе и виртуальный скандал, устроенный его женой Ритой Дакотой, стали предметом сплетен и бурных обсуждений в 2018 году.

Из творческой семьи

Осенью 2018 года Владу Соколовскому, при рождении получившему имя Всеволод, исполнится 27 лет. Коренной москвич. Биография его ведет отсчет с 24 сентября 1991 года, когда Влад появился на свет. Он единственный сын творческих родителей, личная жизнь которых была неразрывно связана с музыкой, эстрадой и хореографией.

Мама Ирина Всеволодовна когда-то выступала в цирке на проволоке, имеет звание заслуженной артистки РФ. Отец – известный в российском шоу-бизнесе хореограф, создатель и лидер группы вокалистов и танцоров «Икс-миссия».

Влад с раннего детства благодаря стараниям родителей выходил на сцену. Некоторые поклонники помнят его совместное выступление с Филиппом Киркоровым с песней «Зайка моя». Мальчику было тогда 3 года.

В детстве Влад проходил серьезное обучение по классу народного танца и классической хореографии, пению, на протяжении многих лет был участником и солистом детского «Тодеса» Аллы Духовой.

Соколовский получил хорошее образование в престижном мидовском вузе МГИМО.

Телефабрика успеха

Поворотным событием для 16-летнего юноши стал кастинг в телепроект «Фабрика звезд» в 2007 году. Проходил седьмой набор в кузницу талантов и Влад с успехом прошел входные испытания.

За время исполнительского конкурса Соколовский стал одним из любимчиков телезрителей. Результатом работы в песенном марафоне стало создание дуэта Соколовского с Дмитрием Бикбаевым при продюсировании Константина Меладзе. Он получил название «БиС» по инициалам солистов и занял условное третье место на «Фабрике».

Карьера на бис

Группа «БиС» просуществовала два с половиной года. Не раз становилась лауреатом престижных премий в области современной музыки, таких как:

ставшего главным для отечественных исполнителей «Золотой граммофон-2008»;

традиционной и любимой «Песни года-2008»;

премия телеканала Муз-ТВ-2009.

В альбом 2009 года, которому дали название «Мистерия звука» вошли в числе других песни, созданные Соколовским в соавторстве с коллегой по дуэту Бикбаевым, а также с Константином Меладзе. Одна композиция была сочинена вместе с «фабриканткой» Маргаритой Герасимович. Отношения с вокалисткой в будущем станут неотъемлемой частью личной жизни музыканта.

К середине 2010 года «БиС» распался. Творческая биография Влада Соколовского продолжилась сольно под руководством того же продюсера Меладзе. Теперь исполнитель называет свой проект «VS».

Первый канал, детищем которого была «Фабрика звезд» не забывает про Соколовского. Заметным становится его участие:

в ретро-программе «Достояние республики»;

в проекте, собравшем лучших из выпускников «Фабрика звезд: возвращение»;

в эстрим-шоу «Жестокие игры» (Влад вместе с Юлией Чичериной добирается до суперфинала).

В конце 2011 года прерывается продюсерство Меладзе и к декабрю исполнитель начинает сотрудничать с Яной Рудковской.

Затем Соколовский выпускает новые композиции и клипы, а также с марта 2015 года ведет демо-канал на YouTube, а к весне 2016 года выпускает альбом клубной музыки.

Реальная история и виртуальный скандал

В 2015 году происходят интересные события не только в музыкальной биографии Влада Соколовского, но и в его личной жизни. В июне он женится на экс-фабрикатке того же, седьмого выпуска Маргарите Герасимович. К этому времени девушка стала продвигать себя уже не с обычной белорусской фамилией, а под более звучным псевдонимом Рита Дакота.

Поклонники были очарованы красивыми фото с пышной свадьбы, которую сыграли на берегу Химкинского водохранилища. Вся шоубиз-тусовка была там. Пара не только связала себя узами светского брака, но и обвенчалась.

Затем молодожены стали регулярно радовать подписчиков красивыми фото в соцсетях. Маленькие и большие события семьи музыкантов не оставались незамеченными фолловерами. В конце октября 2017 года у красивой четы родилась дочь Мия. Поток умилительно-идеальных фото стал еще интенсивнее.

Вдруг в августе 2018 года Рита Дакота опубликовала поразившее поклонников и друзей сообщение, в котором объявила о разводе с Владом Соколовским. Причиной разрыва она назвала множественные измены супруга.

Полными драматизма словами экс-фабрикантка описала мужнины похождения, который, по ее уверениям, предавал ее всегда и везде: «во время венчания», в период беременности дочкой и когда та уже появилась на свет. Последней каплей якобы явились фото супруга из ресторана, показанные знакомой.

Эти новости оказались большим огорчением для подписчиков и знакомых пары. Все стали осыпать Дакоту сочувственными словами, пытались поддержать девушку.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 11 Авг 2018 в 9:58 PDT

В буре эмоций мало кто обратил внимание на то, что конкретных фактов подлостей изменщика Соколовского никто не приводит.

Припомнили невнятную зимнюю историю симпатий к модели Юлии Железняковой, но не смогли ничего уразуметь, потому что сама Дакота в начале 2018 года разъясняла, что слухи ползут со стороны обиженной дамы, снохи их домработницы, с нестабильной психикой, которую она, Рита, не хочет делать подругой.

Объективности ради вспомним, что Влад Соколовский не считался ловеласом до женитьбы и не был замечен в активных похождениях. Пресса сводила его то с модельером Кирой Пластининой, дочерью совладельца «Вим-Биль-Дана», то с певицей Нюшей.

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Но позже оказывалось, что с дизайнером музыкант приятельствует с детства, потому что дружат их отцы. Нюша рассказала, что отдыхала на курорте с мамой, а фабрикант оказался там в то же время случайно.

Неясно, что думает сам Влад Соколовский, потому что, несмотря на поток последних новостей комментариев от звездных личностей и интернет-пользователей, он хранит молчание о разводе и его причинах. Даже близких попросил убрать сообщения в соцсетях касательно ситуации. Вот только обручальное кольцо на фоне скандала носить перестал.

Публикация от Влад Соколовский (@vs20) 4 Авг 2018 в 4:44 PDT

В СМИ нашлось свидетельство инсайдера, который объяснил многое. По словам источника, Соколовский и Дакота не живут семейной жизнью еще с февраля 2018 года. На фото они просто создавали иллюзию идеальной семьи и тем временем заканчивали выплачивать ипотеку за 5-комнатную квартиру в Москве.

Уже тогда супруга обратилась за адвокатской помощью к Кате Гордон. Начался переговорный процесс о разделе имущества, но Дакоту и ее помощницу не устроили условия.

Те якобы хотели, чтобы муж оставил жене квартиру, обеспечил содержание и оплату ежегодного отдыха. Соколовский же захотел разделить квартиру, большую часть стоимости выплативший сам и с помощью своих родителей. Вот тут-то и начался бурный поток обличений в соцсетях от Дакоты.

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По сведениям источника, у Влада также есть большие претензии к супруге, однако, он не считает возможным публично обсуждать личную жизнь.

Последние новости свидетельствуют о боевом настрое известной мужененавистницы Кати Гордон и ее клиентки. По всей видимости, и эта пара из мира шоу-бизнеса не переживет 2018 год и окончательно распадется.