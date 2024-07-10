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Среда 10 июля

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"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак

Известный доктор предупредил о последствиях постоянного ношения гелевого маникюра.

Маникюр с гель-лаком невероятно популярен у россиянок. Оно и не удивительно: он носится до нескольких недель, сохраняет руки аккуратными, бережет время и средства. Однако гелевое покрытие несет в себе угрозу, предупреждает популярный доктор Елена Малышева. Оказывается, процедура может стать причиной развития одной из самых опасных видов раковой опухоли – меланомы. 

"Самая опасная раковая опухоль, которая есть, это меланома. Меланома очень часто бывает подногтевой, у женщин с гель-лаком ее попросту не видно", – предупреждает медик. 

Ведущая передачи "Жить здорово!" сообщила, что часто под плотным слоем геля девушки не замечают, как меняется их ногтевая пластина. Черные пятна, полоски и любые изменения могут быть признаком этого опасного заболевания. Доктор советует во время очередного визита к мастеру, когда он снимет покрытие, внимательно осмотреть свои ногти. Если есть хоть какие-то отклонения от нормы, следует отложить маникюр и записаться к дерматологу. 

Скриншот выпуска передачи &#34;Жить здорово!&#34; от 25.06.2024

Впрочем, гель-лак может не просто "прятать" симптомы онкологии на ваших руках, но и провоцировать разрастание раковых клеток. Известно, что меланома развивается из-за УФ-лучей. Именно поэтому дерматологи рекомендуют не загорать или пользоваться СПФ-средствами с высоким уровнем защиты.

Скриншот выпуска передачи &#34;Жить здорово!&#34; от 25.06.2024

Для затвердевания лака используют УФ-лампы, которые тоже могут спровоцировать появление этого недуга. Малышева советует не держать руку в лампе больше 8 минут суммарно, а также использовать солнцезащитный крем на кисти. Кроме того, попросите вашего мастера наносить гель на все ногти руки сразу, а не по одному. 

Ранее медики перечислили еду, провоцирующую рак. В перечне любимые у россиян продукты. 

10 июля 2024, 01:01
Елена Малышева. Фото: скриншот YouTube /@NadinStrelets
Елизавета Федорова
Первый канал✓ Надежный источник

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