Марк Захаров: биография и личная жизнь режиссера

В этом году Президент В.В. Путин лично поздравил с 85-летием Марка Захарова, о биографии, личной жизни и детях которого в канун его юбилея стали писать активно все ведущие СМИ. Это человек-эпоха, создавший свой уникальный театр, собравший в труппу ведущих народных артистов и вложивший в развитие российской культуры огромный вклад.

Его фильмы разошлись на цитаты, зрители все время пересматривают его культовые ленты, а легендарная рок-опера «Юнона и Авось» ставится с неизменным успехом вот уже более 20 лет.

Биография

Марк Анатольевич Ширинкин (именно такую фамилию он получил при рождении) появился на свет 13 октября 1933 года в семье Галины Сергеевны Бардиной и Анатолия Ширинкина. Оба его родителя имеют дворянское происхождение. Дед матери воевал за белых у Колчака и эмигрировал после Гражданской войны в Австралию.

В советской России осталась его жена Софья Николаевна, бабушка Марка Захарова со стороны мамы, которая в советское время стала директором детского дома.

Не менее удивительная биография и у родственников по отцовской линии. Дед был дворянином, женившимся на караимке еврейского происхождения. Он участвовал в революционном движении в царское время, активно занимался журналистикой и погиб на Первой мировой войне. Отец обучался в Кадетском корпусе, потом поступил на службу в Красную армию.

С Галиной он знакомится в 1931 году, через два года у молодой пары появился сын, еще через год Анатолия судили по ст. 58 и выслали из Москвы.

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В 1941 году он уходит добровольцем на фронт, после войны продолжает служить в гарнизоне столицы. В 1949 г. его снова отправляют в ссылку из-за его дворянского происхождения и наличия судимости.

Любовь к театру маленькому Марку привила его мать Галина Сергеевна, которая сама училась в театральной школе знаменитого Юрия Завадского и потом преподавала в детских театральных кружках. Она ушла из жизни – в 54 года, скоропостижно скончавшись от разрыва сердца. Она водила маленького сына в театральную студию при Москворецком доме пионеров, в которой вместе с Марком занимался будущий знаменитый кинорежиссер и сценарист Андрей Тарковский.

В своих воспоминаниях о детстве Марк Анатольевич говорит о том, что в школе ему было неинтересно, и учился он плохо. Смог подтянуть оценки только в старших классах, чтобы получить хороший аттестат.

Ему больше всего нравилось общаться с отцом во время общих прогулок и занятий, когда он рассказывал о Москве и о разных местных легендах тех городов, где семья жила во время двух ссылок.

Несмотря на увлечение театром, после школы юноша попытался приобрести более земную профессию, подав документы в инженерно-строительный институт им. Куйбышева. Но он не набрал необходимого количества баллов и по настоянию своей мамы поступил в 1951 году в ГИТИС на актерский факультет. Он закончил обучение в 1955 г. и был направлен в Пермский драмтеатр.

Творческая карьера театрального и кинематографического режиссера

Свои первые занятия режиссурой Захаров начал в Пермском университете в 1956 г., где вел театральную студию для студентов. После возвращения в столицу, он продолжает ставить любительские спектакли, устроившись с помощью своей молодой жены – актрисы Нины Лапшиновой на должность руководителя драмкружка Станкостроительного института.

Также он в 1959 г. поступает на службу в театр им. Гоголя. В 1960 г. он переходит в Московский театр миниатюр, где в это время главным режиссером был писатель Владимир Поляков.

Общение с ним дало необходимый толчок для литературного творчества Марка Захарова, успевшего за свою насыщенную творческую жизнь написать немало сценариев и несколько книг, посвященных театральной жизни Москвы.

В 1964 г. он уходит из театра миниатюр, в котором работала его жена. Уход был рискованным мероприятием, так как Захаров окончательно порывал с профессией актера, решив посвятить свою жизнь режиссерской работе. Его первой творческой лабораторией стал знаменитый студенческий театр МГУ. Супруга и здесь полностью поддержала решение мужа.

Успешная работа в любительском театре привлекла внимание театральной общественности столицы.

Его приглашают в театр сатиры в 1965 г., где он ставит в 1967 г. свой первый спектакль с профессиональными актерским составом – «Доходное место» А. Н. Островского.

