Умер легендарный актер Николай Караченцов
После продолжительной болезни, умер Николай Караченцов, гениальный советский и российский актер. Как сообщают близкие, причиной смерти стала онкология, с которой мужчина боролся много лет.
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После страшной аварии, произошедшей 13 лет назад, казалось, Николая уже не спасти, несколько недель он пролежал в коме. Однако актер выжил, благодаря врачебной помощи и молитвы близких, и просто любящих людей. Караченцов вернулся, пусть практически не говорящий, с кучей болезней, но живой.
Жена артиста, Людмила Поргина, делала все для того, чтобы он не чувствовал себя брошенным и ненужным. Вытаскивала его в театры и музеи, куда угодно, лишь бы он не задыхался в четырех стенах.
Но последняя болезнь сильно подорвала его здоровье, несколько лет назад у Караченцова диагностировали рак левого легкого.
Какое-то время актер проходил лечение в Израиле, после сеансов лучевой терапии, новообразование значительно уменьшилось. Но затем Николай подхватил пневмонию, и у него началось обострение. Держалась высокая температура, подскочило давление, отказали почки, из-за пораженного легкого, врачи не могли вывести его из тяжелого состояния.
Так как в последние дни актер уже не мог дышать без аппарата искусственного вентилирования легких, Людмила Андреевна попросила врачей поставить возле него дополнительную койку. Мужчина уже вставал с трудом и практически не выходил из комнаты.
27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года, супруги планировали отметить его в ресторане, Николай Петрович, сам на этом настаивал. К сожалению, состояние здоровья артиста не позволило планам сбыться. Поэтому жена заказала в больницу любимый торт актера, «Тирамису», воздушные шарики, пригласила коллег и близких людей, но увы, отметить день рождение было не сужденно.
Умер Николай Караченцов в 62-й Московской больнице, где он с прошлого года проходил обследование, причиной смерти стал рак левого легкого.
Как сообщает жена покойного, мужчина до последнего боролся с тяжелым недугом, но он победил его. Перед смертью актера посетили сын с женой, внуки, мужчина обнимал их, целовал. Господь пожалел его, у Николая не было болей, и он не задыхался. В последние минуты его жизни жена актера, Поргина Людмила Андреевна все время находилась рядом.
Биография
Николай Петрович оставил глубокий след в памяти советских и российских зрителей. Он не только снимался в кино, но и пел, его «Юнону и Авося» до сих пор помнят и любят поклонники артиста. А еще его голосом говорят многие мультипликационные герои и великий Жан Поль Бельмондо.
В Ленкоме Караченцов участвовал во многих постановках, особенно полюбился зрителям Тиль, в одноименной комедии, с музыкальным сопровождением Геннадия Гладкова, на стихи Юрия Энтина.
На спектакль невозможно было достать билеты, после его премьеры, Николай и Инна Чурикова проснулись звездами, спектакль 20 лет не сходил со сцены театра.
Карьера в кино
На экранах страны Караченцов появился в самом начале своего актерского пути, первой картиной была «Штрихи к портрету В. И. Ленина», вряд ли, кто-то помнит его в этом фильме. Известность в кинематографе ему принес телеспектакль «Пир во время чумы», в котором Николай сыграл председателя.
Затем были не менее известные и запоминающиеся роли, в таких картинах:
- «Старший сын» (1975);
- «Собака на сене» (1977);
- «Приключения Электроника» (1979);
- «Благочестивая Марта» (1980);
- «Остров сокровищ» (1982);
- «Белые Росы» (1983);
- «Криминальный квартет» (1989).
Этот список можно еще долго продолжать. Отдельной строкой стоит кинолента «Человек с Бульвара Капуцинов», где актер гениально сыграл роль ковбоя Билли Кинга. В багаже артиста много престижных наград, в 2002 году его удостоили Государственной премии Российской Федерации.
Ушел из жизни не просто хороший человек, но и гениальный актер. О времени и месте прощания с Николаем Караченцовым будет объявлено дополнительно.
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А какие работы Николая Караченцова вам нравятся больше всего? 3
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Людмила / 26.10.18 17:12Как тяжело провожать в последний путь таких гениальных актеров, не верится, что они уже немолоды, ведь мы их помним по ролям в кинолентах, где они вечно сильные, молодые и здоровые. Выражаю глубокие соболезнования семье покойного. Пусть земля ему будет пухом.
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Татьяна / 26.10.18 17:11Мой любимый актер, обожаю фильмы с его участием, многие пересматриваю до сих пор, ужасно переживала за него, после, случившейся аварии. И вот теперь его не стало. Вечная ему память.
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Ирина / 26.10.18 17:11Умер гениальный артист, я выросла на его фильмах, тяжело было видеть его в последнее время, таким слабым и беспомощным, но все равно живым. Помним и скорбим.