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Суббота 10 августа

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Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона

Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона

Знаменитая прическа главной героини "Секса в большом городе" снова в тренде.

Помните те чудесные завитки Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"? Эта прическа стала символом свободы, уверенности и неукротимого духа. Кэрри не только завоевала сердца поклонников своим стилем, но и оставила значительный след в бьюти индустрии. Если вы мечтаете о таких же эффектных кудряшках, как у Кэрри, то читайте дальше – мы расскажем, как это сделать.

Кадр из сериала &#34;Секс в большом городе&#34;/YouTube/@HBO

Кудряшки Кэрри – это не просто прическа, это настоящее искусство. В 90-е и начале 2000-х годов эта укладка стала воплощением дерзости и женственности. Её волнистые локоны, которые всегда выглядели так, будто она только что вернулась с прогулки по ветреному Нью-Йорку, вдохновляли женщин по всему миру. Прическа Кэрри подчёркивала её индивидуальность, непредсказуемость и лёгкость в подходе к жизни. А главное – она показала, что натуральные кудри могут быть невероятно стильными и сексуальными.

Как повторить укладку Кэрри Брэдшоу

  1. Подготовка волос

    Начните с хорошего мытья головы. Используйте шампунь и кондиционер, которые придают объем и текстуру. После этого нанесите на влажные волосы легкий мусс для объема – он поможет создать необходимую текстуру для завивки.

  2. Создание локонов

    Используйте плойку для завивки с небольшим диаметром. Завивайте волосы небольшими прядями, начиная от самых корней, чтобы создать тот самый эффект «небрежных» кудрей. Не забывайте чередовать направление завивки – это добавит объёма и естественности.

  3. Стайлинг и фиксация

    После того как все пряди завиты, аккуратно разберите кудри пальцами, чтобы они выглядели более естественно. Нанесите на волосы текстурирующий спрей или сухой шампунь, чтобы добавить объем и зафиксировать прическу. Можно слегка взбить волосы у корней для дополнительного объема.

  4. Финальные штрихи

    Не забудьте о фиксации! Легкий лак для волос поможет сохранить кудри на весь день, но при этом не утяжелит их. И вот – вы готовы к покорению города в стиле Кэрри Брэдшоу!

10 августа 2024, 09:00
Кадр из сериала "Секс в большом городе"/YouTube/@HBO
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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