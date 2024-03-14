Благоприятные дни для маникюра в мае 2024 года

Красота и уход за собой являются очень важными аспектами в современном мире. И особую роль играет маникюр. Ногти способны показать не только хороший вкус своих обладательниц, но и состояние здоровья. Астрологи уверены, что уход за руками будет более эффективным, если проводить его в определенные периоды месяца. Лунный календарь на май 2024 поможет выбрать самые благоприятные дни для маникюра.
Маникюр по фазам Луны в мае 2024
Луна считается экспертами одним из самых важных небесных тел. Лунная энергетика оказывает влияние на все живые организмы, включая человека. В определенные периоды месяца происходит ускорение и замедление внутренних жизненных процессов. Такие изменения энергетического фона сказываются на скорости роста и состоянии ногтей.
Для того чтобы визит к мастеру принес желаемый результат и положительно сказался на внешнем виде рук, очень важно выбирать для этого правильное время. Kleo.ru предлагает детально разобраться, как смена фаз Луны отражается на состоянии ногтей. В мае 2024 года будут такие этапы лунного цикла:
- Убывающая Луна (1-7, 24-31 мая). Данной фазе интенсивность энергетического влияния снижается. Такое положение земного спутника приводит к замедлению внутренних процессов, включая и скорость роста ногтей. Организм лучше усваивает и накапливает питательные вещества, что приводит к улучшению состояния рук. В данной фазе создаются все условия для дам, предпочитающих короткий маникюр. Ногти будут дольше сохранять внешний вид.
- Растущая Луна (9-22 мая). Переход в эту фазу активирует жизненные процессы, которые происходят в организме. Они начинают происходить быстрее, что требует затраты дополнительных ресурсов. Рекомендуется чаще проводить оздоровительные и укрепляющие процедуры, чтобы сохранить здоровый вид ногтей.
- Новолуние (8 мая). Один из самых неблагоприятных дней месяца. Недостаток энергетической поддержки негативно повлияет на состояние ногтей: они станут более ломкими и подверженными любым механическим повреждениям. Травмы на руках в этой фазе заживают дольше и могут сопровождаться болезненными симптомами.
- Полнолуние (23 мая). Тоже считается неблагоприятным днем. Под сильным энергетическим воздействием организм может нестандартно реагировать на любое внешнее воздействие, включая маникюр. Возможны аллергические реакции на средства для ухода. Результат визита в маникюрный салон тоже обрадует дам.
Благоприятные дни для маникюра в мае 2024
Лунный календарь – это крайне полезный инструмент, помогающий планировать дела на месяц. С помощью природных циклов удастся достичь максимальной эффективности и регулярно добиваться желаемого результата.
Наиболее благоприятными днями для маникюра по лунному календарю являются 7, 9, 13, 16, 17, 18 и 25 мая 2024 года. На эти даты можно смело планировать работы любой сложности. Эксперименты со стилем могут приятно удивить, а негативного влияния на ногти не будет. Даже самые требовательные любительницы маникюра достигнут поставленных целей.
Для легкого маникюра, оздоровления и тщательного ухода за руками подойдут 6, 14, 15, 19, 27 и 28 мая. Использование лечебных и укрепляющих средств будет более эффективным, чем в другие дни месяца. Однако не стоит злоупотреблять обрезным маникюром. Допускаются только обновление, коррекция и простые работы. Сложные процедуры могут серьезно повредить ногтевые пластины или кожу рук.
Неблагоприятными днями станут 1, 3, 5, 8, 23, 24, 26 и 31 мая. Если на эти даты был запланирован визит к мастеру, его необходимо перенести на другое время или полностью отменить. Процедуры не только не дадут желаемого результата, но также могут нанести серьезный вред здоровью.
Дамам, которые желают укрепить энергетику и усилить эффект от маникюра, следует также обратить внимание на цвет. По мнению астрологов, в мае немного изменится цветовой спектр. Предпочтительными оттенками в этом месяце станут:
- Серый. Самый универсальный и нейтральный цвет, который будет уместным в любых ситуациях.
- Кофейный. Оттенок навевает атмосферу спокойствия и домашнего уюта. Он поможет снизить эмоциональное напряжение.
- Зеленый. Цвет, который часто ассоциируется с природой, что особенно актуально в весенний период.
- Сочетание черного и белого в геометрических рисунках. Классика, которая временно вернется в моду в мае 2024 года. Отлично обращает на себя внимание, но задает строгий тон.
- Фиолетовый. Цвет символизирует роскошь и достаток. Может использоваться как в монохромном дизайне, так и сложных композициях.
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в мае 2024
Выбирая удачное время для похода в салон красоты, очень важно учитывать различные астрологические факторы. Лунный календарь на май 2024 года поможет выбрать благоприятные дни для маникюра. В таблице ниже показано, когда лучше всего заниматься косметическими процедурами, а также рекомендации астрологов по знакам зодиака.
|
Дата
|
Созвездие
|
Фаза Луны
|
Предупреждения астрологов
|
1
|
Водолей
|
Убывающая
|
Рекомендован уход за ногтями, ванночки и маски. Оздоровление будет эффективным и заметно повлияет на внешний вид.
|
2
|
3
|
Рыбы
|
Нельзя обрезать ногти кроме как в экстренных случаях. Работа с острыми инструментами чревата серьезными травмами.
|
4
|
5
|
Овен
|
Предпочтительным является легкий и быстрый маникюр. Длительные работы негативно скажутся на состоянии ногтей.
|
6
|
7
|
Телец
|
Подходящие дни для коррекции и небольшого ухода. Для экспериментов и эффектных работ выбирайте другое время.
|
8
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день для любого маникюра.
|
9
|
Близнецы
|
Растущая
|
Любые работы с ногтями в этом знаке противопоказаны. Ограничьтесь массажем рук.
|
10
|
11
|
Рак
|
Нельзя стричь ногти, она негативно скажется на состоянии ногтевых пластин. Появится ломкость и слоистость.
|
12
|
13
|
14
|
Лев
|
В этом знаке допустимы любые эксперименты. Попробуйте другой цвет, форму или длину ногтя.
|
15
|
16
|
Дева
|
Лучшие дни для устранения дефектов на ногтях и коже рук. К выбору дизайна подходите творчески, откажитесь от привычного стиля.
|
17
|
18
|
19
|
Весы
|
Ограничьтесь легким уходом, не используйте яркие цвета. Рекомендуются оздоровительные и укрепляющие процедуры.
|
20
|
21
|
Скорпион
|
Ванночки под запретом в эти дни. Чрезмерная влажность негативно скажется на структуре ногтей.
|
22
|
23
|
Стрелец
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день для любого маникюра.
|
24
|
Убывающая
|
Самые благоприятное время для маникюра. Не стоит ограничивать свою фантазию.
|
25
|
26
|
Козерог
|
Нет ограничений по маникюрным процедурам, но стоит уделять больше внимания оздоровлению.
|
27
|
28
|
Водолей
|
Рекомендован уход за ногтями, ванночки и маски. Оздоровление будет эффективным и заметно повлияет на внешний вид.
|
29
|
30
|
Рыбы
|
Нельзя обрезать ногти кроме как в экстренных случаях. Работа с острыми инструментами чревата серьезными травмами.
|
31
Подведем итог
Состояние ногтей сильно зависит от того, когда проводятся маникюрные процедуры. Лунный календарь на май 2024 года указывает на самые благоприятные дни для маникюра. Рекомендации астрологов помогут защитить и укрепить ногти.