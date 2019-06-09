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Погода в Москве на завтра от Гидрометцентра

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Выходные дни в столице будет настолько жарко, что власти города приняли решение поливать улицы через два часа. Погоду в Москве на завтра и ближайшие дни подробно по часам расписывает Гидрометцентр. С воскресенья до четверга температура будет немного снижаться, до показателей +27 градусов по Цельсию.

Интересно! 

Сегодня в Москве наблюдается самая высокая жара, с повышенным атмосферным давлением, без ожидания дождя, с южным ветром 1-6 м/с, местами до 13 м/с. Переменная облачность, прогнозируемая Гидрометцентром, не ослабит жары. Днем температурные столбики будут подниматься до +30+32°С, ночью ожидается температура не ниже +17°С.

Понедельник, 10 июня

Температура

Влажность

Атмосферное давление в мм рт. ст.    

Ночь    

+19°    

1%

752

Утро

+26°

4%

752

День

+25°

5%

752

Вечер

+24°

2%

752
       

Вторник, 11 июня

      

Ночь

+17°

2%

752

Утро

+24°

3%

752

День    

+28°

4%

751

Вечер    

+24°

2%

751
       

Среда, 12 июня

      

Ночь    

+17°    

2%

750

Утро    

+25°

3%

750

День    

+29°

22%

747

Вечер    

+21°

37%

749
       

Четверг, 13 июня

      

Ночь    

+14°

19%

752

Утро

+16°

17%

754

День

+21°

9%

755

Вечер    

+20°

4%

755

Предсказания от Гидрометцентра погоды в Москве на завтра дается подробно по районам столицы и по часам. Это дает возможность жителям города планировать свой день, чтобы уберечься от жары.

Влияние атмосферного фронта

Несмотря на то, что работа городских хозяйств переведена в особый режим, и полив дорог осуществляется каждые 2 часа, это не повлияет на подход атмосферного фронта, который приближается к столичному региону с северо-запада. Хорошо, что от частого полива много воды получат деревья, кустарники. Их польет и грозовой дождь, вероятный с приближением северо-западного атмосферного фронта. Его влияние ослабит дневную жару до+26°С.

  • А какое лето хотите вы?

Если сравнивать с температурой выходных дней, к четвергу станет немного прохладнее. Особенно ночью, когда температура понизится до +14°С. Охладит жару и юго-восточный ветер силой 1-6 м/с, во время грозы предполагаются порывы ветра до 17 м/с.

В то же время атмосферный фон будет держаться высоким, 753 мм рт. ст., он расписан подробно по часам специалистами Гидрометцентра.

Из-за этого предполагается формирование неустойчивого геомагнитного фона, при котором Гидрометцентр объявляет оранжевый уровень опасности, расписывает подробно по часам время опасности. Это предпоследняя шкала опасности, при которой погода может принести вред здоровью человека.

Метеорологи предполагают возможность стихийных бедствий, которые вызывает аномальная жара. Особенно уязвимыми на жаре становятся малоподвижные люди – маленькие дети в колясках, беременные женщины, пожилые люди. Врачи рекомендуют выбирать на прогулку в жаркую погоду одежду их легко «дышащих» тканей, обязательно надевать головные уборы.

При неважном самочувствии водителям автомобилей рекомендовано отложить запланированные поездки, велосипедистам не выезжать на ежедневные прогулки.

Завтра также ожидаются кратковременные дожди при сохранении высокой температуры до 30°С. Заметное снижение жары москвичи ощутят к четвергу, 13 июня. Но дни аномальной жары надо перенести так, как рекомендуют специалисты.

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09.06.2019
Теги: погода Москва прогноз погоды

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А какие у вас планы на эти дни? 3  

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  • Алексей / 09.06.19 21:26
    -
    0
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    Как раз запланировали переезд. Живем на съемных квартирах, сейчас меняем место жительства. Интересно, что у нас получится в такую жару. Жену с детьми спрячу у знакомых, пусть переждет в их квартире. А мы все-таки – мужчины, переезд надо совершить достойно, несмотря на пекло.
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  • Александр / 09.06.19 21:25
    -
    0
    +
    Меня не пугают прогнозы синоптиков. Я жару переношу хорошо. Тем более, на работе – кондиционеры, в спортзале вечером тренировки – с кондиционерами. Интересно, что принесет разгар лета, если начало превысило все нормы.
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  • Света / 09.06.19 21:22
    -
    0
    +
    В нашем районе все детские площадки на солнцепеке, гулять с ребенком просто негде. Ему же надо побегать, а в тени под деревом на лавочке не удержишь сорванца. Придется пересидеть жару дома, под кондиционером.
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