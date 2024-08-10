Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона

Помните те чудесные завитки Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"? Эта прическа стала символом свободы, уверенности и неукротимого духа. Кэрри не только завоевала сердца поклонников своим стилем, но и оставила значительный след в бьюти индустрии. Если вы мечтаете о таких же эффектных кудряшках, как у Кэрри, то читайте дальше – мы расскажем, как это сделать.





Кудряшки Кэрри – это не просто прическа, это настоящее искусство. В 90-е и начале 2000-х годов эта укладка стала воплощением дерзости и женственности. Её волнистые локоны, которые всегда выглядели так, будто она только что вернулась с прогулки по ветреному Нью-Йорку, вдохновляли женщин по всему миру. Прическа Кэрри подчёркивала её индивидуальность, непредсказуемость и лёгкость в подходе к жизни. А главное – она показала, что натуральные кудри могут быть невероятно стильными и сексуальными.

Как повторить укладку Кэрри Брэдшоу