Биография и личная жизнь Ольги Корбут

Ольга Корбут – известная спортсменка, покорившая сердца миллионов. Заслуженная гимнастка, мастер спорта, чемпион мира Олимпийский игр. Она звезда спорта, привлекательная женщина и удивительная личность.

Ольга Корбут отошла от спортивной карьеры, но остается человеком, чья биография, личная жизнь, семья, под пристальным вниманием репортеров, которые пытаются раздобыть новые фото звездной леди.

Детство

Родилась 16 мая 1955 год в городе Гродно. Мать работала поваром. Отец посвятил себя профессии инженера. Оля не единственный ребенок в семье. Она воспитывалась с тремя старшими сестрами. Жить большой семье в советские времена непросто. Размер жилплощади составлял 20 м². Подарками детей родители не баловали из-за недостатка денег.

Ольга признавалась, что ситуация в семье заставила ее воровать. На краже девочку поймали в спортивной школе. Проступок сошел Корбут с рук благодаря тренеру, который спас будущую звезду спорта от отчисления.

Люди, которые знают Ольгу с детства, отмечают, что с ранних лет она отличалась:

непоколебимой силой воли;

упрямством.

Этому способствовали дворовые баталии, среди которых росла Корбут. Бойцовский характер позволил талантливой девочке пробить дорогу в будущее.

Школьные годы

В школе Ольге было неинтересно. Хорошие способности и стремление к учебе проявляла до четвертого класса, а после предпочла новые увлечения. Учителей взволновал этот факт, рассматривался вопрос перевода в другую школу.

К этому времени Корбут понимала, в каком направлении желает развиваться, поэтому учеба ее не беспокоила. Школьный физрук увидел в Ольге задатки талантливой спортсменки и пригласил в секцию по гимнастике. Поступить в ДЮСШ удалось не сразу. В первый раз не приняла приемная комиссия. Причина отказа – лишний вес.

В возрасте 10 лет, девочка попытала счастье. Это стало началом ее пути к успеху. Поступая в спортивную школу, она встретила Волчецкую Елену, олимпийскую чемпионку, которая поверила в малышку и взяла под опеку.

Старания Волчецкой не прошли даром. Через год Корбут получила личного тренера Ренальда Кныша, который оценил:

волевой характер Ольги;

е способность быстро оттачивать новые элементы;

желание стремится к большему.

Сотрудничество Кныша с Корбут послужило возникновению новых элементов в гимнастике. Тренер придумывал сложные гимнастические трюки, а Ольга с легкостью их выполняла. Юная гимнастка, невзирая на иллюзию идиллии в отношениях с Кнышем, описывает партнерство, как сложное. Именно оно дало толчок для славы.

Успех в спортивной карьере

Первые серьезные соревнования – юношеские состязания «Олимпийская надежда», в которых Ольга впечатлила судей сложным гимнастическим элементом – сальто на бревне. Будущая звезда заставила всех говорить о ней. Но первый успех голову не вскружил.

Под руководством тренера она развивалась и изучала новые уникальные трюки, которые проделывались в непривычном темпе. Эта особенность выделяла спортсменку среди гимнасток.

Долгое время главной соперницей Корбут была Людмила Турищева, которая в выступлениях придерживалась академической школы гимнастики.

Ольга предпочитала:

новаторство;

рискованный стиль.

Талант обоих поражал, но в соревнованиях золотой призер один. В рамках Мюнхенской Олимпиады оказалась Турищева. Причиной поражения Корбут стала серьезная ошибка, на которую судьи закрыть глаза не могли. Неудача заставила гимнастку работать больше.

Это принесло плоды:

Звание фаворита всех соревнований. Три золотые медали. Невероятное количество зрительских симпатий.

Ее ждали большие успехи. В турне сборной СССР по гимнастике на территории США Ольга поняла, что популярность ее безгранична. К Корбут относились как к русской приме. Считали ее привлекательной спортсменкой из-за миниатюрного телосложения, бесспорного обаяния, детской непосредственности и невероятной жажде победы.

