"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак

Маникюр с гель-лаком невероятно популярен у россиянок. Оно и не удивительно: он носится до нескольких недель, сохраняет руки аккуратными, бережет время и средства. Однако гелевое покрытие несет в себе угрозу, предупреждает популярный доктор Елена Малышева. Оказывается, процедура может стать причиной развития одной из самых опасных видов раковой опухоли – меланомы.

"Самая опасная раковая опухоль, которая есть, это меланома. Меланома очень часто бывает подногтевой, у женщин с гель-лаком ее попросту не видно", – предупреждает медик.

Ведущая передачи "Жить здорово!" сообщила, что часто под плотным слоем геля девушки не замечают, как меняется их ногтевая пластина. Черные пятна, полоски и любые изменения могут быть признаком этого опасного заболевания. Доктор советует во время очередного визита к мастеру, когда он снимет покрытие, внимательно осмотреть свои ногти. Если есть хоть какие-то отклонения от нормы, следует отложить маникюр и записаться к дерматологу.





Впрочем, гель-лак может не просто "прятать" симптомы онкологии на ваших руках, но и провоцировать разрастание раковых клеток. Известно, что меланома развивается из-за УФ-лучей. Именно поэтому дерматологи рекомендуют не загорать или пользоваться СПФ-средствами с высоким уровнем защиты.





Для затвердевания лака используют УФ-лампы, которые тоже могут спровоцировать появление этого недуга. Малышева советует не держать руку в лампе больше 8 минут суммарно, а также использовать солнцезащитный крем на кисти. Кроме того, попросите вашего мастера наносить гель на все ногти руки сразу, а не по одному.

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