Мария Аронова: интересные факты из биографии

Актриса Мария Аронова, одна из тех, кто способен моментально меняться. Она покорила зрителей сменой амплуа, представая перед ними то в роли домохозяйки, то в комических образах, то вдруг неожиданно для всех становилась актрисой трагической драмы.

Биография ее личной жизни, не менее интересна, чем творческая. Новость о замужестве артистки стала предметом обсуждения, всем интересно знать кто он – ее новый муж и увидеть его фото.

Биография актрисы

Город Долгопрудный, Московской области стал местом рождения будущей звезды телеэкрана, которая появилась на свет 11 марта 1972 года в созвездии Рыбы.

Девочка росла в простой семье. Родители были далеки от творчества, отец трудился инженером, а мама библиотекарем. Чего не скажешь о детях, Марии и Александре, ее старшем брате. В них с детства прослеживалась творческая натура.

Мария, сколько себя помнит, мечтала стать известной актрисой, так и случилось. А Саша прекрасно рисовал. Его талант тоже не пропал даром, вступив во взрослую жизнь, он реализовал себя, став художником-реставратором по монументальной живописи.

Мария не особо преуспевала в учебе, единственными предметами, которые ей давались, были история и литература. Зато девочка при каждой возможности устраивала дома представления на импровизированной сцене, смастеренной из простыней и других подручных средств.

Ее талантом восхищались соседи, а отец стыдился, считая, дочь клоуном. Ему и в голову не приходило, что таким образом, ребенок самоутверждается.

У Маши в детстве были комплексы касаемо внешности. Пределом ее мечтаний была осиная талия и густая коса, как у русских красавиц. Но по природе своей она была пышечкой, с обычными волосами. Эти недостатки компенсировались твердостью характера. Она всегда ставила перед собой цель, и во что бы то ни было, добивалась ее. Именно эти качества и привели ее в местный народный театр «Вперед», при доме культуры. Ирина Николаевна Тихонова дала девушке путевку в творческую жизнь, научив азам актерского дела.

Ее уроки не прошли даром, после окончания школы, хорошо подготовленная Мария, поехала поступать в Щукинское театральное училище и в 1990 стала его студенткой.

Театральная деятельность

Будучи студенткой второго курса, Ароновой довелось сыграть в спектакле «Женитьба Бальзаминова». Она настолько блестяще это сделала, что сразу получила приглашение участвовать еще в двух постановках.

Дипломной работой актрисы, стал спектакль «Царская охота», где она сыграла Екатерину ІІ, получив Государственную премию имени Станиславского. Сегодня ее можно увидеть на подмостках разных театральных агентств играя в спектаклях:

«Обычное дело»;

«Амфитрион»;

«Мадемуазель Нитуш»;

«Троил и Крессида»;

«Маленькие комедии»;

«Свободная пара».

Фильмография

Первое предложение снятся в кино актриса Мария Аронова получила от режиссера Сергея Урсуляка. Случилось это в 1995 году, картина называлась «Летние люди». Актриса так легко вошла в образ, что начиная с этого момента от предложений не было отбоя.

Она появлялась в таких рейтинговых сериалах, как:

«Московские окна»;

«Остановка по требованию»;

«Бригада»;

«Солдаты»;

«Клубничка»;

«Восьмидесятые»;

«Next»;

«Охотники за бриллиантами», где она сыграла роль Галины, дочери Брежнева, члена ЦК КПСС;

«Артистка». За работу в этом фильме Аронова получила премию «Ника» в 2007 году;

«Кушать подано! Или осторожно, любовь»;

«Батальонъ»;

«Лед» — работа 2017 года.

Работа телеведущей

На счету творческой биографии артистки не только игра в театре и съемки в кино, женщина великолепно смотрится в качестве телеведущей. Детям она запомнилась по передаче «На улице Сезам», взрослым по проекту «Кулинарная семейка». Кроме того, одно время она вела «Все будет хорошо» (трансляция шла на канале «Россия – 1»). Но, из-за неприятного инцидента, случившегося в 2012 году, покинула его. Мария Аронова имела неосторожность сказать: «дети с синдромом дауна могут быть опасны для окружающих», чем оскорбила Эвелину Бледанс, воспитывающую особенного ребенка.

Так как Аронова произнесла это в прямом эфире, дело дошло до судебных разбирательств, что и привело к уходу из программы. Женщина принесла извинения Эвелине, и конфликт был исчерпан.

Постоянная занятость не помешала Марии Валерьевне устроить личную жизнь. Фото ее нового мужа облетели весь интернет, став предметом обсуждения.

