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Юлия Началова в реанимации - последние новости

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Поклонники Юлии Началовой обеспокоены ее состоянием здоровья на сегодня в 2019 году. Известно, что телезвезда, недавно находясь на съемочной площадке, растерла себе ногу. Из-за имеющегося у нее заболевания рана долго не заживала. Юлия обрабатывала ее обезболивающими препаратами, но в больницу не обращалась. 

Началось гнойное воспаление, которое быстро перешло в гангрену, поразившую внутренние органы. На сегодня Юлия Началова, состояние здоровья которой оказалось под угрозой, находится в реанимации, врачам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы.

Болезнь Юлии Началовой

Юлия уже много лет страдает таким заболеванием как мигрирующая подагра, которая сказывается на различных суставах и приводит к их воспалению. Конечно, это все сказывается на внешнем виде. Юлия говорит, что только сама виновата в запущенном состоянии, так как долгое время не принимала серьезность положения, хотя доктора ее предупреждали неоднократно.

Еще в начале марта 2019 года в СМИ сообщили, что состояние здоровья Юлии Началовой значительно ухудшилось, поэтому на сегодня врачи вынуждены были ее ввести в искусственную кому.

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Официальные представители певицы в лице ее отца и пиар-менеджера полностью отрицали данную информацию. Объясняя нахождение Началовой в больнице плановой проверкой. Также Анна Исаева (пиар-менеджер) утверждала о дезинформации СМИ, о ее срочной госпитализации, и что в это время Юлия находится в Италии на консультации у известного врача, на ее странице в instagram.com имеется фото из Рима.

На сегодня Анна Исаева полностью подтверждает серьезность ухудшения состояния здоровья Юлии Началовой.

Последние новости 2019 говорят о том, что находясь в реанимации Юлия Началова стала потихоньку приходить в себя, врачи сегодня заметили положительную динамику. 

Главной виной резкого ухудшения здоровья послужил сахарный диабет и другие сопутствующие серьезные заболевания. Отказавшись от своевременной медицинской помощи, рана на ноге покрылась гнойным воспалением, которое впоследствии переросло в гангрену.

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На время обращения за помощью врачей организм был уже поражен, у Юлии Началовой отказались работать органы, пошел отек мозга. Обычно, в случае поражения гангреной какой-либо части тела, врачи прибегают к ампутации.

Но положение певицы на момент госпитализации было настолько серьезным, что делать операцию оказалось невозможным, поэтому ее ввели в искусственную кому.

Несколько дней назад появилось тревожное сообщение о том, что у Юлии Началовой отказали легкие, и она перестала самостоятельно дышать. Медики были вынуждены подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи говорят о крайне тяжелом состоянии певицы, хоты положительная динамика сегодня уже заметна.

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Множественные заболевания певицы начались после того, как она увеличила грудь, но через время с имплантатами пришлось расстаться. Операция по изъятию прошла не очень удачно и понадобилась комплексное терапевтическое лечение. Непрерывность медицинских процедур дала осложнение на почки телезвезды. Юлия Началова не раз оказывалась в реанимации. Например, она упала в обморок в самолете из-за почечной недостаточности и была доставлена в реанимацию скорой помощью.

Уже в 2016 году на фото Началовой стали проявляться опухшие от болезни суставы. Через год Юлия сама призналась, что у нее мигрирующая подагра уже в запущенном состояние. Певица испытывает невыносимые боли в моменты обострения заболевания, к тому же ей время от времени приходится сидеть на безбелковых диетах.

Надеемся, что Юлия Началова сможет победить болезни и ей станет лучше. 

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15.03.2019
Теги: Юлия Началова 2019 год новости

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