Февральский маникюр 2025: модные дизайны, тренды и идеи

Нравится нам это или нет, но дизайны с сердечками в феврале всегда на первом месте по популярности. Еще бы: этот элемент маникюра легко нарисовать буквально двумя штрихами кисти, он универсален, красиво смотрится на коротких и длинных ногтях, сочетается с любыми цветами лаков.

Одна из самых модных идей маникюра с валентиновским вайбом – дизайн с угловыми сердцами на свободных краях ногтей. Простой, минималистичный, он лучше всего смотрится в классических оттенках – красном, черном, розовом.

Френч также входит в топ популярных дизайнов февраля, особенно для коротких ногтей: нейл-стилисты предлагают выбирать цветной французский маникюр – например, комбинировать красный с розовым.

Красиво смотрится маникюр с объемными элементами, сделанными с помощью гель-лака: выпуклые светло-розовые сердечки в сочетании с алым френчем привлекают внимание.

Мелкие сердечки отлично выглядят на ногтях ягодных оттенков: выбирайте для узора контрастные цвета, сочетающиеся с тоном основного покрытия.

Приближение весны чувствуется во всем, а значит – снова набирают популярность пастельные оттенки лаков.

Радужный пастельный френч – хороший выбор для тех, кто ждет не дождется лета. Можно сделать его тематическим к 14 февраля, добавив разноцветные сердечки, а можно ограничиться окрашиванием свободного края.

Интересная идея нежного маникюра для тех, кто любит нюдовое покрытие, – молочно-розовые ногти с "пустыми" сердцами внутри. Стильно, подходит под любой дресс-код – и на свадьбу, и на свидание, и в офис.

Дизайн для тех, кто встречает День святого Валентина в одиночестве, ну либо просто любит креативные решения – маникюр с большими пальцами, украшенными половинками разбившихся сердец.





Если вы еще не поймали волну весеннего настроения и вовсю наслаждаетесь календарной зимой, вам может понравиться дизайн с белым молочным лаком и несколькими ногтями с темно-красными сердечками, напоминающими ягоды калины, оставшиеся на голых ветвях, присыпанных снегом.

Надоели сердечки, но хочется чего-то романтичного? Бордовый маникюр с отпечатками губ – симпатичный и простой в исполнении вариант, не требующий долгой прорисовки.



