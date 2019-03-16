Когда Троица в 2019 году?
Одним из 12 главных православных праздников, отмечаемых в 2019 году, является Троица или, как ее еще называют, Пятидесятница. Праздник ежегодно меняет свою дату - выясним какого числа в 2019 году будет Троица.
Чему посвящен праздник
Праздник имеет 3 названия: День Святой Троицы, Пятидесятница и День Сошествия Святого духа. Каждое из них отражает его суть.
Святой Троицей называют единство Бога в трех лицах: Бог-Отец (Божественный Ум), Бог-Сын (Божественное Слово), Бог-Дух (Святой Дух). В этот день, как предрекал Христос до своей смерти, Святой Дух сошел на землю и последователям Иисуса явился апостол.
Произошло это событие на пятидесятый день после воскрешения Христа, отсюда второе название праздника.
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История Троицы
На 10 день после того, как Христос вознесся на небо, в Иерусалиме праздновали день первой жатвы, ученики Иисуса и Дева Мария собрались в Сионской горнице. Через некоторое время появились всполохи необжигаемого огня. Это и было сошествие Святого Духа в трех ипостасях.
Он наделил апостолов разными языками, чтобы они несли божье слово. А также одарил их мудростью, молитвой, пророчеством, верой.
На праздник первой жатвы в Иерусалим прибыло огромное количество путешественников из разных стран и городов. Ученики вышли к ним и стали рассказывать о событии, произошедшем с ними на их родном языке. Многие сомневающиеся поверили им и в этот день крестились.
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Это время считается рождением церкви. А Сионская горница первым храмом, который построил апостол Петр по навету Христа.
Сам праздник ввели ученики Христа, отмечая его ежегодно, примерно с 1 века к нему присоединилось большинство верующих. В России первый раз его отметили в 14 веке по научению Преподобного Сергия Радонежского. Перед празднованием храмы украшают зеленью, на пол кидают скошенную траву. Помимо зеленого присутствует в оформлении белый и золотой цвета.
Расчет даты
Дата Троицы отсчитывается от Пасхи, которая тоже является плавающей. К дате Пасхи прибавляется 7 недель. И следующий за ними день становится праздником Троицы.
Праздник Святой Троицы в 2019 году
Расчет даты Троицы в 2019 году ничем не отличается. Зная, какого числа у православных Пасха, прибавляем 50 дней.
Заглянув в календарь на 2019 год, определяем, что Пасха приходится на 28 апреля, следовательно, Пятидесятница состоится 16 июня.
Традиции
Празднование имеет свои сложившиеся традиции. Разобравшись, когда будет Троица в 2019 году в России, и какого числа у православных наступает Пасха, стоит начинать соблюдать их.
Празднование длится 3 дня с воскресенья по вторник.
- Неделю, в которую входит праздник Святой Троицы, называют зеленой. Еще со времен язычества, в это время дом украшается цветами и зеленью. Производится перед праздником уборка, как в помещении, так и вне его.
- День Святого Духа начинается со службы в церкви. Служители церкви одевают зеленую одежду, как символ возрождения. В храм несут для освящения березовые ветки, которые нужно дома оставить около иконы.
- После посещения церкви устраивали праздничное застолье. Ставились различные блюда, включая окрашенные в зеленый цвет яйца. Собирали гостей, которые, входя в дом, обязательно приветствовались хозяевами. Даже, если посетители ненадолго выходили, их снова встречали пожеланием здоровья.
- Следуя народным обычаям, в этот день делается чучело русалки, вокруг него устраиваются гулянья и хороводы.
- Чтобы уберечься от злой силы, особенно от просыпающегося в праздник водяного, жгут костры на водоемах.
- Для того чтобы не было засушливого лета и созрел богатый урожай, из храма в дом приносились освященные ветки. Над ними плакали девушки, чтобы слезы падали на листву.
- Молодые люди плетут венки, бросают в воду и гадают на свою судьбу.
