Погода в Москве на завтра от Гидрометцентра

Выходные дни в столице будет настолько жарко, что власти города приняли решение поливать улицы через два часа. Погоду в Москве на завтра и ближайшие дни подробно по часам расписывает Гидрометцентр. С воскресенья до четверга температура будет немного снижаться, до показателей +27 градусов по Цельсию.

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Сегодня в Москве наблюдается самая высокая жара, с повышенным атмосферным давлением, без ожидания дождя, с южным ветром 1-6 м/с, местами до 13 м/с. Переменная облачность, прогнозируемая Гидрометцентром, не ослабит жары. Днем температурные столбики будут подниматься до +30+32°С, ночью ожидается температура не ниже +17°С.

Понедельник, 10 июня Температура Влажность Атмосферное давление в мм рт. ст. Ночь +19° 1% 752 Утро +26° 4% 752 День +25° 5% 752 Вечер +24° 2% 752 Вторник, 11 июня Ночь +17° 2% 752 Утро +24° 3% 752 День +28° 4% 751 Вечер +24° 2% 751 Среда, 12 июня Ночь +17° 2% 750 Утро +25° 3% 750 День +29° 22% 747 Вечер +21° 37% 749 Четверг, 13 июня Ночь +14° 19% 752 Утро +16° 17% 754 День +21° 9% 755 Вечер +20° 4% 755

Предсказания от Гидрометцентра погоды в Москве на завтра дается подробно по районам столицы и по часам. Это дает возможность жителям города планировать свой день, чтобы уберечься от жары.

Влияние атмосферного фронта

Несмотря на то, что работа городских хозяйств переведена в особый режим, и полив дорог осуществляется каждые 2 часа, это не повлияет на подход атмосферного фронта, который приближается к столичному региону с северо-запада. Хорошо, что от частого полива много воды получат деревья, кустарники. Их польет и грозовой дождь, вероятный с приближением северо-западного атмосферного фронта. Его влияние ослабит дневную жару до+26°С.

Если сравнивать с температурой выходных дней, к четвергу станет немного прохладнее. Особенно ночью, когда температура понизится до +14°С. Охладит жару и юго-восточный ветер силой 1-6 м/с, во время грозы предполагаются порывы ветра до 17 м/с.

В то же время атмосферный фон будет держаться высоким, 753 мм рт. ст., он расписан подробно по часам специалистами Гидрометцентра.

Из-за этого предполагается формирование неустойчивого геомагнитного фона, при котором Гидрометцентр объявляет оранжевый уровень опасности, расписывает подробно по часам время опасности. Это предпоследняя шкала опасности, при которой погода может принести вред здоровью человека.

Метеорологи предполагают возможность стихийных бедствий, которые вызывает аномальная жара. Особенно уязвимыми на жаре становятся малоподвижные люди – маленькие дети в колясках, беременные женщины, пожилые люди. Врачи рекомендуют выбирать на прогулку в жаркую погоду одежду их легко «дышащих» тканей, обязательно надевать головные уборы.

При неважном самочувствии водителям автомобилей рекомендовано отложить запланированные поездки, велосипедистам не выезжать на ежедневные прогулки.

Завтра также ожидаются кратковременные дожди при сохранении высокой температуры до 30°С. Заметное снижение жары москвичи ощутят к четвергу, 13 июня. Но дни аномальной жары надо перенести так, как рекомендуют специалисты.