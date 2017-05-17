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Саша Савельева: «Я готова к материнству»

Певица Александра Савельева на бьюти-завтраке компании Mary Kay®, 12 мая 2017.

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Саша Савельева: «Я готова к материнству»
Фото: Пресс-служба
Бренд Mary Kay® запустил социальную кампанию «Я горжусь своей подругой» в поддержку женщин, занимающихся бизнесом. Саша Савельева стала амбассадором марки.

Солистка группы «Фабрика» уже 7 лет как замужем за актером Кириллом Сафоновым. Пара задумалась о детях. Об этом Савельева рассказала в интервью журналу «7 Дней»:

Материнство и карьеру в наши дни легко совмещать. 

— В прессе то и дело попадаются заголовки: «Саша Савельева ждет ребенка». Официально заявляю: я готова к такой серьезной миссии, как материнство, — сказала звезда, которой сейчас 33 года. — Порой шутим с мужем, что не прочь увеличить семью до размера футбольной команды. Не то чтобы я хотела только мальчиков. Конечно, девочки тоже должны быть. Но это уже решается наверху, и дети сами выбирают себе родителей. К счастью, материнство и карьеру в наши дни легко совмещать. Надеюсь, окажусь одной из тех мамочек, которые успевают все. Потому что без выступлений, без сцены моя жизнь не будет полноценной.

 

 
0 Не нравится 0 Нравится 17.05.2017 Теги: Саша Савельева

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