Когда Троица в 2019 году?

Одним из 12 главных православных праздников, отмечаемых в 2019 году, является Троица или, как ее еще называют, Пятидесятница. Праздник ежегодно меняет свою дату - выясним какого числа в 2019 году будет Троица.

Чему посвящен праздник

Праздник имеет 3 названия: День Святой Троицы, Пятидесятница и День Сошествия Святого духа. Каждое из них отражает его суть.

Святой Троицей называют единство Бога в трех лицах: Бог-Отец (Божественный Ум), Бог-Сын (Божественное Слово), Бог-Дух (Святой Дух). В этот день, как предрекал Христос до своей смерти, Святой Дух сошел на землю и последователям Иисуса явился апостол.

Произошло это событие на пятидесятый день после воскрешения Христа, отсюда второе название праздника.

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История Троицы

На 10 день после того, как Христос вознесся на небо, в Иерусалиме праздновали день первой жатвы, ученики Иисуса и Дева Мария собрались в Сионской горнице. Через некоторое время появились всполохи необжигаемого огня. Это и было сошествие Святого Духа в трех ипостасях.

Он наделил апостолов разными языками, чтобы они несли божье слово. А также одарил их мудростью, молитвой, пророчеством, верой.

На праздник первой жатвы в Иерусалим прибыло огромное количество путешественников из разных стран и городов. Ученики вышли к ним и стали рассказывать о событии, произошедшем с ними на их родном языке. Многие сомневающиеся поверили им и в этот день крестились.

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Это время считается рождением церкви. А Сионская горница первым храмом, который построил апостол Петр по навету Христа.

Сам праздник ввели ученики Христа, отмечая его ежегодно, примерно с 1 века к нему присоединилось большинство верующих. В России первый раз его отметили в 14 веке по научению Преподобного Сергия Радонежского. Перед празднованием храмы украшают зеленью, на пол кидают скошенную траву. Помимо зеленого присутствует в оформлении белый и золотой цвета.

Расчет даты

Дата Троицы отсчитывается от Пасхи, которая тоже является плавающей. К дате Пасхи прибавляется 7 недель. И следующий за ними день становится праздником Троицы.

Праздник Святой Троицы в 2019 году

Расчет даты Троицы в 2019 году ничем не отличается. Зная, какого числа у православных Пасха, прибавляем 50 дней.

Заглянув в календарь на 2019 год, определяем, что Пасха приходится на 28 апреля, следовательно, Пятидесятница состоится 16 июня.

Традиции

Празднование имеет свои сложившиеся традиции. Разобравшись, когда будет Троица в 2019 году в России, и какого числа у православных наступает Пасха, стоит начинать соблюдать их.

Празднование длится 3 дня с воскресенья по вторник.

Неделю, в которую входит праздник Святой Троицы, называют зеленой. Еще со времен язычества, в это время дом украшается цветами и зеленью. Производится перед праздником уборка, как в помещении, так и вне его. День Святого Духа начинается со службы в церкви. Служители церкви одевают зеленую одежду, как символ возрождения. В храм несут для освящения березовые ветки, которые нужно дома оставить около иконы. После посещения церкви устраивали праздничное застолье. Ставились различные блюда, включая окрашенные в зеленый цвет яйца. Собирали гостей, которые, входя в дом, обязательно приветствовались хозяевами. Даже, если посетители ненадолго выходили, их снова встречали пожеланием здоровья. Следуя народным обычаям, в этот день делается чучело русалки, вокруг него устраиваются гулянья и хороводы. Чтобы уберечься от злой силы, особенно от просыпающегося в праздник водяного, жгут костры на водоемах. Для того чтобы не было засушливого лета и созрел богатый урожай, из храма в дом приносились освященные ветки. Над ними плакали девушки, чтобы слезы падали на листву. Молодые люди плетут венки, бросают в воду и гадают на свою судьбу. Посещая кладбище, на могилах родственников оставляют угощение. На третий день проводят обряд завивания березы. Ветку березы украшают лентами и носят по поселку, привлекая удачу к жителям. Березу наряжали и в лесу. Обязательно молодежь около нее устраивала своеобразный пикник, на котором съедалось все, что принесли из лома. Считалось, чем больше вкусностей, тем богаче будет семья. Собирают рано утром росу, считается, что она лечит болезни. Не стоит работать в Троицу, можно лишь готовить праздничный обед. Нельзя посещать парикмахерскую и купаться в водоемах.

Приметы

Троица в 2019 году, как и другие праздники, обязательно будет наполнена своими приметами. Корни многих из них уходят в язычество. Узнав, какого числа у православных этот праздник, можно добавить и другие предсказания, касающиеся этого дня:

Погода будет дождливой в Троицу, на смену придет тепло и появятся грибы. Холодный и мокрый день указывал на теплый сентябрь. Выпала утренняя роса, будут в конце лета заморозки. Будет день жарким, значит летние месяцы сухими. Если посвататься на Троицу, семья будет счастливая. Если ночью приснится сон, он будет вещим. Если будет дождь, нужно погулять под ним, чтобы быть здоровым. Если утром выпало много росы, год будет удачным. Народное название этого дня Лука-ветренник. Название день получил из-за того, что на Луку дуют сильные ветра, поэтому многие приметы связаны с погодой и ветром. Если 16 июня гроза, будет мало травы для скотины. Если ветер дует южный, хорошо и быстро созреет хлеб. Будет вихрь, поднимающийся вверх, наступят ясные дни. Увидите собаку, которая ест мыло или траву, дело идет к дождю. Рано утром стоит туман над водой, погода будет солнечной.

Поговорки и пословицы

Троица, Троица, земля травой покроется. С Духова дня не с одного неба, а даже из-под земли тепло идет. Свят-Дух весь белый свет согреет.

День Святого Духа в других странах

Самое главное отличие празднования этой даты в нашей стране, в отличие от западных государств, заключается в том, что у них праздник проходит в другие даты. Какого числа Троица в 2019 году у католиков уже известно. У них она на неделю позже – 23 июня. Многие традиции схожи, но есть и отличия.

Италия

Во время службы людей осыпают лепестками красных роз, как символ сошедшего с небес огня. Одежды священнослужителей также алые.

Франция

В храмах звучат трубы во время служб. Считается, что это дует ветер, который помог Троице спуститься с небес.

Австрия

Помимо храмов и домов принято украшать колодцы, а также проводят различные музыкальные фестивали.

Германия

В этой стране принято выпускать белых голубей. Но большая часть традиций посвящена любви. Около домов любимых девушек немецкие молодцы ставят дерево, украшенное гирляндами и лентами. Но его предстоит сторожить, чтобы не выкопали соперники.

С тех пор, когда Святая Троица сошла на Землю, минуло 2 тысячелетия, но люди не забыли об этом событии. 16 июня 2019 года в России обязательно пройдут церковные службы. Соблюдайте традиции, сходите в этот день в церковь и на кладбище.