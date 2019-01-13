Мария Порошина родила 5-го ребёнка

Совсем недавно в сети появились приятные новости – актриса Мария Порошина родила 5 ребенка. Несмотря на опасение некоторых фанатов, роды прошли без каких-либо трудностей и теперь женщину можно поздравить с радостным событием.

Мария Порошина родила — новости

11 января 2019 года фанаты талантливой актрисы из «Ночного дозора» узнали, что Мария родила долгожданного сына в Перинатальном Медицинском Центре «Мать и Дитя» на Севастопольском.

Актриса призналась, что уже третий раз доверяет свою жизнь и здоровье своих детей профессионалам из этого столичного центра. «У них есть абсолютно все для будущей мамочки и малыша начиная от новейшего оборудования и лучших врачей, до 6-разового питания и тёплого отношения!».

Порошина очень довольна и счастлива, что у нее родился здоровый и крепкий ребенок, с весом 3,5 кг и ростом в 52 см.

Стоит напомнить, что у всеобщей любимицы российского кино уже есть 4 дочери, старшая из которых уже стала настоящей красавицей и может составить достойную конкуренцию своей маме.

Вот что можно рассказать о девочках в двух словах:

Полина (1996 год рождения) – дочь знаменитого актера Гоши Куценко. На сегодняшний день снимается в фильмах и российский сериалах, а также встречается с молодым режиссером;

Серафима Древнова (2005 год рождения) – дочь популярного актера Ильи Древнова, с которым Мария Порошина прожила 17 лет;

Аграфема (2010 год) и Глафира Древновы – о младших детях российская актриса рассказывает довольно мало, хотя их общие фотографии довольно часто появляются в социальных сетях.

Неудивительно, что еще до того, как Мария Порошина родила пятого ребёнка, поклонники начали говорить о том, что скоро в ее семье появится еще одна красавица. Но видимо, у Бога на этот счет были другие планы.

От кого родила

Логично предположить, что отцом новорожденного является Илья Древнов, но эта информация не была подтверждена. Ведь незадолго до беременности, Мария подала на развод и с тех самых пор не посвящала никого в детали своей личной жизни.

К тому же мама Порошиной сообщила журналистам, что отец ее внука – иностранец и никто в «звездном» мире не может знать его имени.

Так что, сейчас нельзя сказать наверняка от кого Мария Михайловна Порошина родила пятого ребенка. Возможно, об этом расскажет сама актриса в ближайшем будущем, когда ее малыш немного подрастет.

Новости 2019

Не успели фанаты прийти в себя от радостной новости, что их любимая актриса родила будущего джентльмена, как в социальных сетях появилась первая фотография младенца.

Его лицо скрыто от других людей, но в глазах читается счастье, любовь и гордость за себя. Подписчики инстаграм поспешили поздравить Порошину с таким радостным событием и пожелали ей удачи и терпения.

Ведь возиться с малышом в 45 лет, особенно когда рядом нет достойного мужчины, довольно сложно. А некоторые фоловеры еще и напомнили, что в любой момент Мария может стать бабушкой.

Но все это мелочи, на которые российская актриса не обращает внимания. Женщину сейчас заботит только здоровье ее сына и его благополучие.

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Если говорить об имени, то новоиспеченная мама не собирается ни с кем советоваться по этому поводу. Женщина назовет своего сына, как только узнает его немного лучше и «прочувствует» его характер.

В начале 2019 года стало известно, что Мария Порошина родила пятого ребенка. В такой ситуации можно лишь порадоваться за актрису, которая воспитывает уже 4 дочерей и теперь готова к новым сложностям, победам и незабываемым свершениям.