Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова: одна болезнь на двоих

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова своим признанием шокировали зрителей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Оказывается, у артистов одна болезнь на двоих – базально-клеточный рак кожи.

Как все начиналось

Первой, с тяжелым недугом столкнулась супруга, у нее появилось странное пятно на ноге. Визит к врачу не вызвал у певицы опасений, так как медик посоветовал ей всего лишь помазать новообразование мазью, это было 4 года назад. По прошествии около полутора лет такое же пятно, но только на лице, появилось у Рыбина, но и здесь эскулап сразу не смог определить, какая болезнь настигла певца.

Он посоветовал Виктору обратиться к косметологу, и удалить пятно лазером.

Однако через полгода все повторилось, и только когда пятно проявилось в третий раз, они задумались и решили пройти более обширное обследование. Как вспоминает музыкант, супруги сдали анализы и уехали отдыхать в Италию.

Во время празднования день рожденья Рыбина, на телефон ему пришло сообщение от врача, о том, что у них онкология. Узнав, чем они больны, супруги сильно испугались. Естественно, дальше продолжать отпуск не было ни сил, ни желания и семейная чета возвратилась в Москву.

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Что сейчас

Вернувшись в столицу, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова начали сражение с болезнью. Особенно тяжело пришлось певцу, так как новообразование находилось на лице, на довольно, подвижном его участке, поэтому заживление протекало долго.

По словам мужчины, его лицо чудом не было изуродовано, рана была постоянно мокрая, из нее сочилась жидкость и кровь.

Супруги прошли курс лечения, который включал в себя 13 сеансов лучевой терапии и на данный момент ждут, какие результаты оно даст. Сначала супруги не хотели распространяться о своей болезни, но потом решили все рассказать, чтобы предостеречь других людей от их собственных ошибок.

В своем недуге ребята винят себя, а вернее, любовь к солнечным ваннам. Загорали в самые активные часы, да плюс еще солярий, не видели в этом ничего плохого, а наоборот, считали, что получают витамин D.

Музыкальный дуэт

Их встреча произошла в далеком 1990 году на фестивале «Звуковая дорожка», тогда Виктор и его группа «Дюна» только набирали популярность, а Наталья участвовала в кордебалете. Практически сразу после знакомства мужчина предложил ей петь дуэтом, девушка была влюблена, поэтому сразу поверила музыканту.

Вскоре, Рыбин ушел из семьи и они стали жить вместе, однако, официальный развод Виктор оформил, только после того, как Наталья забеременела. В феврале 1999 года у них родился сын Василий.

В это же время увидел свет диск «Альбом для жены», который можно считать началом совместной, творческой биографии. А в 2009 году образовался дуэт «РыбСен», в их исполнении можно услышать такие хиты, как:

«Бумажные самолеты»;

«Для тех, кто любит»;

«Крестики нолики»;

«Улыбка»;

«Падал снег»;

«Я люблю твои цветы»;

«Дело к ночи».

В своих песнях им удалось соединить лирическое звучание со здоровым чувством юмора. Кроме музыки, супруги отличились в кино, сыграв жителей Рублевки в известном сериале «Реальные пацаны».

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После 11 лет брака супруги обвенчались, их свадьба проходила в скромном семейном кругу, на теплоходе. Кстати, на данный момент пара является владельцами нескольких суден, на одном из них «М. В. Ломоносов», супруги любят отправляться в плаванье вместе с друзьями и детьми. А небольшой речной корабль сдают в аренду, любителям отгулять свадьбу или корпоратив, на воде.

Сейчас Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова борются с тяжелым недугом, как сообщают врачи, после первого удаления опухоли, возможен возврат болезни, когда кажется, что она уже прошла. Несмотря на это, супруги не унывают и надеются на лучшее.