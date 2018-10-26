Умер легендарный актер Николай Караченцов

После продолжительной болезни, умер Николай Караченцов, гениальный советский и российский актер. Как сообщают близкие, причиной смерти стала онкология, с которой мужчина боролся много лет.

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После страшной аварии, произошедшей 13 лет назад, казалось, Николая уже не спасти, несколько недель он пролежал в коме. Однако актер выжил, благодаря врачебной помощи и молитвы близких, и просто любящих людей. Караченцов вернулся, пусть практически не говорящий, с кучей болезней, но живой.

Жена артиста, Людмила Поргина, делала все для того, чтобы он не чувствовал себя брошенным и ненужным. Вытаскивала его в театры и музеи, куда угодно, лишь бы он не задыхался в четырех стенах.

Но последняя болезнь сильно подорвала его здоровье, несколько лет назад у Караченцова диагностировали рак левого легкого.

Какое-то время актер проходил лечение в Израиле, после сеансов лучевой терапии, новообразование значительно уменьшилось. Но затем Николай подхватил пневмонию, и у него началось обострение. Держалась высокая температура, подскочило давление, отказали почки, из-за пораженного легкого, врачи не могли вывести его из тяжелого состояния.

Так как в последние дни актер уже не мог дышать без аппарата искусственного вентилирования легких, Людмила Андреевна попросила врачей поставить возле него дополнительную койку. Мужчина уже вставал с трудом и практически не выходил из комнаты.

27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года, супруги планировали отметить его в ресторане, Николай Петрович, сам на этом настаивал. К сожалению, состояние здоровья артиста не позволило планам сбыться. Поэтому жена заказала в больницу любимый торт актера, «Тирамису», воздушные шарики, пригласила коллег и близких людей, но увы, отметить день рождение было не сужденно.

Умер Николай Караченцов в 62-й Московской больнице, где он с прошлого года проходил обследование, причиной смерти стал рак левого легкого.

Как сообщает жена покойного, мужчина до последнего боролся с тяжелым недугом, но он победил его. Перед смертью актера посетили сын с женой, внуки, мужчина обнимал их, целовал. Господь пожалел его, у Николая не было болей, и он не задыхался. В последние минуты его жизни жена актера, Поргина Людмила Андреевна все время находилась рядом.

Биография

Николай Петрович оставил глубокий след в памяти советских и российских зрителей. Он не только снимался в кино, но и пел, его «Юнону и Авося» до сих пор помнят и любят поклонники артиста. А еще его голосом говорят многие мультипликационные герои и великий Жан Поль Бельмондо.

В Ленкоме Караченцов участвовал во многих постановках, особенно полюбился зрителям Тиль, в одноименной комедии, с музыкальным сопровождением Геннадия Гладкова, на стихи Юрия Энтина.

На спектакль невозможно было достать билеты, после его премьеры, Николай и Инна Чурикова проснулись звездами, спектакль 20 лет не сходил со сцены театра.

Карьера в кино

На экранах страны Караченцов появился в самом начале своего актерского пути, первой картиной была «Штрихи к портрету В. И. Ленина», вряд ли, кто-то помнит его в этом фильме. Известность в кинематографе ему принес телеспектакль «Пир во время чумы», в котором Николай сыграл председателя.

Затем были не менее известные и запоминающиеся роли, в таких картинах:

«Старший сын» (1975);

«Собака на сене» (1977);

«Приключения Электроника» (1979);

«Благочестивая Марта» (1980);

«Остров сокровищ» (1982);

«Белые Росы» (1983);

«Криминальный квартет» (1989).

Этот список можно еще долго продолжать. Отдельной строкой стоит кинолента «Человек с Бульвара Капуцинов», где актер гениально сыграл роль ковбоя Билли Кинга. В багаже артиста много престижных наград, в 2002 году его удостоили Государственной премии Российской Федерации.

Ушел из жизни не просто хороший человек, но и гениальный актер. О времени и месте прощания с Николаем Караченцовым будет объявлено дополнительно.