Календарь мусульманских праздников в 2019 году и их значение

Чтобы узнать, какие мусульманские праздники будут в 2019 году, и какого числа состоятся, рекомендуется обратиться к календарю по месяцам, который, безусловно, поможет в данном вопросе.

Большая часть мусульманского населения с трепетом и деликатно воспринимают понятие своей веры, ведь ее значимость из века в век переходит от предков к нынешнему поколению. Благодаря изучению атрибутики религии, а также традиционных мероприятий, у людей надолго остаются в памяти обычаи вероисповедания. Мусульмане с особой гордостью относятся к исламским праздникам и готовятся к ним тщательно и трепетно.

Мусульманские праздники в 2019 году

Согласно истории, в день Хиджры, когда Пророк Мухаммед по собственному желанию поселился в Медине, у исламского населения празднуется Новый год. Тем самым являясь главной отличительной особенностью по сравнению с новым календарем, ведь в данной системе «новолетие» приходится на конец декабря и начало января.

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В мусульманском годовом календаре каждый месяц состоит из 29 дней и дата постоянно меняется на основании расположения Луны. В любом случае, лунный календарь содержит 354 дня, когда солнечный немного длиннее.

Именно из-за этого мусульманские праздники, которые будут и в 2019 году, переместятся вперед на одиннадцать дней, чему свидетельствует календарь по каждому месяцу.

Общее количество мусульманских праздников, имеющих большое значение для населения, составляет 36 явлений. Все они считаются очень важными мероприятиями. В календаре зафиксированы только национальные события, незаимствованные у других народностей. По настоянию Мухаммеда человечеству было запрещено праздновать дни сторонних вероисповеданий.

На основании определенной значимости ведется расположение месяцев. В мусульманском календаре по месяцам есть дни, в которые исламское население занимается поддержанием жизненной энергии.

Отведены периоды, в которые необходимо отправиться в путешествие, а также когда нужно ограничить себя в чем-то или наоборот развлекаться.

На основании того, что исламские торжества устанавливаются по лунному календарю, мусульманские праздники в 2019 году попадают на другие дни по сравнению с прошлым годом. И так постоянно, даты событий отличаются друг от друга, и какого числа они будут, нужно посмотреть в календаре.

Февраль

8.02 – Страдания Фатимы – является первоначальным торжеством в мусульманстве. Последняя дочь Мухаммеда, которую звали Фатима, являлась образцом истиной представительницы мусульманского народа.

Март

7.03 – Ночь Даров или Ночь Рагаиб – событие, символизирующее таинство женитьбы между родителями Мухаммеда, а также его зарождения в плоти матери. Данный праздник представляет собой самую благоволительную ночь, по мнению исламского Бога. 14.03 – Хиджра в Эфиопию. 20.03 – День рождения имама Али, который был верным приверженцем Пророка, его двоюродным братом и динамичным солдатом военных действий тех лет. 21.03 – Весеннее равноденствие или Навруз – воспевание предстоящего урожая, сопровождающееся массовой и радостной трапезой, для которой выставляется новая посуда, и подаются определенные блюда. Установлен запрет на ругательства и упреки за былые обиды.

Апрель

3.04 – Исра и мирадж – перекликается с паломничеством в Иерусалим, в которое отправился пророк, а также с его уходом в мир иной. При почитании и преклонении, которое исходит от людей, можно получить саваб, который появляется, спустя век почести и кропотливой работы над собой. 20.04 – Ночь Бараат – признанное из немногих ночей событие, когда жители планеты получили священный Коран. В этот день верующие могут надеяться на освобождение от грешных деяний, распрощание с долговыми обязательствами, а также наказания за совершенные преступления.

В эту ночь важно очень много молиться и думать над своим поведением, пересматривая жизненную позицию.

Май

5.05 – начало Рамадана – важный месяц в жизни мусульманства, который предусматривает индивидуальные действия. В христианстве мало бы кто сказал, что это праздник. Ведь в данный период необходимо поститься в строгих условиях, оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается, быть добропорядочным и пытаться сделать что-то хорошее для других людей. Это поможет духовно и физически очиститься каждому человеку. В это время нельзя курить, участвовать в любовном контакте, запрещен обильный прием пищи и питья воды днем. 5 мая также праздник Умра, который символизирует мелкое стра нствие в Мекку. 22.05 – Битва при Бадре – в этот день боролись за независимость. И победа была одержана, вне зависимости от массовости вражеской стороны. 25.05 – День фатх Мекка – официальное утверждение ислама в Мекке и избавление от языческих символов поклонения, обитающих в храме Каабы. 26.05 – Страдания имама Али, который был зятем Пророка и его приверженцем. Был участником большинства битв. 31.05 – Ночь Могущества и Предопределения – значимое событие, которое приобщено к посланию Мухаммеда ранних сур Корана. Необходимо признать свои ошибки и помолиться об искуплении провинностей, оценить совершенные действия и сделать иные выводы.

