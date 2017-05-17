Саша Савельева: «Я готова к материнству»
Певица Александра Савельева на бьюти-завтраке компании Mary Kay®, 12 мая 2017.
Солистка группы «Фабрика» уже 7 лет как замужем за актером Кириллом Сафоновым. Пара задумалась о детях. Об этом Савельева рассказала в интервью журналу «7 Дней»:
Материнство и карьеру в наши дни легко совмещать.
— В прессе то и дело попадаются заголовки: «Саша Савельева ждет ребенка». Официально заявляю: я готова к такой серьезной миссии, как материнство, — сказала звезда, которой сейчас 33 года. — Порой шутим с мужем, что не прочь увеличить семью до размера футбольной команды. Не то чтобы я хотела только мальчиков. Конечно, девочки тоже должны быть. Но это уже решается наверху, и дети сами выбирают себе родителей. К счастью, материнство и карьеру в наши дни легко совмещать. Надеюсь, окажусь одной из тех мамочек, которые успевают все. Потому что без выступлений, без сцены моя жизнь не будет полноценной.