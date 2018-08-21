Когда день города в Москве в 2018 году

Туристов и местных жителей столицы интересует вопрос, когда пройдет День города в Москве в 2018 году. Праздник запланирован на 8 сентября, город отметит 871-летие. Гулянья продолжатся и 9 числа.

Ежегодно праздник запланирован на первую или вторую субботу сентября. Поскольку в этом году знаменательная дата выпадает на День знаний, городские власти перенесли торжество на неделю.

День города отмечают с размахом. На площадях проходят концерты, запланированы интересные мероприятия. Традиционные места отдыха: Красная площадь, Поклонная гора, Тверская улица, Васильевский спуск, Воробьевы горы. Завершается день салютом.

Праздничные традиции

Узнать о том, когда пройдет День города в Москве в 2018 году, недостаточно. Важно ознакомиться с традициями праздника, которые сложились очень давно. Еще к 700-летнему юбилею проводили роскошные торжества. Отмечать День города каждый год начали только в 1986 году. Начиная с этого периода, столица собирает гостей и туристов.

Чего ожидать от Дня города

В течение нескольких дней по столице разворачиваются гулянья. Старые улицы преображаются, становятся арт-объектами. Световые конструкции привлекают особое внимание, они делают атмосферу волшебной.

Каждая площадка на День города в Москве представляет собственную программу мероприятий, 2018 год не станет исключением. Чаще всего это театрализованные представления, квесты, конкурсы.

Программа мероприятий

В 2018 году местные власти подготовили интересную программу мероприятий. Торжество направлено на то, чтобы показать роль Москвы в истории. Отдыхающих ждет масса развлечений, каждый сможет найти себе занятие по душе.

День города начнется 8 сентября в 12 часов. По традиции открывают праздник возложением венков к памятникам. Мероприятия проходят в Александровском саду, на Кутузовском проспекте. Если не удалось попасть на открытие торжества, можно посмотреть его по телевизору.

На улицах города будут проходить театрализованные представления. Знаменитые певцы и артисты порадуют всех отдыхающих любимыми хитами. Кроме того, можно будет увидеть номера акробатов, циркачей. В каждом районе будут организованы площади, где и пройдут концерты. На них выступят профессионалы и начинающие артисты.

Кроме главных площадей города, гулянья развернутся и на других площадках. Самыми популярными местами отдыха выступают следующие: Цветной и Покровский бульвары, Болотная и Триумфальная площадь, Патриаршие пруды, Старый Арбат. На этих территориях пройдут представления, концерты, игры и конкурсы.

На День города в Москве 2018 года пройдет ярмарочный фестиваль. Согласно программе, срок проведения мероприятия с 30 августа по 9 сентября. На ярмарках будет представлены продукция столичных производителей. Кроме того, свои товары смогут продемонстрировать приезжие ремесленники.

Любители активного отдыха также найдут занятия по душе. Отдельные площадки будут посвящены спортивным состязаниям. Здесь можно будет принять участие в соревнованиях.

Специально для посетителей с детьми будут работать аниматоры, пройдут увлекательные мастер-классы и творческие занятия. Малыши получат массу удовольствия и приятных впечатлений.

Бесплатный отдых

К празднику будут готовы столичные театры, музеи, концертные залы. Многие из них представят новые программы и распахнут двери перед посетителями. Десятки учреждений сделают вход бесплатным, что позволит гостям столицы познакомиться с историей города более подробно.

Бесплатное посещение предусмотрено в следующих учреждениях:

Мультимедиа арт музей;

Дарвиновский музей;

Манеж;

Музей моды;

Государственный музей истории ГУЛАГа;

Solyanka.

На День города в Москве 2018 года многие учреждения подготовили оригинальные программы мероприятий. Отдыхающие смогут посетить интересные экскурсии. Свои двери распахнут усадьбы, библиотеки, парки.

Специалисты разработали более 200 направлений, позволяющих познакомиться с историей столицы. Это экскурсии по площадкам, имеющим отношение к жизни Пушкина, Третьякова, Цветаевой, Лермонтова.

Музыкальный фестиваль

Ежегодно на Дне города слышны песни военных лет. В 2018 году во время праздника будет проведен военно-музыкальный фестиваль. Для отдыхающих будут звучать произведения различных жанров. Это эстрадная, народная, классическая, военная музыка.

Организаторы торжества подготовили парад оркестров, выступления с оружием. Удивляют пиротехнические, лазерные шоу.

В завершение Дня города прозвучат салюты. Яркие огни порадуют не только детей, но и их родителей.

Узнав о том, когда пройдет День города в Москве в 2018 году, специалисты начинают активную подготовку. Времени остается все меньше и меньше, поэтому придется приложить максимум усилий, чтобы торжество запомнилось на долгие годы.