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Евгений Алдонин - личная жизнь и его новая жена

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После трагической смерти певицы Юлии Началовой 16 марта от острого абсцесса ноги, стало известно, что ее 12-летняя дочка Вера будет жить со своим отцом Евгением Алдониным и его новой женой Ольгой. Близкие девочки решили, что так для нее будет лучше.

Личная жизнь Евгения Алдонина после развода с Юлией Началовой

Футболист Евгений Алдонин играл основную часть своей спортивной карьеры за московский ФК ЦСК на позиции полузащитника. Вот еще некоторые ключевые моменты его биографии:

  1. Он был в составе российской сборной. 
  2. Евгений – двукратный чемпион России, 5-кратный обладатель Кубка России, а также Кубка УЕФА 2005 года. 
  3. Сегодня заслуженный мастер спорта работает в футбольном клубе «Катюша», который базируется в Питере.

Евгений Алдонин после развода с Юлией Началовой не забыл свои обязанности отца даже и тогда, когда в его жизни появилась новая жена Ольга. Вера часто жила у отца, у них доверительные отношения. Его дочь всегда была частью его личной жизни.

Даже после расставания Евгений и Юля ради своей дочери поддерживали дружеские отношения.

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Евгений был вторым мужем Юлии, от которой у него в 2006 году родилась дочка. Пара в этом же году до рождения ребенка оформила официально свои отношения. Брак просуществовал до 2011 года. После развода Евгений оставил бывшей жене и своей дочери шикарную квартиру на улице Нежинской в Москве.

Причиной развода стала карьера супругов. Юлия не захотела отказаться от карьеры певицы и посвятить себя только семье. Евгений не любил сопровождать жену на светские мероприятия.

  • А вам нравилась пара Евгений Алдонин и Юлия Началова?

В 2015 году он снова женился. Его новая жена Ольга младше его на несколько лет. О ней известно не так много. Известно, что она родила в октябре 2016 года сына Артема. Вера с нетерпением ждала появления младшего брата и рада была получить статус старшей сестры. Об этом на своей странице в соцсетях писала сама Юля Началова.

В светской хронике уже тогда появлялась информация о том, что новая жена 39-летнего футболиста, возраст которой пока нигде не указывается, нашла общий язык с Верой.

Девочка часто жила в доме отца, согласно договоренности бывших супругов совместно заниматься ее воспитанием. Юля Началова поздравляла вместе с дочкой Евгения с рождением сына. На выложенных фото Вера была вместе с маленьким Артемом и его мамой. На фотографии было видно, что Ольга намного младше Алдонина.

Взаимоотношения бывших супругов

Старшая дочь футболиста смогла подружиться с его новой избранницей. Поэтому девочке, так рано лишившейся матери, будет комфортнее жить с отцом в его новой семье. Большинство поклонников Юлии Началовой не знают, кто она. Это объясняется тем, Евгений не хочет афишировать свою личную жизнь.

Причиной развода с Юлией послужили разногласия по поводу приоритетов семьи и карьеры. Алдонина сложно было назвать светским человеком. Именитый российский футболист, работающий сегодня в тренерском штабе питерской команды «Катюша», не желает посвящать журналистов в подробности своей личной жизни и выводить молодую жену в свет.

Сегодня Евгений Алдонин и его новая жена, совместные фото которых нечасто появляются в светской хронике, живут довольно закрыто. Известно, что они в начале февраля 2019 года отпраздновали в семейном кругу 4-ю годовщину совместной жизни. А 22 января Юля поздравила его в соцсетях с Днем рождения.

Юлия не настраивала дочь против отца, разрешала ей подолгу жить с ним и его новой женой. Атмосфера семьи и присутствие отца помогут Вере пережить свалившееся на нее горе.

Ее мама, Юлия Началова, скончалась, когда девочка с классом была на соревнованиях. Вера до сих пор не может смириться с потерей матери. Юлии Началовой было всего 38 лет. Причиной смерти стал обширный абсцесс и диабетическая кома. Певица умерла после ампутации ноги, так и не придя в сознание от острой сердечной недостаточности.

Евгений Алдонин и его новая жена будут вместе воспитывать Веру, которая тяжело переживает смерть мамы. 

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19.03.2019
Теги: Евгений Алдонин личная жизнь фото

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  • Вера Пушкино / 19.03.19 14:27
    -
    1
    +
    Алдонин настоящий отец, дай Бог ему здоровья и сил в воспитании детей. Я думаю, что они совместно с женой Ольгой воспитают достойных детей. Хочу выразить соболезнования родителям Юли. Я даже не могу представить как можно пережить такое горе. Юля была их единственным ребенком и они отдали ей самое лучшее в ее жизни. Пускай Юлечке земля будет пухом, а им набраться сил и жить дальше, тем более, что она им оставила такую замечательную внучку.
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  • Инна / 19.03.19 12:58
    -
    2
    +
    Бедная девочка – поехала, не зная, какое горе ждет ее по возвращению домой. Пусть отец станет ей опорой и защитой в этот период жизни. Соболезнования родным. Какая нелепая и несправедливая смерть.
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  • Анна / 19.03.19 12:57
    -
    1
    +
    Алдонин – мужик. Молодец, не оставил дочку
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  • Vera / 19.03.19 12:57
    -
    1
    +
    Соболезнование родным и близким. Юля была одной из самых светлых звездочек российской эстрады. Невероятно ее жалко, так быстро сгореть.
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