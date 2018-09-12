Жена легенды - Нелли Кобзон: биография и личная жизнь

В связи со смертью Иосифа Кобзона интерес к личной жизни и биографии его супруги Нелли у читателей возрос в несколько раз. Кто она, незаметная спутница всесильного и авторитетного артиста, ставшего символом эпохи и голосом Кремля на долгие годы?

Как удалось воспитанной еврейской девочке стать незаменимой половинкой прославленного певца, сохранив при этом свежесть чувств и трепетное отношение к таланту знаменитого мужа?

В ранней молодости в личной жизни и биографии Нелли Кобзон не было места сомнениям и романтическим переживаниям. Юная красавица была твердо уверена, что свяжет свою судьбу только с человеком, твердо стоящим на ногах. Именно таким мужчиной оказался дважды разведенный артист, известный по всему миру и имеющий высокие требования к будущей супруге.

Факты из биографии Нелли Кобзон

Появилась на свет белокурая красавица в 1950 году в семье начальника цеха ленинградского трикотажного комбината. Ко времени рождения младшего сына, брата Нинель (именно так записано имя в свидетельстве о рождении), отцу удалось получить просторную трехкомнатную квартиру.

Мама Нелли не работала, занималась домом и детьми. Молодая женщина жила так, как среднестатистические семьи в Советском Союзе даже не мечтали:

белье ей шили в Риге;

платья она получала от самых известных кутюрье;

дочь играла куклами, которых в советских магазинах даже не было в продаже.

Когда юной Дризиной исполнилось 6 лет, отца арестовали по делу «цеховиков». Конфисковали все, даже игрушки. От голодной смерти семью спасли старинные издания, которые отец Нелли, участник ВОВ, начал собирать еще до войны

. Маме девочки пришлось работать на самой грязной работе, потому что профессионального образования женщина не имела.

С юных лет Дризиной внушали мысль, что такая красавица, как она, способна сделать приличную партию в высшем обществе. Поэтому когда юная девушка влюбилась в своего сокурсника по пищевому техникуму, мама в срочном порядке отправила ее в гости к знакомой в Москву. Там, по сговору двух обеспокоенных родственниц, питерской красавице предстояло познакомиться с людьми из высшего общества, известными и популярными. И, естественно, не бедными.

Судьбоносная встреча

С 33-летним артистом, имевшим за спиной 2 брака и мировую известность, Дризина встретилась на вечеринке у столичного конферансье.

Внимание артиста привлекла юная блондинка сразу, однако, Нелли оказалась «твердым орешком», отказавшись прогуливаться по ночной Москве в компании постороннего мужчины, пусть даже такого знаменитого.

Именно моральные принципы избранницы покорили Иосифа Давыдовича. В среде артистов к отношениям относились более легкомысленно, Нелли же твердо стояла на своем – никаких совместных поездок и отдыха у моря не будет без штампа в паспорте. И артист сдался, сделал предложение руки и сердца после полугодовых звонков по телефону и переписки.

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Выбор сына понравился и его маме. Ида Исаевна всегда трепетно относилась к любимому сыну, рассматривая всех его избранниц с точки зрения способностей создать Иосифу комфортный семейный очаг.

Вежливая еврейская девочка с доверчивым взглядом и приличным воспитанием сразу пришлась маме артиста по душе, что, естественно, сказалось на будущей личной жизни Нелли Кобзон и на ее биографии.

Семья и быт

Как бы ни были дружны невестка и свекровь, каждая молодая супруга мечтает стать хозяйкой на собственной кухне. Поначалу семейству Кобзонов пришлось ютиться то в больничной палате у знакомого заведующего отделением, то за ширмой в маминой спальне. Естественно, о детях в ту пору речи быть не могло.

К тому же красавицу-жену артист надолго оставлять без своего чуткого руководства не мог – слишком богата соблазнами многолюдная российская столица.

Поэтому вначале Нелли стала его персональным костюмером, а затем получила специальность конферансье и объявляла номера супруга на его концертах.

В 1972 году у пары появилась собственная квартира, а через год мир увидел и первенца великого Кобзона – Нелли Михайловна родила сына Андрея. Теперь и личная жизнь, и биография супруги артиста полностью подчинились семейному быту, она ушла с работы и больше туда не вернулась. Через 2 года в семье появилась и дочь Наталья.

Как-то в интервью журналистам Иосиф Давыдович обмолвился, что его третья супруга стала идеальной спутницей жизни, покорной, любящей и верной. И, хотя жизнь с артистом всегда была непростой из-за его неуживчивого и конфликтного характера, Нелли Михайловне удалось многолетним трудом и верным служением таланту завоевать любовь и уважение супруга.

Испытания болезнью

Когда-то давно, когда Иосиф Кобзон только появился в личной жизни и биографии Нелли, он сказал, что жена всегда должна быть с ним рядом. Это утверждение в полной мере оправдалось после того, как у артиста диагностировали онкологию. Никто не знает, как тяжело было женщине сутки напролет находиться у постели супруга, и скольких сил ей стоила постоянная улыбка и безупречный внешний вид.

Как позже рассказывал артист, именно непоколебимая вера жены в его силу воли и выздоровление помогла встать Кобзону на ноги после сложнейшей операции.

Когда в августе 2018 года любимый супруг снова попал в реанимацию, Нелли Михайловна до последней секунды его жизни надеялась на чудо. Несколькими днями позже она переживала, что с мужем не придут проститься его поклонники из-за стремительного ухода певца – до последней минуты пресс-секретарь Кобзона уверял всех, что с артистом все в порядке.

Но почтить память легендарного исполнителя пришли тысячи людей и прощание с телом Иосифа Давыдовича затянулось на 5 часов.

Время для печального мероприятия выкроил даже президент России В. В. Путин. Так закончилась самая главная страница в личной жизни и биографии Нелли Кобзон – верной спутницы, любящей женщины и образцовой матери.