Виталий Калоев: новая семья, фото 2018

Целых 16 лет прошло с того момента, когда бывший архитектор из Владикавказа Виталий Калоев, совершил убийство швейцарского авиадиспетчера. По вине этого сотрудника произошла авиакатастрофа, в которой погибли все его близкие. Многих интересует, чем сегодня занимается мужчина и есть ли у него новая семья.

Ранее

В то время Виталий Калоев работал в Испании, занимался строительством, он несколько месяцев не виделся с женой и детьми. Наконец, у семьи появилась возможность встретиться с отцом семейства. Когда происходили сборы в поездку, произошло много обстоятельств, благодаря которым, они не должны были отправиться в это путешествие.

Сначала оказалось, что нет билетов, затем детей привезли не на тот аэропорт, перед самой регистрацией потерялась маленькая дочь Диана, но они полетели вопреки всему.

Долгое время после гибели семьи, мужчина ждал, когда свершится возмездие и накажут Петера Нильсена, диспетчера швейцарской компании Skyguide, виновного в случившейся катастрофе. Однако Петер отделался штрафом и продолжал счастливую и беззаботную жизнь.

Совершив самосуд над молодым человеком, Калоев не признавал свою вину, но и не отрицал, содеянного, в связи с тем, что в момент убийства он находился в невменяемом состоянии, и совершенно не помнил своих действий. Хотя когда мужчина занимался поисками Нильсена, то преследовал одну цель, он ждал извинений.

Кто знает, может, поведи себя молодой человек по-другому, то все закончилось бы иначе.

Виталий был приговорен к 8 годам лишения свободы, когда он находился в тюрьме, на его имя поступало огромное количество корреспонденции. За 2 года накопилось целых 20 кг писем, когда мужчина хотел забрать их с собой на родину, возникли, определенные трудности. Администрация тюрьмы разрешила взять только конкретный вес, но, даже освободив все письма от конвертов, получалось больше положенного. В результате решили обойти инструкции и Калоеву отдали всю почту.

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После освобождения

Только через несколько лет мужчина смог обрести новую семью, его женой стала Ирина Дзарасова, которая работает инженером на ОАО «Севкавказэнерго». Свадьба прошла тихо и незаметно в кругу близких людей, по осетинским законам, в загс супруги не ходили. Проживают они в большом и красивом доме, с лепниной и архитектурными изысками.

Когда Виталий его возводил, то надеялся, что в нем поселятся его дети и внуки, но, к сожалению, совместных малышей у супругов нет.

Практически сразу после выхода из тюрьмы Калоев занял пост заместителя министра строительства в республике Северная Осетия. Во время его правления во Владикавказе было возведено много красивых зданий, например, телебашня на Лысой горе, с канатной дорогой и смотровой площадкой, которая крутится. Кавказский музыкально-культурный центр включает в себя амфитеатр и школу для талантливых детей.

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Однако, несмотря на это Виталий считает, что зря провел время на этой земле, потому что не смог сохранить семью. О том, что существуют факты, которые от него не зависят, мужчина воспринимать не хочет.

На вопросы журналистов, жалеет ли он о совершенном поступке, Калоев, ответил не задумываясь: «Если сделал, что-то ради своих родных, то жалеть об этом нельзя, иначе быстро покатишься вниз». Когда поинтересовались, как он относится к тому, что у Петера Нильсена осталось трое малышей, Калоев сказал так: «Его жена смотрит и радуется, как растут ее дети, бабушки с дедушками счастливы, что их внуки крепкие и здоровые, а мне кому радоваться?»

Находясь, на должности замминистра Калоев принимал каждого нуждающегося и старался помочь, много обращений поступало из мест лишения свободы. Сегодня Виталий находится на пенсии и больше всего желает, чтобы оставили его в покое. К тому же у мужчины проблемы с сердцем, недавно было проведено шунтирование.

Единственное что он хочет, это попасть в Москву на День Победы, взять фото отца, который был артиллеристом, и влиться в «Бессмертный полк».

«Непрощенный»

Не так давно Сарик Андреасян на основе фактов жизни Виталия Калоева снял фильм. Главную роль сыграл небезызвестный Дмитрий Нагиев, который считает свою работу в этом проекте, лучшей в его творческой карьере. В сентябре 2018 года, эта лента открывала престижный кинофестиваль в Германии.

Ранее была американская версия «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером. Посмотрев эту картину, Калоев высказал свои претензии по поводу действия героя. Ему не понравилось, что тот везде ходит и просит, чтобы его пожалели. Мужчина заявляет, что он не просил, а требовал расследования, справедливого наказания и ждал извинений.