Таня Терешина и Олег Курбатов поженились: фото со свадьбы

Известная певица Таня Терешина и Олег Курбатов наконец-то поженились. Это давно ожидаемое мероприятие произошло 15 сентября 2018 в загсе Крокус Сити.

Изначально молодожены не предполагали собирать шумную компанию, но все планы сбили родители певицы. Они сообщили дочери, что приедут несмотря ни на что.

Начало романа

Познакомились молодые люди на концерте Мити Фомина в одном из московских ресторанов. Вначале девушка с опаской воспринимала ухаживания парня, который моложе ее на 16 лет, но вскоре решилась на свидание. Роман, влюбленных протекал очень стремительно и уже через некоторое время, бывшая солистка Hi-Fi заявила о беременности.

Разница в возрасте певицу совершенно не шокирует, к тому же в свои 23 года Олег много чего достиг в жизни, у мужчины волевой характер и он в состоянии позаботится о жене и будущем ребенке.

Для Татьяны это первый официальный брак, ранее девушка встречалась с телеведущим Славой Никитиным. Молодые так и не поженились, несмотря на то, что в 2013 у них родилась дочь Арис. Когда малышке было 2 года, певица рассталась с возлюбленным, причиной разрыва она назвала агрессивность и неуравновешенность мужчины.

Девушка даже писала, что опасается за свою жизнь. Сейчас знаменитости забыли старые распри и занимаются воспитанием дочери.

Не обошлось без скандала

Перед бракосочетанием певица устроила девичник, на котором она спокойно, без эксцессов, погуляла со своими подругами, даже стриптизеров не вызывали. Чего нельзя сказать про мальчишник жениха, после которого на личную почту Татьяны неизвестные прислали фото и видео, где запечатлено, как Олег заигрывает с какой-то девушкой.

Певица не стала замалчивать данный факт, и открыто заявила, что не увидела ничего страшного на этих снимках, ну подумаешь, пьяный мужик дотронулся до ноги. Другие, мол, это делают, не стесняясь прямо при своих женщинах.

А также Терешина сказала, что знает эту девицу, стоматолога по имени Рита, и она раскусила ее планы, сорвать будущую свадьбу. На странице своей инстаграм девушка написала, что Олег тоже не ревнивый и у них нет тайн друг от друга.

Бракосочетание

Как и многие девушки, невеста долго не могла отдать предпочтение одному из трех, предложенных нарядов на торжество, дилемму решила дочка певицы, сказав, что пусть выберет мужчина. Увидеть свадебное платье Татьяны Терешиной можно в социальных сетях. Кстати, Арис мама тоже нарядила в костюм невесты.

Свадьба проходила в два этапа, 15 сентября Таня Терешина и Олег Курбатов расписались, а 16 уже состоялась праздничная вечеринка, которая проходила в Rose Bar.

Среди приглашенных было немало знаменитостей, конечно, Митя Фомин, лучший приятель Терешиной, Анфиса Чехова и многие другие.

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Мероприятие проходило на террасе возле бассейна, девушка шла в пышном платье навстречу жениху и вдруг упала в воду, гости ахнули, но это был всего лишь розыгрыш. В роли невесты выступала профессиональная синхронистка, которая, сняв платье, станцевала в воде под мелодию Селин Дион к фильму Титаник.

Настоящая невеста, а теперь уже жена поразила гостей смелым нарядом, нежно-розовое платье оказалось без верха, а грудь еле прикрывала пышная рюша.

После обмена кольцами к ним обратился сам Бог, так назвал себя голос на аудиозаписи, он пожелал молодоженам счастливой жизни, а Олегу наказал не ходить к стоматологам без Татьяны. Многим гостя шутка очень понравилась, так что раздались аплодисменты.

До этого девушка призналась, что хотела взять фамилию мужа, но не полностью, а добавить ее к своей, но оказалось, что это невозможно. Посему, чтобы избежать бумажной волокиты, Татьяна решила остаться Терешиной. К тому же Арис носит ее фамилию, Никитин так и не удочерил девочку.

После всех церемоний гостей ждал шикарный ужин, во время которого пели Митя Фомин, Саша Project и сама Татьяна.