Уже через два года вместе с молодыми писателями-сатириками А. Аркановым и Г. Гориным они ставят комедию «Банкет».

Именно после этого спектакля сложился прочный творческий союз режиссера Захарова и писателя Горина, который просуществовал до самой смерти последнего.

Несмотря на огромный успех, обе постановки очень скоро были сняты из репертуара театра из-за идеологического подтекста. Это был сложный период для молодого режиссера, но ему оказал поддержку маститый коллега по цеху – главный режиссер театра Маяковского – Гончаров. Он пригласил опального постановщика к себе для постановки пьесы «Разгром» по одноименному роману А. Фадеева.

В 1973 году он стал художественным руководителем театра им. Ленинского комсомола, который стал его главным детищем. Именно в нем он собрал невероятное количество блистательных советских актеров, на которых держался весь репертуар Ленкома.

Здесь были поставлены в 70-х, 80-х и 90-х гг. знаменитые аншлаговые спектакли Захарова.

Как о самом заметном театральном событии той эпохи до сих пор говорят о:

«Тиле»;

«Звезде и смерти Хоакина Мурьетты»;

спектакле «В списках не значился»;

пьесе «Автоград ХХI», поставленной с участием Юрия Визбора;

«Жестоких играх»;

«Юноне и Авось»;

«Поминальной молитве».

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Захаров собрал в своей труппе лучших актеров советской театральной и кинематографической школы:

Инну Чурикову;

Николая Караченцева;

Евгения Леонова;

Олега Янковского;

Александра Абдулова;

Елену Шанину;

Ирину Алферову;

Дмитрия Певцова;

Александра Ракина.

Все спектакли Ленкома того времени стали настоящими шедеврами советского театрального искусства.

Работа в кино и на телевиденье

Захаров смог создать не только театральные шедевры, но также ставшие культовыми кинематографические и телевизионные ленты. Уже несколько поколений зрителей восхищаются такими фильмами как:

«12 стульев»

«Обыкновенные чудо»;

«Формула любви»;

«Тот самый Мюнхгаузен».

Ко многим фильмам Захаров сам написал сценарий – не только к своим работам, но и к лентам, снятым другими режиссерами.

Педагогическая и общественная работа

Захаров не только активно занимается режиссерской работой. Он преподает студентам в ГИТИСе мастерство режиссуры, являясь профессором этого вуза.

В 1989 г. Захаров был избран государственным депутатом. В 1996 г. стал членом Совета по культуре при Президенте Б.Н. Ельцине.

Несмотря на то что он не вошел в состав нового аналогичного органа, созданного во времена президентства В. В. Путина, он согласился быть доверенным лицом партии «Единая Россия» на последних выборах в ГосДуму.

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Семья и личная жизнь

В личной жизни мастер оказался очень счастливым. Свою будущую супругу он встретил еще в период учебы в ГИТИСе во время работы над студенческой стенгазетой. Сначала отношения не выходили за пределы дружбы.

Но после того как Марк увидел Нину с другим молодым человеком, он сразу же сделал ей предложение.

Молодые супруги долго ждали детей, единственная их дочь Александра родилась только на пятом году совместной жизни.

Жена Марка Захарова всегда во всем поддерживала мужа и была его музой. Именно поэтому тяжелой утратой для самого Марка Анатольевича и его дочери Александры стала смерть Нины Тихоновны в 2014 г. в результате тяжелой и продолжительной болезни на 83 году жизни.

На публичных фото Марк Анатольевич Захаров нечасто был запечатлен со своей женой Ниной Тихоновной, так как она была театральной актрисой, которую практически не снимали. Зрители могут увидеть ее только в одном фильме ее мужа – «12 стульев», где она талантливо сыграла эпизодическую роль жены отца Федора.

У дочери Александры детей нет, так как брак оказался не очень удачным. Супруги разошлись, не заведя ребенка. Александра полностью посвящает себя сцене. Она уже имеет звание Народной актрисы России и работает в театре своего отца.

Отметив свой 85 день рождения именитый российский режиссер, не собирается на покой. У него много творческих планов, он спешит поделиться секретами своего искусства режиссуры со студентами своей творческой мастерской.