Личная жизнь актрисы

Порой такая улыбчивая и беззаботная на экране, знаменитая актриса долго устраивала свою личную жизнь. Ей как-то не особо везло в этом плане. Новые отношения приносили боль и разочарование. По словам Ароновой, замужем она была трижды, но неофициально. Впервые девушка влюбилась по-настоящему (во всяком случае, тогда ей так казалось), в возрасте 14-лет. Ее избранник был выходцем из Узбекистана по имени Улугбек. Он был старше ее на 14 лет, что естественно, повергло родителей в шок. Но, они не стали отговаривать дочь и дали свое согласие на брак по достижении Марии 16-летнего возраста.

Родители будущего мужа стали потихоньку обустраивать жилье для молодых, но со временем девушка одумалась и поняла, что до замужества еще не созрела. Бывшие влюбленные до сих пор поддерживают дружеские отношения.

Новые чувства захлестнули артистку с головой во времена учебы в Щукинском училище. Она без памяти влюбилась в молодого человека Владислава Гандрабура с выпускного курса. Увидев его в студенческом общежитии, что называется, «пропала». Именно он стал отцом ее первого ребенка. Этот брак просуществовал недолго и распался сразу, как только гражданский супруг в порыве гнева поднял руку на Марию. Несмотря на сильные чувства к мужу, молодая женщина не позволила такого отношения к себе. Она взяла ребенка и ушла от него. После разрыва отношений, Владислав не участвовал в жизни сына и не оказывал финансовой поддержки, впрочем, на это Мария не рассчитывала.

Это было не простое для нее время, когда все несчастья навалились разом. Ушла из жизни ее мама, и вскоре отец привел в дом другую женщину.

Ароновой приходилось с малышом на руках перебиваться с копейки на копейку. Когда вера во все светлое и хорошее таяла, в ее жизни появился он – настоящий, заботливый и добрый мужчина, на которого можно положиться. Знакомство Марии Ароновой и Евгения Фомина произошло в театре, где служила актриса, он работал там же, занимая должность начальника транспортного цеха. Их не испугала разница в возрасте, мужчина старше избранницы на 15 лет. Едва познакомившись, они прониклись друг к другу и практически не расставались.

В 2004 году, на свет появилась их дочка, которую счастливые родители назвали Серафимой. А спустя 14 лет, в личной жизни Марии Ароновой и Евгения Фомина произошло радостное событие, они расписались, приурочив это событие к 20-летию совместной жизни. Человек, за которым она много лет как за каменной стеной и стал ее новым мужем. На фото видно, как они счастливы вместе.

По ее биографии, наполненной разными событиями среди которых хватает и радостных и печальных, можно снять фильм или написать роман.

Сегодня женщина вполне счастлива, у нее есть все – любящий и любимый супруг и дети, в которых она души не чает.

Болезнь Марии Ароновой

В СМИ все чаще и чаще стала появляться информация о том, что известная актриса Мария Аронова, якобы больна раком. Разговоры пошли после того, как стало известно, что артистка находится в клинике, в которую попала с жалобами на общее недомогание и частые головные боли. Поклонники, обеспокоенные не на шутку состоянием здоровья своей любимицы, требовали вразумительного ответа от самой Ароновой.

Сначала последовала реакция от Натальи, ее представителя. Она заявила, что с артисткой все в порядке, она просто проходила плановое обследование, не более того, она это делает это на протяжении многих лет в целях профилактики. Сама Мария тоже не осталась в стороне и попросила всех успокоиться.

А недавно вышел в эфир канала «Россия – 1» выпуск программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», с участием Ароновой. Ведущий попросил актрису развеять слухи касаемо ее болезни. Мария Валерьевна опровергла их и попросила журналистов, прежде чем выдумывать небылицы, хоть иногда думать, чем все это может закончиться.

У нее отец в преклонном возрасте и 13-летняя дочь, которая может принять эту информацию за чистую монету и отрефлексировать. Слухи, распускаемые о человеке, свидетельствуют о его популярности и востребованности, но во всем должен быть предел.

В той же программе, по традиции, ведущий попросил актрису обратиться к самой себе в прошлом и дать наставления или что-то пожелать. Мария Аронова сказала, что пожелала бы себе юной, как можно меньше обижать людей, быть внимательной к родным, и что вообще надо беречь тех, кто дал тебе жизнь.

Мария Аронова сегодня

Популярная артистка занята в спектаклях и снимается в кино. В 2018 вышел фильм с ее участием в главной роли «Лед». Где она сыграла бескомпромиссного тренера своей наставницы.

Картина побила все рекорды российского проката, во многом благодаря безупречной игре Марии Валерьевны, которая в очередной раз доказала, что может предстать перед зрителями в разных образах.

Помимо творчества, женщина занимается семьей. Все свободное время она старается посвятить своим родным – мужу, детям и отцу.