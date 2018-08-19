Биография и последние новости из жизни Риты Дакоты

До недавнего времени российская певица Рита Дакота с радостью делилась подробностями из своей биографии и не скрывала от фолловеров и журналистов то, как складывается ее личная жизнь. Счастливая мама дочки Мии и супруга Влада Соколовского гордо выкладывала фото семьи на официальной странице и делилась радостью с окружающими.

Но все резко изменилось 12 августа, когда в сети появились последние новости 2018 года. Рита написала о том, что рассталась с Владом, и причина развода банальна — многочисленные измены и ложь с его стороны. С этого момента Дакота не перестала публиковать новые посты в Instagram, продолжая общаться с поклонниками и друзьями, но ее жизнь начала стремительно меняться.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 11 Авг 2018 в 9:58 PDT

История становления звезды

Биография и личная жизнь популярной исполнительницы современной музыки Риты Дакоты заинтересовала любителей посплетничать не хуже “желтой прессы”. Но обсуждая последние новости 2018 года из звездной жизни, они не найдут в ней ничего особенного.

Ведь молодая артистка никогда не любила пиариться за счет собственных достижений, а причина развода с Владом Соколовским была озвучена девушкой только для того, чтобы ей перестали названивать представители прессы.

Маргарита Герасимович родилась в Минске 9 марта 1990 года и за почти 30 лет сумела построить довольно хорошую музыкальную карьеру. С раннего детства Рита с восхищением читала выдержки из биографии и личной жизни звезд мирового масштаба и сама хотела стать певицей, взяв псевдоним Дакота. В переводе с португальского языка это значит “многогранная, неоднозначная”. Именно так называли девушку друзья из Белоруссии, с которыми она проводила свободное время.

Мама, обнаружившая в дочери таланты к пению и отменный слух, решила отдать маленькую Риту в музыкальную школу по классу фортепьяно. Параллельно с этим педагоги порекомендовали начать посещение уроков эстрадного вокала. Поэтому Рита с раннего детства развивала не только слух, но и голос.

А затем была приглашена в хор, вместе с которым выступала не только на территории стран СНГ, но и по крупным городам Европы.

Решив продолжить обучение музыке, Рита стала заниматься в студии эстрадного вокала “Форте”, став ученицей Гульнары Робертовны. Завершив курсы, Дакота отправилась на шоу “Звездный Дилижанс”, но неудачно выбрала песню. Заседание жюри объявило, что девушка не прошла конкурс в связи с тем, что исполнила американскую, а не белорусскую композицию, а значит в ней недостаточно патриотизма для дальнейшего участия в шоу.

Начало карьеры, взлет и падение

Рита Дакота не привыкла сдаваться и отступать. Поэтому, когда запустили кастинг седьмого сезона “Фабрики Звезд” в России, она отправилась покорять новый музыкальный Олимп. В Москву девушка приехала не с пустыми руками, а с первыми демо альбомами, записанными в родной стране.

Мечтающая о славе Дакота хотела познакомиться с Валерием Меладзе и отдать ему для прослушивания диски. Но этого не произошло, зато Маргарита сумела не только пройти конкурс, но и стать седьмым голосом сезона музыкального шоу.

Композиция “Спички” заняла второе место среди песен, вышедших под лейблом “Фабрики Звезд” и во время гастрольного тура вместе с лидерами проекта Рита познакомилась с музыкантом Домиником Джокером, наладив с ним деловые отношения и начав сотрудничество.

Девушка создала рок-группу Monroe, став ее солисткой. Вместе с командой она выступала на сценах Москвы и в других городах России. Самым значимым стало участие в программах “Нашествие” и “Кубану”.

Новый виток в карьере

В 2015 году Рита Дакота все-таки решилась продолжить карьеру певицы и приняла участие в проекте “Главная сцена”, трансляция которого проходила на центральном канале “Россия-1”. Волей случая девушка попала под руководство Уолтера Афанасьева, человека чьим творчеством восхищалась с детства. Но затем ее наставником стал Виктор Добрыш.

Амбициозная Рита не стала исполнять на большой сцене музыку, написанную другими и выступала исключительно со своим репертуаром. Так она хотела показать себя, как музыканта, который самостоятельно пишет песни и исполняет их.

Не желая вновь становиться обычной звездой шоу-бизнеса, Дакота мечтала только об одном: чтобы ее заметили и дали возможность проявить свои творческие способности. И на нее действительно обратили внимание, стали предлагать интересные контракты, как автору.

В 2016 году удивительная поп-дива выпустила новый трек “Получеловек”, который быстро завоевал популярность. Это стало причиной творческого подъема, и Дакота продолжила записывать музыку и снимать клипы. Новые альбомы и идеи Рита реализовывала даже в период беременности и после родов, так и не уйдя в декрет.

Вынашивание дочери, а затем воспитание Мии не мешало девушке давать концерты и общаться с поклонниками своего творчества на канале Youtube и в социальной сети Instagram.

Личная жизнь и семья

В августе 2018 года Рита Дакота предстала перед поклонниками совершенно в новом облике, а ее биография и личная жизнь на фоне неожиданного развода с Владом Соколовским стала самой востребованной и обсуждаемой темой в известных журналах.

С будущим супругом Маргарита познакомилась во время шоу “Фабрика звезд” и длительное время поддерживала с интересным молодым человеком исключительно дружеские отношения. Но в 2014 году для Риты и Влада все кардинально изменилось.

Встретившись на вечеринке у общих знакомых, они ощутили проскользнувшую между ними искру и поняли, что больше не могут быть просто друзьями.

Отношения между творческими личностями развивались стремительно. Спустя 6 месяцев отношений Влад познакомил Риту с родителями, а 3 июля 2015 года влюбленные обвенчались. Через 5 дней молодожены устроили торжественное празднование в ретро-стиле в честь заключения брака и начали вести совместный блог на Youtube — Love Story.

Через некоторое время они начали зарабатывать хорошие деньги на этом канале, обеспечивая за счет просмотров возможность путешествовать и жить так, как им нравится.

В апреле 2017 года счастливые Рита и Влад написали в Instagram о том, что собираются стать родителями. А 23 октября счастливая мама в блоге объявила о том, что родила дочь Мию. Фотографии счастливой семьи регулярно печатались в интернет-версиях популярных изданий, в социальных сетях и комментировались поклонниками творчества Дакоты. Тогда фолловерам казалось, что ничто не сможет омрачить счастье двух самых красивых и искренних людей российского шоу бизнеса. Но лето завершилось для молодой семьи очень неожиданно.

Последние новости 2018 года, опубликованные Ритой Дакотой в Instagram, шокировали не только фолловеров, но и представителей прессы.

11 августа девушка сообщила о том, что они с Владом Соколовским подали документы в суд с целью разорвать брак. Причина развода — многочисленные измены супруга во время беременности Риты и после рождения дочери Мии.

В настоящее время адвокаты Дакоты и Соколовского заняты разделом совместно нажитого за время брака имущества: трехкомнатной квартиры и канала на Yuotube, приносящего немалые дивиденды паре. С учетом того, что правозащитницей поп-дивы стала легендарная Катя Гордон, поклонники певицы не сомневаются в том, что Рита разденет Соколовского до последней нитки.

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