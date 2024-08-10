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Суббота 10 августа

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Вреда больше, чем красоты: вот чем на самом деле так опасен любимый всеми гель-лак

Вреда больше, чем красоты: вот чем на самом деле так опасен любимый всеми гель-лак

Существуют менее вредные материалы для долгосрочного покрытия ногтей.

Гель-лак стал любимым выбором для многих женщин, которые ценят его долговечность и блеск. Но, несмотря на все его преимущества, у такого маникюра есть и обратная сторона.

УФ-лампа: невидимая угроза

Фото: freepik.com

Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, которое требуется для сушки гель-лака, может со временем привести к повреждению кожи, вызывая преждевременное старение и даже повышая риск рака кожи. К тому же, агрессивные химические компоненты в составе гель-лаков и средствах для их снятия могут истончать и ослаблять ногтевую пластину, делая ногти ломкими и слоистыми.

Аллергия на гель-лак: стоит ли рисковать?

А что с аллергическими реакциями? Гель-лак содержит акрилаты, которые могут вызывать аллергии, проявляющиеся в виде покраснений, зуда и отечности. Постоянное использование таких средств только увеличивает риск развития подобных реакций.

Порошковое покрытие: альтернатива без УФ-лучей

Фото: freepik.com

Но не стоит сразу отказываться от долговременного покрытия. На сегодняшний день существуют альтернативы, которые могут быть менее вредными. Одним из таких вариантов является порошковое покрытие, или дип-пудра.

Порошковое покрытие не требует использования УФ-лампы, что уже снижает риск воздействия вредного излучения. Кроме того, этот метод укрепляет ногти, создавая прочное и долговечное покрытие, которое держится несколько недель. Снятие порошкового покрытия также более бережное и меньше травмирует ногти, по сравнению с гель-лаком.

Как сохранить ногти здоровыми?

Если вы всё же решите остаться с гель-лаком, важно помнить о регулярных перерывах, чтобы дать ногтям возможность восстановиться. Или попробуйте использовать качественные базовые покрытия, которые помогают защитить ногтевую пластину.

Ранее Елена Малышева рассказала, какой вид рака провоцирует гель-лак, назвав его самой опасной опухолью. 

10 августа 2024, 04:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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