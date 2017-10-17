Филипп Киркоров стал судьей в музыкальном проекте

Канал СТС приготовил сюрприз любителям всяких песенных состязаний. Зрителей ждет новый музыкальный проект. Самое любопытное, что оценивать участников будет сам Филипп Киркоров.

Поп-звезда Филипп Киркоров будет судьей в новом проекте, который носит символичное название «Успех». Оценивать вокал участников будет вместе с певцом рэпер Гнойный. Лучшие из лучших будут претендовать на место в шоу-бизе, пишет издание OK-magazine.

«На этом проекте возможно все! Это необычное, рискованное, интересное шоу, в успех которого мы верим. Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет», – заявил Киркоров.

Еще один приятный сюрприз для поклонников Веры Брежневой - экс-участница «ВИА Гры» станет ведущей новой программы. Певица также будет принимать участие в голосовании за кандидатов в певцы.

Музыкальное шоу зрители смогут увидеть 5 ноября на СТС.

Напомним, ранее поп-король рассказал о показателе успеха в шоу-бизнесе. «Популярность артиста — это труд. Ты можешь за один день стать известным благодаря какой-то выходке или хитовой песне. Вот сейчас это группа "Грибы", и мне самому нравится их песня, я даже иронизировал на эту тему в Instagram. Но главное в этой жизни — продержаться».