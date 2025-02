Секреты восстановления: советы косметолога, эффективные для всех типов кожи

Экология, погодные условия, джетлаги после командировок и путешествий, проблемы со здоровьем, изменения гормонального фона, неблагоприятный домашний или офисный микроклимат, эмоциональные переживания, – все это влияет на нашу кожу. Как быстро привести себя в порядок, если времени на восстановление почти не осталось, а предстоит важное событие, на котором хочется отлично выглядеть?

Про грамотную последовательность действий для скоростного формата восстановления рассказывает Екатерина Анчикова, врач-косметолог, дерматовенеролог для d’Alba.

Очистите кожу. Для этого можно воспользоваться гелем или пенкой для умывания, а затем тоником, который не содержит спирта и подходит для области вокруг глаз. Проведите тонизирование: на ватный диск нанесите тоник, протрите им лицо, шею, декольте. Нанесите патчи. Они должны плотно и ровно прилегать к коже. Лучше выбирать гидрогелевые патчи с коллагеном, гиалуроновой кислотой, пантенолом и экстрактами, например, патчи для области вокруг глаз d'Alba White Truffle Intensive The Real Eye Patch с экстрактом белого трюфеля в составе.

Снимайте патчи по массажной линии, начиная от носа. В таком направлении формируется нормальный лимфоотток и кожа меньше всего подвержена растяжению. Не держите патчи дольше, чем указано в инструкции: когда почувствуете, что они начали высыхать, лучше снять продукт, так как после высыхания они начинают забирать влагу обратно.

Кстати, при сильной сухости любых других участков лица допустимо наносить на них патчи: например, на область межбровья, лба, шеи, щек.

После патчей не надо умываться. Рекомендуется собрать излишки сыворотки от патчей салфеткой или постукивающими движениями подушечками пальцев "вбить" их в кожу.

4. Нанесите сыворотку на лицо, шею, декольте мягкими массирующими движениями и дайте средству впитаться. Лучше всего использовать двухфазную спрей-сыворотку с гиалуроновой кислотой, маслами и экстрактами – например, мультифункциональную спрей-сыворотку White Truffle First Spray Serum, d’Alba. Она создает легкое аэрозольное покрытие, равномерно распределяется, увлажняет и освежает кожу.



5. По желанию поверх сыворотки нанесите увлажняющий крем. Но можно обойтись и без него, так как действия спрей-сыворотки за счет высокой концентрации полезных веществ вполне достаточно для увлажнения и питания.

6. Обязательно нанесите бальзам для губ с целью дополнительного увлажнения. Он должен создавать защитный барьер и питать губы. Выбирайте средства с восстанавливающими маслами (чем больше их, тем лучше) и экстрактами.

7. Еще один шаг ухода, который я очень рекомендую, – нанесение стика-бальзама. Мультифункциональный стик-бальзам Double Serum All In One Multi Balm от d'Alba можно использовать не только для увлажнения сухих участков, но и как натуральный хайлайтер: например, наносить его на скулы или ключицы.



Помимо борьбы с возрастными проявлениями и интенсивного питания он оказывает защитное действие. Его также можно специально наносить на кожу перед выходом на мороз, хотя в целом он хорош для всех сезонов. Кроме того, стик-бальзам подходит для подготовки к макияжу обезвоженных зон лица: например, можно нанести его на область под глазами – тогда консилер ляжет ровнее и не будет забиваться в морщинки.

С экспресс-уходом мы разобрались, а как насчет долгосрочной бьюти-рутины? Врач-косметолог, дерматовенеролог для d’Alba Екатерина Анчикова объясняет, как поэтапно построить уход таким образом, чтобы стрессовые моменты не сильно отражались на внешности.

Важно улучшить качество и продолжительность сна. Без нормального восстановления все остальные методики будут неэффективны. Сон должен длиться не менее 8 часов. Используйте расслабляющие методики и дренажные процедуры. Лимфодренажный массаж, LPG, мануальный массаж или обертывания помогут избавиться от лишней жидкости, приведут в нормальный тонус мышцы и активизируют метаболические процессы.

3. Следите за дефицитами. При хроническом стрессе полезные вещества в организме расходуются с повышенной скоростью. Врач-нутрициолог, специалист по превентивному оздоровлению или косметолог могут подобрать препараты, подходящие именно вам.

4. Оптимизируйте физическую активность. Не секрет, что движение нейтрализует избыток гормонов стресса. Займитесь спортом или хотя бы включите в расписание ежедневные пешие прогулки.

5. Включите в домашний уход средства с витаминами, аминокислотами и пептидами. Они будут участвовать в создании коллагенновых волокон, которые повышают упругость и тонус кожи. Обязательно используйте гидрогелевые патчи для области вокруг глаз, так как именно эта зона в первую очередь реагирует на стресс появлением синяков и отеков.

Кстати, если у вас отеки с утра, то лучше использовать патчи утром. А если – синяки и усталый вид глаз, то можно применять патчи вечером.

6. Не забывайте тонизировать кожу после очищения и активно увлажнять ее. Применяйте сыворотку-спрей с гиалуроновой кислотой и экстрактом трюфеля для ухода в течение дня: это поможет даже при длительном хроническом стрессе.

В зимний период, когда наша кожа подвергается не только атаке холодных температур, но и страдает от интенсивного отопления, обязательно наносите спрей-сыворотку каждые 3 часа или ориентируясь на свои ощущения. Не бойтесь перестараться: несмотря на насыщенный состав с маслами, витамином В3 и антиоксидантами, она имеет легкую текстуру, быстро впитывается и совершенно не перегружает кожу. Кстати, спрей-сыворотку можно использовать даже поверх макияжа и средства с SPF. Удобно!