Июнь

5.06 – Ураз Байрам – радостное событие у мусульман по завершению жесткого поста Рамадана. Мусульмане заблаговременно подготавливаются к данному событию: обновляют гардероб, приобретают подарки своим родным, делают уборку в жилище, занимаются приготовлением особенных блюд и устраивают торжественную трапезу, куда могут быть приглашены не только родные, но и посторонние люди. 7.06 – Битва при Ухуде – единственный разгром Мухаммеда в числе всех пройденных битв. Это сражение было последним. 14.06 – Битва при Хунейне, которая рассматривается в Коране. 29.06 – Страдания имама Джафара, который был потомком посланника и специалистом богословия.

Июль

4.07 – Договор при Худайбии – процесс обсуждения Мухаммеда и курайшитов, в ходе которого ислам был официально принят.

Август

2.08 – начало Зуль-хиджа. Двенадцатый месяц, когда запрещено воевать и жестоко мстить. Важно молиться как можно больше, исповедоваться, а также поститься. 11.08 – День Арафат – обращен к странствующему населению, которое обитает в хадже. Им необходимо объединяться и высоять стояния на горе в священной долине Арафат, что находится поблизости с Меккой. Нельзя грешить, ведь наказание за деяния будет очень жестоким. Важно молиться и исповедоваться. 12.08 – Курбан Байрам – самое важное праздничное событие в мусульманской культуре, когда осуществляется жертвоприношение. В этот день убивают скот, а мясо режут на три доли и раздают родным, нищим и обществу. 13.08 – Дни Ат-Ташрик – дополнительное событие в честь празднования Курбан Байрама. 19.08 – Гадир-хум или День совершенствования религии. Необходимо говорить и вспоминать про ценные события развития ислама, а также изучать Коран. 25.08 – Ид аль-Мубахиля – общение мусульман с представителями христианства.

Сентябрь

1.09 – Новый год по Хиджре, а также первый день в месяце Мухаррам. Не относится к числу важных мусульманских событий, в связи с чем, не предусматривает особые традиции и торжественные трапезы. Мусульманское население ходит в мечеть, а также читает наставления Пророка. 7.09 – Поход на Хайбар, после чего произошло освобождение отдельной территории оазиса Аравии, которую заблокировали на тридцать дней. 9.09 – Ташуа имама Хусейна. Когда погиб имам, сражаясь в набожной битве. 10.09 – День Ашура – является траурным днем, сопровождается поминальной музыкой, которая звучит повсюду. Мусульмане, при желании, могут поститься в течение 3-х дней. 30.09 – начало второго месяца в календаре мусульман – Сафар. Необходимо выполнять ряд традиционных церемоний, а также вести себя спокойно.

Октябрь

19.10 – Арбаин – день, когда почитают имама Хесейна, который погиб, мучаясь и страдая. 26.10– Ночь Хиджры. 27.10 – День смерти Мухаммеда. Это официальный траурный день, который приобщен к очень прискорбному происшествию ислама. 28.10 – Страдания имама Али ар-Риды. Памятный день, когда почитают потомка Пророка. Али был выдающимся специалистом по Корану.

Ноябрь

9.11 – День рождения Мухаммеда или Мавлид. Находится в ряду главных торжеств исламской религии. Характеризуется свершением хороших поступков, оказанием помощи нуждающимся людям.

К значимым мусульманским праздникам, а также государственным, в 2019 году относятся Ураза-байрам и Курбан-байрам, которые отмечены и в календаре Башкортостана.

Такие же мусульманские праздники присутствуют в календаре Республики Татарстан, несмотря на собственные торжества, такие как День Республики и Конституции. Празднование исламских событий обусловлено наличием в данном субъекте страны существенной массы людей, которая придерживается мусульманства.

Важно знать, что указанные события характеризуются не только всеобщим весельем и праздничной трапезой с особенными блюдами. Большая часть мусульман верит, что в эти дни они смогут сделать много хорошего, что будет несопоставимо с грешными деяниями.

Главной традицией праздничных дней в мусульманстве считается посещение храмов и богослужений, а также осуществление характерных для данной религии церемоний. Помимо этого, в установленные дни помогают бедным, радуют окружающих людей, в том числе и незнакомых, дарят близким и друзьям приятные сувениры и сюрпризы, а также ведут себя достойно.