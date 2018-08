Мелисса Маккарти - лучшие роли

Семья была очень дружной, все любили шутить и смеяться, поэтому отменное чувство юмора и харизма сопровождали Мелиссу с самого детства. Она любила рассказывать забавные байки и сыпать шутками, чем веселила своих родных. Неудивительно, что, уже повзрослев и сменив место жительства на Нью-Йорк, девушка начала периодически участвовать в стенд-ап шоу в таких популярных клубах, как Stand-Up New York Comedy Club и The Improw. Короткие выступления на вечерах стенд-апа стали отправной точкой карьеры Маккарти, после которых ее заметили и стали звать на ТВ-передачи. Девушка при этом никогда не переставала самосовершенствоваться и развиваться творчески, занималась актерским мастерством и участвововала в театральных постановках. В середине 90-х Мелисса переехала в Лос-Анжелес и вошла в состав участников известной на тот момент импровизационно-комической группы The Groundlings (Граундлингс) и сотрудничала с ними достаточно длительное время, участвуя в выступлениях и импровизациях. ​ Фильмография В 1997 году Мелисса снялась в проекте комедийного жанра «Дженни» на NBC, а в 1998 – в короткометражной картине «Бог», сыграв персонажа второго плана. В 1999 г. на экраны вышел криминальный триллер «Экстази» («Go») с ее участием, а в 2000-ых к ней пришла слава вместе с ролью в многосерийной мелодраме «Девочки Гилмор», которую Мелисса исполняла с 2001 по 2007 год. На протяжении всех 6 сезонов она играла легкомысленную и ветреную девушку Сьюки. 8 октября 2005 года яркая Маккарти вышла замуж за Бэна Фелкоуна (Фэлкоуна, Фальконе)) (Ben Falcone), давнего друга и известного американского актера. У супругов появились две прекрасные дочери, Вивиан (принимала участие в съемах картины «Девочки Гилмор» вместе со своей знаменитой мамой) и Джорджитт. На счету прекрасной Мелиссы Маккарти около 120 фильмов с ее участием в главной и второстепенной роли – вспомним самые нашумевшие из них: ТВ-сериал «Затерянный мир» (1999-2002) – впервые появилась в ленте в 2001 году;

блокбастер «Ангелы Чарли» (2000) – про девушек, выполняющих секретную миссию. Поклонники Мелиссы могут наслаждать игрой любимой актрисы, перевоплощенной в Дорис;

семейная фентези-комедия «Малыш» (2000);

телесериал «Умерь свой энтузиазм» (2000-2018);

драма «Белый Олеандр» (2002);

инди-фильм «Тыковка» (2002) – в этой романтической комедии актриса сыграла Чичи Пинкус;

«Третий лишний» (2002) – сыграла Мэрилин;

«Жизнь Дэвида Гейла» (2003) – криминальный триллер, в котором Маккарти стала девушкой Нико;

инди-драма «Девятки» (2007) – картина об альтернативных реальностях, существующих параллельно друг другу, поэтому актрисе досталось сразу три персонажа;

сериал «Кто такая Саманта?» (2007) – в роли Дэни, лучшей подруги главной героини;

«Частная практика» (2007) – спин-офф ленты «Анатомия Грей», где Мелисса перевоплотилась в Линн МакДоннальд;

«Просто добавь воды» (2008) – в этой комедийной мелодраме актриса сыграла героиню Сэльму;

кино-лента «Майк и Молли» (с 2010 по сегодняшний день) – в роли учительницы Молли Финн, одной из главных действующих героинь;

романтическая комедия «План Б» (2010);

«Жизнь как она есть» (2010) – второстепенный персонаж Dee Dee;

«Девичник в Вегасе» (2010) – Мелиссе досталась одна из ведущих ролей в картине, ставшая настоящим прорывом в ее карьере, фильм имел невероятный успех среди зрителей по всему миру;

фильм «Любовь по-взрослому» (2012) – роль эпизодическая, однако значимая и влияющая на развитие сюжета. Мелисса сыграла экспрессивную мамашу;

