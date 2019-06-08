Когда День ВДВ в 2019 году в России

Многие наши соотечественники знают об интересной традиции, которая заключается в надевании голубых беретов и тельняшек. Это день «крылатого десантника», когда у воинов есть возможность встретиться с товарищами в парках города. Когда и какого числа в 2019 году будет день ВДВ и как отмечают этот праздник?

История праздника

Днем, когда был создан «крылатый десант», считается последний месяц лета 1930 года, а именно 2 августа. В это время на учениях, которые проходили под городом Воронежем, 12 первых воинов совершили прыжок на парашютах. Он был совершен с ТБ-3. Совершив такой маневр, эксперты по военному делу поняли, что нужно ввести подобный вид сил. И вот прошел один год и в СССР сформировались части десантников, которые стали с большой активностью внедряться в состав Красной Армии.

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Уже в 1932 году батальоны были введены в состав Военно-воздушных сил, которые именуются сокращенно, как ВВС.

Следует отметить, что «голубые береты» вот уже пятнадцать лет имели отношение к ВВС, и после 1946 года они стали подчиняться министру обороны. Но, они все же не превратились в самостоятельный вид войска и еще в течение почти полувека были сухопутными войсками.

Только в 1991 году была получена самостоятельность такого «крылатого десанта». С этого времени в нашей стране стали отмечать День, именуемый ВДВ. Следует отметить, что это относится лишь к массовому празднеству, тогда как сами десантники отмечали этот праздник и раньше, но, отметим, что это проходило далеко не так широко и буйно.

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Также следует отметить, то, что этот День начал свое существование только с 2006 года, когда глава России подписал указ, благодаря которому этот праздник стал обладать официальным статусом. Это случилось 31 мая.

Когда говорят об истории и традициях, которые связаны с этим днем, важно упомянуть и о «дяде Васе», поскольку ВДВ расшифровывается десантниками как словосочетание «Войска дяди Васи».

Речь о Маргелове по имени Василий, который был известным Героем СССР. Он был главой ВДВ больше двадцати лет. Это он повлиял на десантников так, что в результате они стали именно такими, как сейчас. А еще они стали обладателями беретов цвета голубого неба и тельняшек. Далее поговорим о том, День ВДВ в 2019 году какого числа будет в России.

Когда будет День ВДВ в 2019 году

Итак, когда день ВДВ в 2019 году отмечают в России? День ВДВ, он же День десантника, отмечают ежегодно в одно и то же время - 2 августа. Дата отмечена в календаре праздников. Заметим, что в 2019 году ВДВ будет отмечаться 89-ый раз.

Но, следует отметить, что День десантника – это вовсе не официальный выходной день.

Как отмечают в России

Ветераны ВДВ обычно следуют специальным праздничным традициям. Основная из них – это обязательная встреча сослуживцев. Такие собрания ветеранов, а также действующих бойцов помогают обсудить все события, которые произошли за последнее время, узнать новости, рассказать о важных делах и вспомнить тех, кто погиб. Это время приятных встреч и знакомств.

В этом году о праздновании также будет знать вся страна, ведь этот день отмечается буйно и очень шумно, можно так сказать, с размахом.

Многие слышали и знают по своему опыту, что в это время нужно купаться в городских фонтанах и есть много арбузов. Эта традиция появилась уже после того, как советские войска были выведены из Афганистана. А еще, именно эти ягоды становятся спелыми именно в последнем летнем месяце.

А вот что по поводу купания в городских фонтанах, то здесь все непонятно. Как говорят сами десантники, так они хотят быть максимально близки к небу, которое отражается в воде.

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Обычно на праздник устраиваются показательные демонстрации техники и всевозможного оружия, а также выступления, парады, концерты и мастер-классы. В этот день вспоминаются погибшие, когда к мемориалам возлагаются цветы.

Также принято 2 августа разъезжаться по разным городам на автомобилях, которые дополнены флагами, а также разнообразной символикой, связанной с Военно-десантными войсками. А еще в этот день награждаются самые хорошие десантники, когда происходит вручение медалей и дарение разных подарков. Тем, кто отличился особо, дают звания вне очереди и разные новые должности.

Что касается поздравлений, то их «голубые береты» могут принимать как от своей семьи, так и от президента страны, а также от министра обороны.

Обычно каждый город имеет свои специальные места, куда в данный день приходят десантники. Так, в Москве среди ветеранов принято встречаться на Поклонной горе или в ЦПКиО им. Горького, а в Санкт-Петербурге такими местами встреч является Дворцовая площадь и Крестовский остров.

Итак, вы узнали все про День ВДВ в 2019 году и какого числа он будет праздноваться, а потому сможете составить план действий и посетить интересующие вас мероприятия.