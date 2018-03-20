Дональд Трамп и Мелания показали семейную идиллию

В прошлом месяце СМИ увлеченно обсуждали возможность развода Мелании (Melania) и Дональда Трампа (Donald Trump) после разразившегося скандала, связанного с порнозвездой Сторми Дэниэлс. Однако президент США и первая леди делают все для того, чтобы продемонстрировать единство.

Пара прилетела в Нью-Гэмпшир в понедельник утром, чтобы обсудить кризис с опиатами, и вышли Дональд и Мелания из президентского вертолета, держась за руки и обнимаясь. Во время визита в Манчестерский колледж, по словам журналистов из президентского пула, Трамп с женой обменялись несколькими ласковыми словами.

«Спасибо нашей первой леди Мелании, которая всегда восхитительна», - сказал президент США. Мелания представила на мероприятии своего мужа, также поблагодарив его в ответ.

Вернувшись в Белый дом тем же вечером, Трамп и Мелания вышли из самолета, держась за руки. Их совместное появление совпало с информацией от The Washington Post о том, что юристы Трампа угрожают засудить Дэниэлс за опубликование не подлежащих разглашению сведений.

Майкл Коэн, адвокат Трампа, утверждает, что имеет право засудить Дэниэлс, настоящее имя которой Стефани Клиффорд, на 20 миллионов долларов.

The Wall Street Journal пишет о том, что Коэн заплатил 130 тысяч долларов Дэниэлс за месяц до выборов 2016 года для того, чтобы она молчала о предполагаемом интимном контакте с Трампом в 2006 году, за четыре месяца до того, как Мелания родила сына Бэррона, которому в настоящее время исполнилось 11 лет.

Источник фото: Globallookpress.com