«Это сорок» (или «Любовь по-взрослому» 2012) – это отсылка к картине «Немножко беременна» 2007 года, так называемый спин-офф, в котором действия происходят параллельно известному сюжету с теми же самыми героями;

юмористический детектив «Копы в юбках» (2013) – в прекрасном тандеме с Сандрой Баллок она играет «свою в доску» женщину-полицейского из Бостона;

комедия «Поймай толстуху, если сможешь» (2013) – легкая и юморная картина, где Маккарти предстала перед зрителем в роли находчивой Сенди;

«Мальчишник-3» (2013) – эпизодическая роль панковой управляющей ломбарда;

«Тэмми» (2014) – в исполнении обворожительной толстушки Тэмми. Вместе с тем Мелисса попробовала себя в этой картине в качестве сценаристки;

«Святой Винсент» (2014) – здесь Маккарти досталась драматическая роль Мэгги Бронштейн, матери-одиночки сына-подростка;

фильм «Шпион» (2015) – актрисе посчастливилось поработать с Джудом Ло и Джейсеном Стетхемом, а также почувствовать себя секретным агентом-женщиной в ЦРУ;

«Охотники за привидениями» (2016) – ремейк полюбившегося многими мультфильма;

«Большой босс» (2016) – фильм снят по сценарию актрисы в тандеме со своим супругом. Скоро на экраны выйдет кино-картина «Игрушки для взрослых», дата выхода фильма 27 сентября 2018. Маккарти сыграла женщину-полицейского, работающую с напарником-игрушкой. Действие развораичвается в альтернативном варианте города Лос-Анжелес, где живут обычной «человеческой» жизнью говорящие куклы. Параллельно съемкам актриса периодически занималась анимационной озвучкой, например, ей принадлежит голос Эми Кислоты в мультфильме «Ким Пять-с-плюсом». Список наград и достижений любимой актрисы: в 2011 девушка получила свою первую премию Эмми в номинации на лучшую актрису комедийного жанра многосерийных фильмов;

после картины «Девичник в Вегасе» (или «Подружки невесты») Мелисса была удостоена номинации на Оскар, SAG Awards и BAFTA за лучшую второстепенную женскую роль;

в 2012 элитный журнал Forbes внес девушку в топ-20 самых высокооплачиваемых голливудских актрис на телевидении;

а уже в 2013 она попала на страницы того же издания в рейтинг 100 самых влиятельных звезд;

2015 – ей была присвоена третья позиция в списке самых высокооплачиваемых мировых кино-актрис;

2016 – номинация на Золотой Глобус за роль в комедийном мюзикле Шпион;

в том же году была удостоена номинации Эмми за лучшую приглашенную актрису комедийного сериала. В 2015 году девушка получила именную звезду на Аллее Славы в Лос-Анжелесе, ниже можно увидеть фото с церемонии закладки 2552-ой по счету Звезды, увековечившей память о талантливой актрисе. Несмотря на свою востребованность в мире кино и телевидения помимо актерской деятельности Маккарти вместе с мужем занимается развитием собственной компании «On the day Productions». Первым их детищем стал уже упомянутый фильм «Тэмми», сюжет которого, как рассказывает сама актриса, приснился ее мужу Бену Фальконе. Мелисса Маккарти сейчас Актриса открыта к своим поклонникам и делится личными фото в своем аккаунте Инстаграм. Лучезарная Мелисса заражет всех окружающих жизнерадостным настроем и положительными эмоциями. Она никогда не стеснялась большого веса и любила свое тело, несмотря на слова недоброжелателей. За последние несколько лет она заметно похудела: до начала кинокарьеры Мелисса Маккарти весила 120 кг, но и после она оставалась любимой всеми «толстушкой», однако не так давно скинула около 30 кг. По словам самой актрисы, в этом ей помогла легкая низкоуглеводная диета и занятия фитнесом. Звезда периодически появляется на ковровых дорожках, блистает в ТВ-роликах и ведет свой блог в интернете. У девушки также своя линия одежды «Melissa McCarthy Seven», где можно найти модели дизайнерских вещей любых размеров. Судя по последним новостям, знаменитый журнал Forbes включил Мелиссу Маккарти в список топ-10 самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, где она заняла 9-ую позицию рейтинга. ​