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Женские духи в тренде 2024: ароматы, которые покорят ваше сердце

Женские духи в тренде 2024: ароматы, которые покорят ваше сердце

Подобрать идеальный аромат - задача не из легких. Узнайте, какие женские духи в тренде в 2024 году, какие ноты актуальны, и как выбрать парфюм по сезону.

Удачно подобранный парфюм подчеркнет женственность любой представительницы прекрасного пола. Наверняка вы задумываетесь о том, какие женские духи сейчас в тренде в 2024 году, и на каком именно варианте остановить свой выбор. Прежде всего, это будет зависеть от ваших индивидуальных вкусовых предпочтений, но стоит брать во внимание и другие факторы: сезонность ароматов, сочетаемость с нарядами и стилистикой образа, которую вы предпочитаете. Клео.ру подготовил для вас обзор популярных новинок и поможет разобраться с тем, как сделать оптимальный выбор парфюма.

Тренды женских духов 2024

Новинки женских духов представлены в широчайшем разнообразии. Благодаря этому женщины смогут подобрать парфюм, максимально отражающий их индивидуальность. Клео.ру советует обратить особое внимание на следующие тенденции:

  • Miyake A Drop d’Issey – нескучная композиция, обладающая ярко выраженной изюминкой. Это обусловлено включением в состав дамасской розы, миндального молочка, жасмина. Основой выступает сирень, которая явно преобладает над остальными ароматами.

Духи Miyake A Drop d’Issey

  • MAYME? Smoky ice – парфюм, которые по достоинству оценят дерзкие и эксцентричные модницы. Аромат можно охарактеризовать как унисекс, поскольку в нем прослеживается табак. Впрочем, он нейтрализуется цитрусом, мятой, ванилью.

Духи MAYME Smoky ice

  • Diptyque Orpheon –вариант в стиле унисекс, которыми представлены ароматы на зиму. Парфюм идеально подходит для дополнения зимних образов, поскольку содержит ярко выраженные нотки хвои.

Духи Diptyque Orpheon

Обзор модных женских духов 2024

Популярные женские духи представлены на любой вкус и кошелек. Женщины смогут подобрать стойкие ароматы, которые подойдут для особых выходов, или нежные универсальные парфюмы, наделенные освежающим эффектом свои творения вниманию модниц представили как известные бренды, так и менее знаменитые торговые марки, не уступающие в оригинальности. Новинки разработаны с учетом сезонности, поэтому девушки с легкостью  подберут варианты как для теплого, так и для холодного времени года. Клео.ру сделал для вас обзор самых популярных парфюмов, как универсальных, так и эксцентричных.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Новинки от известных брендов

Парфюмы, которые предлагаются знаменитыми и популярными торговыми марками, – желанное приобретение для многих модниц. Это неудивительно, поскольку бренды обзавелись безупречной репутацией и заслужили внимание потребителей. Клео.ру советует обратить внимание на такие актуальные тренды:

  • Versace pour Femme Dylan Blue – композиция с насыщенным вкусом, в которой прослеживаются фруктовые и цветочные черты: яблоко, шиповник, клевер, мускус. Чтобы понять этот аромат в полной мере, нужно дать ему раскрыться.

Духи Versace pour Femme Dylan Blue

  • Shiseido Ginza – парфюм от известного японского бренда, который обеспечит яркое цветочное сочетание. Это обусловлено наличием в аромате ноток орхидеи, магнолии, граната и розового перца.

Духи Shiseido Ginza

  • DOLCE & GABBANA Dolce Rose – аромат, который признан особенно жизнерадостным и в полной мере раскроет женственность его обладательницы. Это обусловлено наличием в составе мандарина, яблока, магнолии и смородины. Его обязательно стоит рассмотреть среди других свежих ароматов на весну.

Духи DOLCE & GABBANA Dolce Rose

Необычные и оригинальные ароматы

Модные женские духи представлены не только классикой, но и весьма необычными ароматами. Девушки предпочитают их использовать не каждый день, а приберечь на особые случаи или для сочетания с эффектными вечерними нарядами. К числу самых трендовых оригинальных ароматов относятся следующие:

  • Blamage – парфюм от итальянского бренда Nasomatto. Торговая марка славится своей дерзостью и эксцентричностью, предлагая вниманию модниц яркие ароматы, которые невозможно спутать ни с какими другими. В Blamage прослеживаются нотки дымки и древесины, сквозь которые постепенно проступает мускус.

