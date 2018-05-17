Иосиф Кобзон: состояние здоровья на сегодня

Не так давно отечественные СМИ шокировали публику новостями о здоровье Иосифа Кобзона, народного любимца всех постсоветских стран уже на протяжении многих десятков лет.

Журналисты наперебой сообщают общественности свои версии о состоянии артиста. Что в действительности происходит с народным певцом, депутатом, музыкальным педагогом Иосифом Кобзоном и каковы последние новости о состоянии здоровья общественного деятеля России на сегодня - 17 мая 2018 года.

Кобзона госпитализировали в плановом порядке

Ранее российские СМИ писали о срочной госпитализации эстрадного певца и о его тяжелом состоянии. Правдой оказалось лишь то, что певцу была необходима плановая госпитализация и стандартное обследование. Причем все процедуры были завершены в один день. Кобзон регулярно проходит диагностику работы внутренних органов своего организма. В этот раз он решил сделать это немногим ранее, что сразу же подхватили журналисты и сделали из этого обстоятельства новость дня.

Заболеваний, связанных с нарушением сердечного ритма у артиста нет

Как писали известные интернет-порталы, народного артиста госпитализировали из-за нарушения сердечного ритма. Из поставленного прессой диагноза следовало, что у певца должно было быть тяжелое состояние, снижение давления, сильные боли в левой части тела. Ничего подобного в действительности не оказалось и журналистский "диагноз" к великой радости не подтвердился.

Откуда СМИ взяли информацию про тяжелое состояние Кобзона

Слишком много домыслов ходит о Кобзоне. В известных изданиях, в рубрике последние новости о здоровье артиста пишут, что актер практически при смерти. Такая информация не соответствует действительности и на сегодня - 17 мая 2018 года можно точно сказать, что Кобзон находится в первых боевых рядах талантливых артистов России.

Первый раз за последнее время, когда Кобзону стало плохо прямо на сцене, случилось в 2010 году. Артист внезапно упал в обморок во время своего концертного выступления. Иосифу Давыдовичу тогда мгновенно оказали первую необходимую помощь и все закончилось благополучно. Во второй раз потеря сознания привела к тому, что бригада медиков откачивала актера длительное время.

Из-за множества перенесенных операций по удалению онкологии, у артиста развилось заболевание под названием анемия, из-за которого обморочное состояние случается гораздо чаще обычного.

Анемия из-за онкологии

Первая операция была проведена в далеком 2002 году, после которой Кобзон впал в кому из-за развившегося сепсиса. Он находился в бессознательном состоянии около 15 дней.

Не так давно, в одном из интервью заслуженный артист признался журналистам, что уже давно пытается справиться с онкологией. В 2005 году медиками была проведена операция по удалению мочевого пузыря и прогнозы врачей тогда были неутешительными.

Перед операцией проводился обширный консилиум с участием опытных врачей-онкологов, которые пришли к выводу, что удаление мочевого пузыря в этом случае неизбежно.

Операцию Кобзону делали еще в те времена, когда в России не было медицинских технологий по вживлению искусственных мочевых пузырей с выводом дренажной трубки. Артисту пришлось лететь в Германию к уникальному специалисту по подобным операциям Питеру Альтхаусу.

Немецкий хирург сформировал из тонкой кишки пациента новый орган и провел нестандартную операцию, после которой последовала длительная реабилитация.

Уже тогда журналисты писали о Кобзоне в своих последних новостях о его здоровье, что состояние его весьма плачевно. Но на сегодня, а именно 17 мая 2018 года у артиста со здоровьем все более или менее хорошо. А тогда, в далеком 2005 году, после проведения операции, сильно ослабла иммунная система артиста, возникло воспаление легких, образовался легочный тромб и воспалились ткани в почках. Реабилитация после операции была длительной и тяжелой. Но сила духа Иосифа Давыдовича и его воля к жизни помогли ему встать на ноги.

В 2009 году артиста прооперировали снова в той же немецкой клинике. После перенесенной операции не прошло и пяти дней, как народный любимец вышел на сцену во время концерта в Юрмале. Он провел успешное выступление, где пел, несмотря на свои проблемы со здоровьем, вживую.

Артист уже давно купил себе место на кладбище

Несмотря на свою тягу к жизни, Кобзон уже давно приобрел себе место на кладбище. По этому поводу ходило много слухов и домыслов в прессе. Журналисты писали, что депутат решил, что будет захоронен в Израиле, на своей исторической родине. Но Кобзон опроверг все домыслы общественности, и сказал: "Я родился в СССР. Моя родина - это Украина. Живу я почти всю жизнь в России. Как настоящий патриот скажу, что никогда не задумывался об отъезде из страны и похоронят меня тоже здесь".

У Кобзона действительно давно куплено место на Востряковском кладбище. Там лежит его покойная мама и артист решил, что это будет родовым местом из-за чего и выкупил эту землю.

Прогнозы

Надо понимать, что Иосифу Давыдовичу Кобзону уже много лет. И самые последние новости о его здоровье могут быть разными из-за нестабильности состояния человека в таком преклонном возрасте. Можно с уверенностью сказать, что на сегодня у артиста хорошее настроение и намечена реализация творческих планов.

В 2018 году артист планирует дать множество концертов, на которые, как и всегда трудно достать билеты.

У Кобзона есть возможность обследоваться и лечиться у самых лучших врачей, которые делают все, чтобы народный артист чувствовал себя хорошо и радовал всех своим талантом. У певца много запланированных гастрольных туров по стране, что дает ему силы заниматься дальше своим творчеством.

Свою публичную концертную деятельность Кобзон начал еще в далеком 1956 году во время службы в армии и продолжает до сегодняшнего дня. Несмотря на то что ему уже в этому году исполнится 81 год, Иосиф Давыдович дает многочасовые концерты, выступая перед зрителем и радуя публику своим мощным, красивым голосом.