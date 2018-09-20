Биография дочери Кобзона Натальи Раппопорт

Наталья Раппопорт – дочь легендарного артиста Иосифа Кобзона и его третьей жены Нинель Дризиной, не всегда поддерживала воспитательные взгляды своих родителей. Их взаимоотношения находились на грани непонимания и упреков со стороны девушки, но с годами напряженность и обиды прошли.

Повзрослев, Наталья познала все сложности и радости материнства. Она оценила заботу и возможности, которые дали ей Иосиф Давыдович и Нелли Михайловна. Совместные фотографии династии Кобзона подтверждают искренность чувств, царящих внутри многочисленной семьи мэтра отечественной эстрады.

Детские годы

Наташа родилась в Москве, 7 декабря 1976 года. Девочка была не единственным ребенком, в семье Кобзон подрастал первенец – сын Юрий. С малых лет Наталья отличалась сложным характером – девочка была упряма, резка, своевольна.

Жена Кобзона – Нинель Михайловна, отмечала, что дети редко видели знаменитого отца. Востребованный певец колесил по стране с концертами более восьми месяцев в году. Когда Наташа немного подросла, Нелли решила стать костюмером и концертмейстером именитого мужа.

Родители гастролировали, а воспитанием занималась бабушка и няня – строгая женщина преклонного возраста, уроженка Рязани.

Наташа с братом ходила в самый обычный детский сад. Юра учился в типичной для Советского союза школе, а сестра – в школе-интернате. По воспоминаниям Юрия, это была вынужденная мера. Наталья с детства страдала сколиозом, поэтому ей требовалось особое внимание и помощь специалистов.

К тринадцати годам проблемы во взаимоотношениях с родителями усугубились. Сказывался подростковый кризис и обида на постоянное отсутствие матери и отца. В сложное для страны время, переживающей начало развала СССР, Иосиф Давыдович с женой Нелли приняли непростое решение. Девочку отправили на обучение в частную школу Калифорнии.

Наталья тяжело переживала отъезд. Адаптация к новой среде, языку и окружению давалась нелегко. Но несмотря на эти испытания, юная Кобзон смогла с отличием окончить образовательное учреждение.

В частной школе был ряд преимуществ:

современные оборудованные классы;

обучение иностранным языкам;

ранчо с лошадьми;

плавательный бассейн.

Образование девушка продолжила в Америке и Бельгии, но так и не окончила университет из-за своих принципов. После отказа в выдаче визы Иосифу Давыдовичу, Наташа в знак протеста покинула высшее учебное заведение. По возвращении в Россию, дочь великого артиста поступила в МГИМО.

Этому способствовало знание трех иностранных языков:

английского;

испанского;

французского.

Нинель Кобзон – мать Натальи Раппопорт (фото см. ниже в статье), в одном из своих интервью отметила, что закончить обучение в университете дочь смогла не сразу. На пятом курсе девушка познакомилась со своим избранником, а вскоре после замужества родила ребенка.

Спустя некоторое время Наташа все же окончила университет, порадовав мать долгожданным дипломом.



Личная жизнь

В судьбе Натальи выбор родителей не раз играл важную роль. Это коснулось и личной жизни девушки. С будущим зятем – Юрием Раппопортом (фото см. в статье), Иосиф Давыдович с женой познакомился в Австралии, где проходили гастроли артиста. По признанию Нелли Михайловны, молодой человек произвел хорошее впечатление на нее и мужа. Кобзон отметил, что лучшей партии для дочери он еще не встречал.

Юрий до 7 лет проживал в Минске, а после переехал с родителями в Австралию. Тридцатилетний мужчина состоялся в роли бизнесмена, но в личной жизни ему не очень везло. У Раппопорта было два брака, окончившихся разводом, и трое детей.

После очередной встречи с будущим свекром в Англии, Юрий дал ему обещание познакомиться с Натальей.

Перспективный жених встретился с Наташей в Москве. Девушка тяжело переживала смерть любимой няни и знакомство с Юрием восприняла как знак – «няня свела ее с этим человеком». Не прошло и недели, как Раппопорт сделал ей предложение руки и сердца. Свадьбу отметили с размахом, в торжествах приняли участие более восьмисот гостей. Знаменательное событие провели в Международном торговом центре на Краснопресненской.

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Семья и дети

Молодожены недолго пробыли в Москве, решив начать семейную жизнь за границей. За многие годы семья сменила несколько стран проживания:

Францию;

Израиль;

Испанию;

Англию.​

До замужества Наталья занимала должность пресс-секретаря Валентина Юдашкина, после работала в сфере рекламы и связей с общественностью.

Юрий с родителями открыл сеть домов престарелых в Австралии, а также развивал строительный бизнес.

За 17 лет брака, в семье Раппопорт родилось четверо детей – три дочери и сын:

Идель (1999 г. р.);

Мишель (2000 г. р.);

Орнелла-Мария (2004 г. р.);

Ален-Джозеф (2010 г. р.).

Юрий, как и знаменитый свекор, обрел счастье в своем третьем союзе с дочерью Кобзон. Он признается, что Наташа замечательная жена, мать и хозяйка. Сама Наталья отмечает, что спустя столько лет, их отношения с мужем стали только крепче, не утратив нежности и чувственности.

Брак родителей стал лучшим примером того, что семья – это ежедневный труд, зависимый от взаимопонимания, поддержки и любви близких людей.

Потомки Кобзона

После многих лет жизни в Англии, семья Раппопорт все чаще стала бывать в России. Многочисленное семейство предпочитает жить в летней резиденции, расположенной в подмосковной Баковке. Когда-то Иосиф Кобзон приобрел эту дачу к рождению любимой дочери, заняв огромную сумму денег у своих друзей.

Теперь здесь располагаются три больших дома: родителей, Юрия и Натальи. Родственники часто собираются в этом прекрасном месте и проводят время в кругу семьи и друзей.

Последние годы жизни знаменитый певец старался больше времени уделить детям и внукам. Кобзон стал выходить в свет с женой и повзрослевшими внучками. Среднюю дочь Натальи – Мишель поклонники увидели вместе с дедом на спектакле в театре «Современник». А в 2018 году на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце Иосиф Давыдович вместе с Мишель и Анитой (дочерью Юрия) исполнил песню «Старый клен».

Публика с восторгом приняла сентиментальное трио, отметив красоту и приятный голос наследниц Кобзона.

Нинель Михайловна рассказала журналистам о будущих планах своих внуков. Бабушка отметила, что старшая дочь Натальи – Идель, видит себя в сфере дизайна. Она прекрасно рисует, обладает хорошим вкусом. Мишель заканчивает Лондонскую школу, но о своих профессиональных предпочтениях не распространяется. Младшая из внучек – Орнелла, мечтает стать моделью. Нинель Кобзон считает выбор не обоснованным, так как в этой сфере высокая конкуренция и много ограничений, касающихся питания и внешности манекенщиц.

Самый маленький наследник – внук Джозеф, как и большинство мальчиков, мечтает стать космонавтом.

После смерти знаменитого отца и деда от продолжительной болезни, все члены семьи объединились, чтобы пережить боль утраты. Потомки певца с любовью и трепетом вспоминают о жизни Иосифа Давыдовича, который ради своих близких до последнего дня был непоколебимым борцом.