Духи Blamage

  • Любительницы эпатажных образов по достоинству оценят парфюм Tiziana Terenzi Kirke. Духи следует использовать с осторожностью, поскольку существует риск переборщить и не усилить собственную привлекательность, а добиться противоположного эффекта. Аромат содержит ноты ванили, ландыша, мускуса, черной смородины и малины, маракуйи.

Духи Tiziana Terenzi Kirke

  • Hermes Caleche – духи, которые ассоциируются с классикой, но не предназначены для повседневного применения. Стойкий аромат больше подходит для дополнения вечерних луков, поскольку сочетает богатые ноты гардении, ириса, сандала, кипариса, белого кедра.

Духи Hermes Caleche

  • Onyrico Zephiro – аромат, который характеризуется необычным сочетанием сладких восточных и свежих цветочных нот. Парфюм, представленный такими ароматами как гальбанум, пачули, розовый перец, амбра, явно не универсальный и не предназначенный на каждый день, но поможет выделить вас из толпы восточная сладость станет отличным решением, если вы подбираете для себя нестандартные ароматы на осень.

Бюджетные варианты

При выборе парфюма один из критериев, которыми руководствуются представительницы прекрасного пола – ценовая категория. Если вы ищете бюджетные варианты, то стоит взять на вооружение следующие доступные по стоимости духи, которые по богатству ароматов нисколько не уступают дорогим парфюмам:

  • Goldfield & Banks Pacific rock moss – один из вариантов, которыми представлены ароматы на лето. В духах явственно прослеживается морская тематика, сочетается свежесть цитрусовых, древесная теплота и пикантность водорослей.
  • Lanvin Oxygene Femme – бюджетный парфюм, которые, тем не менее, создаст нестандартные ощущения благодаря комбинации черт молока и ириса.

Духи Lanvin Oxygene Femme

Советы по выбору парфюма по сезону

Жаркое лето или холодная зима – времена года, которые ассоциируются с разными ароматами. Наверняка вы хотите узнать, как выбрать женские духи, чтобы они идеально соответствовали тому или иному сезону. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

  • Весенние ароматы обычно легкие, свежие и цветочные. Они могут включать ноты нежных цветов, таких как ландыш, жасмин, ирис. Попробуйте также выбирать ароматы с нотами зелени, свежих фруктов.
  • В жаркое время года хорошо подходят парфюмы с легкими и освежающими нотами. Фруктовые, цитрусовые и морские ароматы особенно приятны в летние месяцы. Избегайте слишком тяжелых ароматов, которые могут показаться слишком удушающими в жару.
  • Осенью часто выбирают более насыщенные и теплые ароматы. Парфюмы с нотами специй, древесины, ванили или кожи станут идеальным выбором.
  • В зимние месяцы можно выбирать богатые, глубокие ароматы с насыщенными нотами. Подойдут парфюмы с нотами кедра, сандалового дерева, мускуса, ванили или кожи, которые помогут создать ощущение комфорта и уюта в холодные дни.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как правильно тестировать духи

Чтобы подобрать идеально подходящий для себя аромат, важно соблюдать определенные правила относительно его тестирования. Эти нюансы заключаются в следующем:

  • Лучший способ оценить духи – нанести их непосредственно на кожу. Выберите несколько точек на теле (например, запястье, шея, локоть), чтобы попробовать разные ароматы.
  • Когда вы тестируете несколько духов, убедитесь, что вы не смешиваете их ароматы. Чтобы избежать этого, попробуйте наносить их на разные участки кожи.
  • Позвольте аромату раскрыться на вашей коже. Дайте ему несколько минут на то, чтобы проявить все свои ноты.
  • Тестируйте не более трех или четырех духов за один раз. В противном случае ваше обоняние может быть перегружено, и вы не сможете ясно воспринимать ароматы.
  • Ароматы могут по-разному раскрываться на разных частях тела из-за различий в температуре и pH кожи. Поэтому пробуйте наносить духи на разные зоны кожи и оценивайте, как они себя ведут.
  • Если вам понравился какой-то аромат, запомните его или возьмите с собой образец, чтобы вы могли попробовать его еще раз и убедиться, что это именно то, что вы ищете.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, какие женские духи сейчас в тренде в 2024 году. Среди модных новинок вы сможете подобрать для себя подходящий аромат в зависимости от сезонности, вашего образа жизни и особенностей. Удачный парфюм придаст вам изюминку и поможет подчеркнуть вашу индивидуальность.

13 марта 2024, 12:31
Ульяна Волнова

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