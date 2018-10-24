Кокорин и Мамаев: решение суда

19 октября футболисты Кокорин и Мамаев, последние новости которые в конце 2018 г. не сходят с первых полос всех российских СМИ, снова предстали перед судом. На этот раз Мосгорсуд рассматривал жалобу обвиняемых, в которой их адвокаты просили изменить выбранную меру содержания под стражей, под подписку о невыезде и домашний арест.

Однако суд счел возможным продлить арест 4 обвиняемых и оставил их в СИЗО до 9 декабря. Кроме самих футболистов по делу проходят еще два человека – младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протосавицкий.

Как проходило судебное заседание

Суд решил рассматривать апелляции обвиняемых по очереди в одном помещении, в котором сидело сразу 4 судьи. Самих обвиняемых на процесс недоставили. Они участвовали в нем по видеоконференции, находясь в СИЗО.

Несмотря на отсутствие в суде Кокорина и Мамаев, в зале собралось много людей, так как последние новости о скандальном поведении футболистов в 2018 г. всколыхнули все слои общества.

Первым отвечал на вопросы судьи по монитору Павел Мамаев. Его линия защиты была прежней. По всей вероятности, адвокат рекомендовал ему настаивать на том, что он не принимал участия в драке, поэтому статья о хулиганстве не может быть к нему применена. Также адвокат обвиняемого упомянул о том, что Мамаев активно сотрудничал со следствием и публично раскаялся, предложив пострадавшей стороне компенсировать нанесенный ущерб.

Защитник утверждал, что Мамаев не собирается скрываться от правоохранительных органов, поэтому может быть выпущен под залог. Все свои загранпаспорта он сразу сдал следователю.

Сам Мамаев указал на то, что в ходе очной ставки с потерпевшим чиновником из Минпромторга Денисом Паком было установлено следствием, что пострадавший именно к Мамаеву не имеет никаких претензий.

Адвокат также указал, какие негативные последствия для его доверителя может принести заключение под стражу. Перечислим основные из них:

вред для здоровья при содержании длительное время в условиях ограниченного пространства изолятора;

потерю спортивной формы без проведения регулярных тренировок;

досрочный разрыв контракта с футбольным клубом, в результате чего у подзащитного исчезнет источник постоянных официальных доходов;

вред здоровью одного из детей Мамаева, который по причине болезни нуждается в опеке отца на данном этапе.

Следующим выступал младший брат Кокорина – Кирилл. Его адвокат акцентировал внимание на его молодость и характеризовал его как «домашнего ребенка», не привыкшего выслушивать публичные оскорбления.

Наибольшее впечатление на присутствующих произвела защита Александра Кокорина. Ее в отличие от Мамаева представляли сразу несколько адвокатов. Они передали в суд письма от главы футбольного клуба, в котором играет Кокорин, и обращения известных спортсменов, которых последние новости о самом громком спортивном скандале 2018 года в России заставили выступить с защитой своего коллеги.

Кокорин пообещал возместить материальный ущерб пострадавшим и извинился за содеянное. Однако во время своего выступления он получил замечание от судьи, как и Мамаев, о том, что даже на телеконференции нельзя отвечать судье сидя.

Адвокаты футболиста указали на то, что его мать готова внести за сына залог в размере 10 млн руб.

Последним рассматривалась апелляция друга Кокориных – Александра Протосавицкого. На этот момент в зале суда почти не было журналистов, так как судьба футбольного тренера детской команды из Подольска мало кому из представителей прессы была интересна.

Адвокат этого обвиняемого указывал на то, что он единственный кормилец в семье и один воспитывает 9-летнюю дочь, а его родители-пенсионеры не могут внести за него залог.

Сам Протосавицкий попросил судей отпустить его на день рождения к своему ребенку и указал на то, что пострадавшие к нему претензий не имеют, так как он старался удержать их от вступления в конфликт, а не наносил удары.

Утверждения стороны обвинения о том, что на свободе он сможет скрыться, воспользовавшись деньгами Кокорина и Мамаева, он считает абсурдными. Александр указал на то, что к чужим деньгам он отношения не имеет.

Решение Мосгорсуда

Несмотря на большое количество приготовленных адвокатами обвиняемых аргументов, все судьи единогласно для всех обвиняемых оставили прежнюю меру наказания и отклонили их апелляции. Известные юристы объяснили такое решение суда тем, что пресса создала негативную атмосферу в обществе.

Согласно закону и юридической практики, если обвиняемые не совершали ранее тяжелых правонарушений, впервые привлекаются по статье «Хулиганство» и не нанесли тяжелых увечий пострадавшим, то содержать их под стражей бессмысленно.