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Биография Александра Панкратов - Черного

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Есть категория актеров, которые запоминаются в не зависимости, какую сыграли роль главную или второго плана. Александр Панкратов-Черный относится именно к такому числу. Биография и личная жизнь Александра Панкратова-Черного богата на яркие моменты.

Биография актера

В Алтайском крае в семье сосланных казаков 28 июня 1949 года родился четвертый ребенок, которого назвали Сашей. Через четыре года умер отец, который прошел всю войну. Матери приходилось одной поднимать детей. Александр с детства любил рассказывать веселые истории, давать представления.

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Он мечтал стать клоуном, но мама советует становиться военным, потому что они получают государственное обеспечение. Это в голодные годы кажется особенно важным.

После окончания 8 класса Саша подает документы в театральное училище Нижнего Новгорода. Окончив, 3 года работает в Пензе, в драматическом театре. Затем в 1976 заканчивает ВГИК, режиссерский факультет (мастерскую Ефима Дзигана). Именно там к своей фамилии ему приходится взять дополнение «Черный» (на выбор повлиял цвет волос). С ним на одном курсе учится его полный тезка, у которого к фамилии прибавилось «Белый».

У Александра Панкратова-Черного биография и личная жизнь всегда на виду. Это открытый, веселый человек, с которым приятно находиться в компании, хорошо на работе. В начале восьмидесятых годов начинается карьера в кино. Обаяние актера, умение перевоплощаться позволяют режиссерам использовать его в различном амплуа.

Занимается Александр Панкратов-Черный общественной деятельностью. Комитет матерей в 1999 году выдвинул его кандидатуру в Государственную Думу. Они хотели, чтобы он возглавлял борьбу с наркоманией среди детей. Позднее Александр Васильевич отказался от данного мероприятия, решил участвовать в жизни страны другими способами. Он возглавил детский спортивный фонд «Наше поколение», работает в фонде имени Михаила Евдокимова, занимается благотворительностью с организацией «Благомир».

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Карьера

Дебют состоялся в картине Кончаловского «Сибириада». После роли буровщика Сашки, Панкратова-Черного заметили и стали приглашать на разные роли. В восьмидесятых девяностых годах он снимался во многих кинолентах, на канале СТС был ведущим программы «Балда».

Актер Александр Панкратов-Черный в своей биографии всегда удивляет своих поклонников. Неожиданно он взялся за режиссерскую деятельность.

Выпустил несколько картин:

  • «Похождения графа Невзорова»;
  • «Система «Ниппель»;
  •  «Взрослый сын»;
  •  «Салон красоты»;
  • «Дочкины батьки» (2017 год).

Актер принимает участие в театральных постановках, по-прежнему снимается в фильмах. За работу ему присвоили звание народного артиста России в 2009 году.

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Фильмография

У Александра Панкратова-Черного богатая фильмография. Работа в кино начинается в 1978 году с картины «Сибириада».

Только через пять лет выходит фильм с участием актера – «Моментальный снимок». В этом же году случается взлет после выхода фильма «Мы из джаза». На следующий год уже 4 картины, в 1985 году опять 4 фильма, потом количество увеличивается.

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Таланту актера покоряются все новые и новые роли. Даже в девяностые годы, когда не каждый мог найти себе работу, у Панкратова-Черного были роли в кино.

Даже находясь в солидном возрасте, актер сумел сохранить здоровье. На сегодня он занят съемками в сериале «ИП Пирогова».

Личная жизнь

Однокурсница Ирина Семиклетова стала первой гражданской женой актера. Брак продержался полгода. Во второй раз отношения были официально зарегистрированы с Вероникой Изотовой. В семье родилась дочь – Эдуарда Изотова.

Уже более 30 лет Александр живет с Юлией Монаховой. У них родился сын Владимир. Из детей только сын стал актером

Состояние здоровья на сегодня

Последние новости 2019 года об актере констатируют факт, что совсем недавно, 6 июня, на съемках ему стало плохо. Артериальное давление упало до критических отметок, актер потерял сознание. Скорая помощь доставила его в реанимацию.

По поводу сохранения здоровья на сегодня нет причин для беспокойства, родные отказываются от комментариев.

Коллеги по съемкам отмечают, что Александр Васильевич жаловался на плохое самочувствие. У него плотный график работы, погода в последнее время характеризовалась постоянными скачками атмосферного давления, а такие колебания актер тяжело переносит.

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Интересные факты из жизни

У талантливого Александра Панкратова-Черного в биографии и личной жизни много интересных фактов:

  1. Настоящая фамилия актера – Гузев. Панкратов он по матери.
  2. В детстве на маленького Сашу напала собака. На губе остался заметный шрам, а уже в зрелом возрасте для его прикрытия пришлось отрастить знаменитые усы.
  3. После окончания ВГИКа актера забрали служить в армию. В гвардейской Таманской мотострелковой дивизии он был пулеметчиком.
  4. Александр Панкратов-Черный пишет удивительные стихи. Его молитва «Господи, дай мне волю» понравилась Синоду РПЦ, была утверждена и прочитана при открытии храма Христа спасителя Иосифом Кобзоном.
  5. У актера нет музыкального слуха, что не помешало ему сыграть чечеточника в фильме «Зимний вечер в Гаграх».

Цитаты из интервью

Воспоминание о детстве: "В детстве жили бедно – мать одна нас растила. Да, и когда я в 13 лет убежал из дома в театральное училище поступать, лучше не стало".

  1. О жене: «У моей жены железное терпение. Я ведь человек непростой — вспыльчивый, эмоциональный. Не люблю, когда мне мешают во время работы. А она все мне прощает».
  2. По признанию самого Александра Панкратова-Черного он любит правду, даже самую горькую: «Правду я всегда умею простить. Ложь стараюсь не прощать. Хотя человек я не мстительный. Ложь – это страшное дело. Она сейчас как тучи над Россией».

Биография Александра Панкратова-Черного полна яркими творческими событиями. Мы желаем ему долгих лет жизни.

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08.06.2019
Теги: Александр Панкратов-Черный биография личная жизнь

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  • Ольга / 08.06.19 20:42
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    Очень талантливый актер, и интересный человек, оказывается еще, и стихи пишет, обязательно надо найти.
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  • Вероника / 08.06.19 20:37
    -
    1
    +
    Молодец Александр Панкратов-Черный, сам всего в жизни добился. Вот, что значит талант. Интересная жизнь у человека! Простой человек, его интересно послушать, много знает, умеет до слушателя донести свои слова. Здоровья, скорейшего выздоровления!
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  • Яна / 08.06.19 20:35
    -
    1
    +
    Биография интересная, жизнь удивительная, это мой любимый актер. Его легко узнать уже по голосу. Истинный талант во всем. Пусть поправляется, радует нас новыми работами.
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