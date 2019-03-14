Какого числа Курбан-Байрам в 2019 году

Одним из самых важных и почитаемых праздников у мусульман является Курбан-Байрам. Поскольку чаще всего даты в мусульманском религиозном месяцеслове «плавают», то нередко люди задаются вопросом о том, какого числа начинается празднование Курбан-Байрама в 2019 году?

Ответить на этот вопрос поможет наблюдение за лунным циклом, на котором и строиться большинство мусульманских событий. Десятый день Зуль-хиджи в 2019 году приходится на 11-15 августа. Именно этот период будет посвящен важному празднику. Правда, не везде ему отводится 4-5 дней. В Саудовской Аравии традиционные гулянья продолжаются 14 дней, в Турции и Катаре – 10, а в Уганде – всего 3.

В России это событие официально отмечается в Ингушетии, Башкортостане, Татарстане, Адыгее, Дагестане, Чечне и Карачаево-Черкессии.

История

Эти пять дней целиком посвящены пророку Ибрагиму, для которого вера имела огромное значение. Известно, что до глубокой старости у него не было детей. Аллах наградил его за покорность и терпение, и послал долгожданного сына.

Интересно, что имени младенца достоверно не известно, но многие считают, что старец назвал наследника Исмаилом.

В Коране Ибрагим характеризуется как благочестивый. Именно поэтому к нему явился один из верховных ангелов – Джабраил, и поведал ему волю Всевышнего, который пожелал провести ряд жертвоприношения, а на алтарь должен лечь его единственный и долгожданный наследник. Смерть сына Исмаила должна была подтвердить признательность Ибрагима к Аллаху. Не смог пророк осушаться Всевышнего и стал неустанно молиться, готовясь к церемонии. Мальчик не посмел сбежать и ждал своей участи рядом с убитым горем отцом.

Аллах видел страдания своего последователя и его готовность совершить жертвоприношение, поэтому не смог позволить умертвить мальчика. В тот момент, когда Ибрагим занес руку с кинжалом к горлу своего сына, Всевышний остановил испытание. Взамен человеческой жертвы он позволил заколоть барана.

По сей день на десятый день лунного месяца Зуль-Хиджа каждый верующий половозрелый мусульманин обязан выразить свою любовь к Аллаху таким образом, благодаря его за оказанную радость. В России такая возможность выпадет 12 августа 2019 года, в праздник Курбан-Байрам.

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Когда Курбан-Байрам в 2019 году

Поскольку восточное летоисчисление ведется по лунному календарю, в году у мусульман всего 354 дня, против 356 – григорианских. Благодаря этому все религиозные события ежегодно смещаются на два дня по отношению к общепризнанному численнику.

В 2019 Курбан-Байрам в Татарстане и мусульманских странах встречается 12 августа, через десять дней после начала Зуль-Хиджа. К слову, по лунному хиджры сейчас идет 1440 год. На эту же дату выпадает окончание богомольного странствия – одного из пяти столпов веры в исламе.

В России Курбан-Байрам не причислен к официальным событиям на уровне государства, но в республиках, где он широко празднуется, считается выходным. Начинается праздник 11 августа, а заканчивается 15 августа.

Арафат

Девятый день месяца Зуль-Хиджы, который предшествует Курбан-Байрам, называется Арафат. Паломники в этот день проводят покорное восхождение на гору Арафат, где совершают общий намаз. Считается, любой поступок, содеянный человеком в этот день, воспринимается Аллахом, который вознаграждает за него, увеличивая цену во много раз. Причем в счет идут не только добрые дела, но и злые.

Принято проводить Арафат за молитвой, в которой мусульмане просят о прощении всех совершенных грехов Аллаха. Мусульманам, которые находятся в дороге и далеки от отчего дома, рекомендуется не употреблять пищу, пока солнце светит у них над головами.

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Традиции празднования Курбан-Байрам

Самоназвание праздника на арабском звучит, как Ид аль-Адха и переводится, как «праздник жертвы» или Курбан-Байрам, как называют его в Турции, Крыму и Татарстане. Безусловно, он посвящен значимому религиозному событию, и традиции его идут именно из истории. Ритуальному заклинанию испокон веков подлежит молодой барашек или другое животное.

Главное, чтобы жертва была принесена во имя набожности мусульманина Аллаху. Причем мясом убитого животного принято угощать не только всех желающих, но и любого человека, попавшегося на пути.

На Курбан-Байрам в 2019 году мусульмане натощак подвергают себя полному омовению, надевают чистые, нарядные одежды и проговаривают праздничный такбир. В самом храме молитва сопровождается хутбой, прославляющей Всевышнего и пророка Мухаммеда. В то же время рассказывается история праздника и поясняется важность хаджа.

После этого совершается ритуал жертвоприношения. В зависимости от достатка семьи выбирается либо одно животное на всех, либо на каждого человека по жертве.

Ритуал проходит около мечети, после чего шкуру отдают в храм, а мясо отваривают и съедают сами и угощают ближних. Важно очень красиво украсить стол, заставить его разными сладостями и богатыми блюдами. В некоторых семьях родственники преподносят друг другу подарки и ходят в гости.

Жертвоприношение: правила обряда

По традиции символом признательности Аллаху на Курбан-Байрам считается жертва молодого барашка или другого, жизненно важного для этого народа, животного. Главное, чтобы оно было не младше 6 месяцев от роду и не имело никаких изъянов. Этим правилам нужно следовать неукоснительно, так как их завещал сам Пророк.

Проводить ритуал жертвоприношения выпадает честь самому взрослому и почитаемому человеку в семье. Обряд проводится в любой день празднования Курбан-Байрама, но строго до заката солнца.

Верующий вы или нет, татарин, русский, еврей или представитель другой народности, вера в Бога объединяет всех, но не является принуждением. Нужно уметь с пониманием относится к любой религии, ценить и уважать чужой выбор и права.

Курбан-Байрам – великий праздник, с которым нужно поздравить всех родственников, коллег и соседей, да и просто незнакомых людей, так как Аллах велит быть благочестивыми и терпимыми к ближним.