Саша Савельева беременна - фото округлившегося живота

Александра Савельева и Кирилл Сафонов наслаждаются счастливой семейной жизнью уже на протяжении восьми лет, однако, пара до сих пор не обзавелась наследниками. И вот в начале зимы в Сети стали распространяться слухи о том, что Саша Савельева беременна. В подтверждение этому факту в СМИ просочились фото с новогоднего концерта, на которых отчетливо видно, что певица скрывает округлившийся живот под свободными нарядами.

В наступившем 2019 году Александра категорически отказалась давать комментарии. О том, когда певица родит первенца, пока точно неизвестно, поэтому журналисты лишь подогревают ажиотаж вокруг сложившейся ситуации.

Пол будущего малыша и его рождение

На протяжении достаточно длительного времени Саша Савельева пыталась утаить факт того, что она беременна. Звезда группы «Фабрика» стала все реже появляться на сцене и всевозможных светских мероприятиях. Ходят слухи о том, что вместо нее стала выступать похожая девушка-двойник.

Обладая невероятным чувством стиля и вкуса, Александра всегда старалась продемонстрировать свою идеальную фигуру, выходя в свет. Вот почему поклонники заволновались и обрадовались одновременно, потеряв певицу из виду.

Одним из окончательных фактов того, что Саша Савельева беременна, послужили фото и видео с последнего концерта 2019. На них отчетливо видно, что певица пребывает в интересном положении: перестав носить обтягивающие наряды, Александра отдала предпочтение свободной легкой тунике белого цвета, усыпанной цветами и рюшами.

Именно просторный фасон и смог подчеркнуть большой живот, судя по которому становится понятно, что Савельева беременна. На фотографиях в социальных сетях Саша старается прикрыть живот руками, одеждой оверсайз или подушкой, а также выбирает ракурсы не в полный рост.

Личная жизнь звезды

Александра и Кирилл Сафронов заключили тайный брак практически сразу после знакомства в невероятно красивой московской усадьбе Царицыно. Они отпраздновали свадьбу вместе с друзьями и коллегами 17 апреля 2010 года. Для Саши этот союз оказался первым, а вот ее 45-летний супруг уже был женат.

Помимо всего прочего, у него есть взрослая дочь Анастасия, проживающая в Москве. С первой женой актер смог сохранить дружеские доверительные отношения, а Савельева прекрасно ладит с его дочерью.

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На основании последних новостей пока нельзя сделать вывод о том, каким образом скажется рождение ребенка на дальнейшей карьере звезды. Поклонникам остается только лишь гадать и рассуждать о том, как быстро певица вновь окажется не сцене. Вот почему все так сильно ждут комментариев от продюсера Игоря Матвиенко и будущего группы «Фабрика».

Фанаты жаждут получения официальных сведений того, что Саша Савельева беременна, напрямую от нее самой или от ее мужа. На данный момент девушка не отрицает очевидного, но пока еще не дает развернутых интервью и комментариев.

В небольшом интервью Савельева ненароком призналась поклонникам, что они с супругом обустраивают семейное гнездышко, делая ремонт в своем жилье. Скорей всего, влюбленные стараются максимально подготовиться к рождению ребенка, полностью обновив и улучшив свой семейный очаг.