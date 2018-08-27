Мелисса Маккарти - лучшие роли
Звезде голливудских комедий, актрисе Мелиссе Энн Маккарти (Melissa McCarthy) 26 августа исполнилось 48 лет. Несмотря на свою эффектную внешность, девушке удалось сделать карьеру не только как комедиантке, но и как талантливой продюссерши и модельерши.
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Она доказала, что добиться головокружительного успеха можно, обладая пышными и формами, не соответствуя при этом параметрам 90/60/90. Фильмография Мелиссы Маккарти включает множество ролей в самых известных сериалах и полнометражных картинах, многие из которых номинанировались на премии и получали кино-награды.
Биография и начало карьеры
Мелисса родилась (26.08.1970) в маленьком городке Плейнфилд, графство Юнион, штат Нью-Джерси в США. Девочка росла в ирландско-католической семье фермеров, помогала родителям (Сандра и Майкл Маккарти) по хозяйству вместе с сестрами и кузинами, одной из который является фотомодель Дженнифер (Дженни) Энн Маккарти.
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Короткие выступления на вечерах стенд-апа стали отправной точкой карьеры Маккарти, после которых ее заметили и стали звать на ТВ-передачи. Девушка при этом никогда не переставала самосовершенствоваться и развиваться творчески, занималась актерским мастерством и участвововала в театральных постановках.
Фильмография
В 1997 году Мелисса снялась в проекте комедийного жанра «Дженни» на NBC, а в 1998 – в короткометражной картине «Бог», сыграв персонажа второго плана. В 1999 г. на экраны вышел криминальный триллер «Экстази» («Go») с ее участием, а в 2000-ых к ней пришла слава вместе с ролью в многосерийной мелодраме «Девочки Гилмор», которую Мелисса исполняла с 2001 по 2007 год. На протяжении всех 6 сезонов она играла легкомысленную и ветреную девушку Сьюки.
На счету прекрасной Мелиссы Маккарти около 120 фильмов с ее участием в главной и второстепенной роли – вспомним самые нашумевшие из них:
Скоро на экраны выйдет кино-картина «Игрушки для взрослых», дата выхода фильма 27 сентября 2018. Маккарти сыграла женщину-полицейского, работающую с напарником-игрушкой. Действие развораичвается в альтернативном варианте города Лос-Анжелес, где живут обычной «человеческой» жизнью говорящие куклы.
Параллельно съемкам актриса периодически занималась анимационной озвучкой, например, ей принадлежит голос Эми Кислоты в мультфильме «Ким Пять-с-плюсом».
Список наград и достижений любимой актрисы:
В 2015 году девушка получила именную звезду на Аллее Славы в Лос-Анжелесе, ниже можно увидеть фото с церемонии закладки 2552-ой по счету Звезды, увековечившей память о талантливой актрисе.
Несмотря на свою востребованность в мире кино и телевидения помимо актерской деятельности Маккарти вместе с мужем занимается развитием собственной компании «On the day Productions». Первым их детищем стал уже упомянутый фильм «Тэмми», сюжет которого, как рассказывает сама актриса, приснился ее мужу Бену Фальконе.
Мелисса Маккарти сейчас
Актриса открыта к своим поклонникам и делится личными фото в своем аккаунте Инстаграм. Лучезарная Мелисса заражет всех окружающих жизнерадостным настроем и положительными эмоциями. Она никогда не стеснялась большого веса и любила свое тело, несмотря на слова недоброжелателей.
За последние несколько лет она заметно похудела: до начала кинокарьеры Мелисса Маккарти весила 120 кг, но и после она оставалась любимой всеми «толстушкой», однако не так давно скинула около 30 кг. По словам самой актрисы, в этом ей помогла легкая низкоуглеводная диета и занятия фитнесом.
Звезда периодически появляется на ковровых дорожках, блистает в ТВ-роликах и ведет свой блог в интернете. У девушки также своя линия одежды «Melissa McCarthy Seven», где можно найти модели дизайнерских вещей любых размеров.
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Вам нравится Мелисса Маккарти? 2
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Семен / 28.08.18 00:39Очень жду игрушки для взрослых, какая то улица сезам для взрослых. И шутки там, судя по трейлеру, истинные американские так сказать. А Маккарти новая, не похожа на себя, совсем новое амплуа. А еще заметил, что она часто играет ли копов, или шпионов, или вот охотников в Охотниках за привидениями. Совпадение?)
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mira chadova / 28.08.18 00:34А мне больше всех понравились Копы в юбках, Мелисса там хорошо сыграла, можно сказать на ней все строилось. Все впечатление от фильма. Что не могу сказать про Сандру Баллок, там она слабовато сыграла, хотя может это роль такая..не знаю