Саша Савельева: «Я готова к материнству»

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Бренд Mary Kay® запустил социальную кампанию «Я горжусь своей подругой» в поддержку женщин, занимающихся бизнесом. Саша Савельева стала амбассадором марки.

Солистка группы «Фабрика» уже 7 лет как замужем за актером Кириллом Сафоновым. Пара задумалась о детях. Об этом Савельева рассказала в интервью журналу «7 Дней»:

Материнство и карьеру в наши дни легко совмещать.

— В прессе то и дело попадаются заголовки: «Саша Савельева ждет ребенка». Официально заявляю: я готова к такой серьезной миссии, как материнство, — сказала звезда, которой сейчас 33 года. — Порой шутим с мужем, что не прочь увеличить семью до размера футбольной команды. Не то чтобы я хотела только мальчиков. Конечно, девочки тоже должны быть. Но это уже решается наверху, и дети сами выбирают себе родителей. К счастью, материнство и карьеру в наши дни легко совмещать. Надеюсь, окажусь одной из тех мамочек, которые успевают все. Потому что без выступлений, без сцены моя жизнь не будет полноценной.