- Посещая кладбище, на могилах родственников оставляют угощение.
- На третий день проводят обряд завивания березы. Ветку березы украшают лентами и носят по поселку, привлекая удачу к жителям. Березу наряжали и в лесу. Обязательно молодежь около нее устраивала своеобразный пикник, на котором съедалось все, что принесли из лома. Считалось, чем больше вкусностей, тем богаче будет семья.
- Собирают рано утром росу, считается, что она лечит болезни.
- Не стоит работать в Троицу, можно лишь готовить праздничный обед.
- Нельзя посещать парикмахерскую и купаться в водоемах.
Приметы
Троица в 2019 году, как и другие праздники, обязательно будет наполнена своими приметами. Корни многих из них уходят в язычество. Узнав, какого числа у православных этот праздник, можно добавить и другие предсказания, касающиеся этого дня:
- Погода будет дождливой в Троицу, на смену придет тепло и появятся грибы.
- Холодный и мокрый день указывал на теплый сентябрь.
- Выпала утренняя роса, будут в конце лета заморозки.
- Будет день жарким, значит летние месяцы сухими.
- Если посвататься на Троицу, семья будет счастливая.
- Если ночью приснится сон, он будет вещим.
- Если будет дождь, нужно погулять под ним, чтобы быть здоровым.
- Если утром выпало много росы, год будет удачным.
- Народное название этого дня Лука-ветренник. Название день получил из-за того, что на Луку дуют сильные ветра, поэтому многие приметы связаны с погодой и ветром.
- Если 16 июня гроза, будет мало травы для скотины.
- Если ветер дует южный, хорошо и быстро созреет хлеб.
- Будет вихрь, поднимающийся вверх, наступят ясные дни.
- Увидите собаку, которая ест мыло или траву, дело идет к дождю.
- Рано утром стоит туман над водой, погода будет солнечной.
Поговорки и пословицы
- Троица, Троица, земля травой покроется.
- С Духова дня не с одного неба, а даже из-под земли тепло идет.
- Свят-Дух весь белый свет согреет.
День Святого Духа в других странах
Самое главное отличие празднования этой даты в нашей стране, в отличие от западных государств, заключается в том, что у них праздник проходит в другие даты. Какого числа Троица в 2019 году у католиков уже известно. У них она на неделю позже – 23 июня. Многие традиции схожи, но есть и отличия.
Италия
Во время службы людей осыпают лепестками красных роз, как символ сошедшего с небес огня. Одежды священнослужителей также алые.
Франция
В храмах звучат трубы во время служб. Считается, что это дует ветер, который помог Троице спуститься с небес.
Австрия
Помимо храмов и домов принято украшать колодцы, а также проводят различные музыкальные фестивали.
Германия
В этой стране принято выпускать белых голубей. Но большая часть традиций посвящена любви. Около домов любимых девушек немецкие молодцы ставят дерево, украшенное гирляндами и лентами. Но его предстоит сторожить, чтобы не выкопали соперники.
С тех пор, когда Святая Троица сошла на Землю, минуло 2 тысячелетия, но люди не забыли об этом событии. 16 июня 2019 года в России обязательно пройдут церковные службы. Соблюдайте традиции, сходите в этот день в церковь и на кладбище.
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А как вы отмечаете Троицу? 3
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Олег / 16.03.19 23:47Классные традиции, особенно неделя русалок, в Троицу не покупаешься, зато потом можно русалок еще 6 дней ловить.
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Дарья / 16.03.19 23:46Огородникам до пятидесятницы нужно высадить все растения. Потом расти не будут. А вовремя посадишь и праздник легче пройдет, и приметы на растения подействуют.
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Zlata / 16.03.19 23:45Странно видеть языческие традиции в христианских. Почти ничего не поменялось, что там, что здесь предпочтение отдается числу 3. В этот день славяне восхваляли трех языческих богов Сварога, Перуна, Свентовита. Сегодня Святую Троицу.