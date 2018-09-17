Алексей Янин: состояние здоровья на сегодня 2018

Состояние здоровья известного актера Алексея Янина постепенно улучшается. На сегодня он уже может самостоятельно кушать и сидеть без поддержки. 15 марта 2018 года у мужчины было день рождение, он отметил свое 35-летие.

Друзья и коллеги не забыли про Алексея, и весь день навещали и поздравляли товарища. Его мама рассказывает, что у парня сохранилась память и с ним очень интересно разговаривать. Хотя выздоровление идет медленно, но прогнозы врачей вселяют надежду.

Как началась болезнь

Весной 2015 у звезды сериала «Клуб» был очень напряженный график работы. Постоянные съемки, многочисленные перелеты, привели к тому, что 6 мая актер неважно себя почувствовал, его жена, певица Дарья Клюшникова отвезла его в больницу им.Пирогова, где врачи поставили диагноз инсульт.

Актеру срочно требовалась сложнейшая операция по трепанации черепа, но ее невозможно было выполнить сразу по медицинским показателям.

Через неделю интернет запестрел сообщениями о том, что Янин впал в кому, но позже из заявлений врачей стало ясно, что информация немного неверная. Мужчина был специально введен в это состояние, чтобы сохранить функции мозга. А 28 мая Алексея вывели из комы и прооперировали. Полгода артист находился в вегетативном состоянии, то есть он реагировал на прикосновение, его мышцы сокращались, но запоминать события, происходившие в это время, не мог.

Хотя медики не давали никаких прогнозов на положительный сход, но родные не теряли надежды и верили в лучшее.

Первые изменения

Это сейчас, в 2018 году, можно сказать, что состояние здоровья Алексея Янина внушает оптимизм, на сегодня он даже стоит без посторонней помощи. А тогда, не мог говорить, и общение происходило языком жестов. Осенью 2016 ему провели очередную операцию, и когда прошло действие наркоза, актер сказал свою первое слово «больно».

Известно, что мужчину готовили к установке импланта в головной мозг, такое хирургическое вмешательство довольно редко в наши дни, но оно дает шанс на выздоровление. А вот провели ли ее Алексею, никакой информации нет.

В то время жена артиста отказывалась давать интервью и участвовать в каких-либо проектах и просила только одного, молиться за здоровье мужа.

Через два года после инсульта, мама, наконец- то смогла забрать Алешу домой. Они живут в загородном особняке, на свежем воздухе, а Дарья с сыном приезжают в гости, навестить его.

Что сейчас

На сегодня состояние Алексея Янина можно назвать стабильным, только в 2018, спустя почти три с половиной года, мужчина пошел на поправку. Актер начал вспоминать английский язык, вернулась память, когда мама спросила его, кто первый космонавт, не задумываясь, ответил, Юрий Гагарин, назвал фамилию президента. Его жизнь подчинена режиму, занятия с физиотерапевтом, массаж.

Когда в гости приезжает его жена, то заметно меняется настроение, радуется, любит смотреть с сыном мультфильмы.

Янин не только говорит, но и поет, предпочтение отдает Виктору Цою и Земфире. Хотя еще не научился ходить, но очень старается, зато уже крепко стоит на ногах, а это большой прогресс. А еще мама рассказала, что Алексей мечтает воссоединиться с семьей, опять жить в Москве и снова выйти на сцену, сниматься в кино. Готов все выдержать ради своего маленького сынишки, это помогает ему в борьбе с болезнью.

Зрители его знают по телесериалам:

«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

«Опережая выстрел».

«Ветреная женщина».

«Генеральская внучка».

«Дочки-матери».

«Сильнее судьбы».

Поклонники не забывают артиста и молятся о его выздоровление.