Сотрудничество с Кныш подходило к концу, гимнастка перешла к новому тренеру. Ольга Алексеева имела другой подход к воспитанникам. Корбут нашла в тренере друга и надежную поддержку, которая была ей необходима.

В Олимпиаде 1976 года, Корбут получила одну золотую медаль в командном зачете. На популярности это не отразилось. В возрасте 23 лет решила завершить карьеру. Ходили слухи, что Ольга переходит в конный спорт, но информацию звезда не подтверждала. Через время она вернулась к гимнастике в качестве тренера.

Личная жизнь

Большую часть времени Ольга уделяла карьере, но для любви в ее плотном графике нашлось место. Ольга Корбут, говоря о биографии, нечасто рассказывает о личной жизни, семье, редко делится фото, но некоторые факты от СМИ не скроешь.

О романе Корбут и Леонида Борткевича говорили многие. Познакомилась гимнастка с солистом группы «Песняры» в самолете, который направлялся в США. Ольга летела на соревнование, а музыканты на гастроли. На протяжении 8 часов полета Ольга и Леонид болтали обо всем подряд.

Повторно судьба свела их через год, когда Борткевич решил уйти от супруги, узнав о ее измене. Он позвонил Корбут, а на следующий день гимнастка была у него дома.

Леонид твердо решил завоевать сердце красавицы и жениться на ней. До свадьбы пара жила в гражданском браке. Ольга в браке казалась счастливой. Она занималась спортом, получала высшее образование, стала мамой. После выхода на пенсию Ольга искала способ достойно зарабатывать. Жизнь на пенсию для спортсменов в СССР была сложной. Бывшая звезда гимнастики получала предложения из США, поработать тренером с юными талантами.

На родине ходили слухи, что Ольга живет шикарно, получает за прошлые успехи деньги, машины и квартиры. Подарки присваивали чиновники и до Корбут они не доходили.

Попасть в Америку было непросто. Но в 1989 году это удалось. Обживаясь на новом месте, Ольга посвящала себя преподавательской деятельности. В начале 2000 годов Ольга и Леонид разошлись. Брак продлился 22 года. Мужчина решил вернуться в Беларусь. Позже выяснилось, что супруга изменила Леониду. Звезда решилась на интрижку с молодым любовником (разница в возрасте 25 лет).

Алексей Войнич увел Корбут из семьи и стал вторым супругом гимнастки. Брак долго не продлился, о причинах расставания Ольга предпочитает не говорить.

Третий супруг – американец по имени Дэвид. О последнем избраннике известно мало. СМИ узнали, что мужчина наследник известного мецената и содержит супругу. Пара проживает в Скоттс Дейле. Ольга Валентиновна, страдает от перепадов давления.

В Америке Корбут обустроилась быстро до появления влиятельного мужа. Обзавелась новыми знакомыми, среди которых Дональд Трамп и Арнольд Шварцнегер.

Дети

В браке с солистом группы «Песняры» Ольга родила сына в 1979 году. Мальчика назвали Ричардом. Корбут мечтала испытать счастье материнства снова, но занятия спортом, сказался на здоровье женщины. Вторая беременность закончилась плачевно. У звезды родился мертвый малыш, которого пара хотела назвать Иваном.

Ричард, после развода родителей проживал с матерью в Америке, увлекался компьютерными технологиями. В интервью парень признавался, что обучение в школе давалось легко, а с высшими учебными заведениями приходилось тяжко. Ричард благодаря маминым связям открыл бизнес.

Парень не подавал документы на гражданство, а пользовался правами на проживание по Грин Карте, которая сыграла важную роль в жизни. Ричарда депортировали в Беларусь к отцу после того, как в его доме обнаружили фальшивые купюры.

Фанаты Ольги Корбут, которые интересуются ее биографией, личной жизнью, семьей, последними фото звезды, знают, что женщина общается с первым мужем и прилетает в Беларусь отпраздновать праздники с сыном.