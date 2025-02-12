Как создается уходовая косметика: разговор с основательницей бьюти-бренда Олесей Мустаевой

– Почему вы решили заняться косметическим бизнесом?

– Я никогда не мечтала работать в этой индустрии. В 17 лет и вовсе хотела стать нефтяником и поступила в химический ВУЗ. Переучиваться и адаптировать свои знания под косметику изначально я стала только для себя. Средства для ухода за кожей были тем, что я делала только для своей семьи и друзей. Но со временем близкие начали говорить о том, что хотят покупать или получать в подарок мои продукты. Тогда стало понятно, что нужно создавать бренд.

– Вы получали для этого второе образование?

– Уже работая в индустрии, я получила диплом по косметической разработке, а последние 5 лет ежегодно прохожу обучения по повышению квалификации. Как видите, никакой романтики. Все, чего мне хотелось, - максимально раскрыть себя и быть полезной!

– Как часто вы вводите новинки в ассортимент и по какому принципу выбираете, что именно запускать?

– Я смотрю это и как ведущий разработчик компании, и как ее основатель. Все, что касается разработок с заявленной эффективностью, – как правило, результат работы не нескольких месяцев, а нескольких лет. Многие знают меня как основателя компании, постоянно присутствующего на всех выставках, работающего и знающего своего клиента. Именно это позволяет мне видеть запросы и потребности, "прощупывать" своего покупателя.

– Как вы относитесь к использованию модных ингредиентов в уходовой косметике?

– Для меня не существует модных и немодных ингредиентов, есть работающие и "пустышки", с большим портфелем доказанной эффективности и малоизученные. Ведь все новые компоненты исследуют исключительно с точки зрения эффективности. Во время лабораторной работы мы что-то откидываем, что-то добавляем, подбирая максимально комфортную базу и тестируя стабильность. Успешные образцы проводим через первую фокус-группу внутри компании, затем подключаем внешних людей: это могут быть как эксперты, так и друзья бренда.



Если продукт нравится, начинаем подборку методики исследования эффективности. Параллельно креативный отдел занимается разработкой упаковки, тестированием образцов упаковки и продукта. Бывает, что этот этап продукт не проходит и отправляется на доработку. В портфолио “Мастерской” и “Она Иная” более 40 исследований, и не все из них были успешными. Поэтому новинки мы выпускаем нечасто, ведь наш главный принцип – доводить формулы до эффективности и делать продукт, который наш клиент захочет покупать снова и снова.

– Вы читаете отзывы о своих продуктах в интернете? Учитываете их при разработке новых формул?

– Да. Каждый отзыв, как положительный, так и отрицательный, – это ценность для меня и возможность развития.

Так уж повелось, что негативные отзывы люди пишут с большим рвением, чем положительные. Тут как в суде: нужно обязательно выслушать две стороны и только потом принимать решение, особенно если это касается формулы продукта. Небольшие бренды часто попадаются на эту удочку и после первых же негативных отзывов переделывают рецептуру, забывая, что негатив люди в принципе выплескивают куда охотнее.





– Кстати, о других брендах. Вы знакомитесь с продукцией конкурентов, разрабатывая собственную?

– Да. Я нередко читаю отзывы и на другие компании, например, при выборе упаковки. Мы исследуем опыт других, пробуем их продукты сами, что становится особенно полезным при выводе новых, ранее не производимых текстур.

– Расскажите про бренд "Она Иная"? Какое место эта уходовая косметика занимает в портфолио "Мастерской Олеси Мустаевой"?

– "Она Иная" и "Мастерская Олеси Мустаевой" – это два разных, самостоятельных бренда. Разработкой средств в обоих брендах занимаюсь я, как главный технолог.

Коллекция средств "Мастерской" – это натуральные, базовые средства по доступным ценам. Косметика "Она Иная" родилась вместе с появлением на свет нашего второго ребенка в семье. Это радостное событие совпало с периодом самого активного развития в бизнесе. В какой-то момент все эти важные изменения заставили меня задуматься о том, что ритм жизни современной женщины отличается от того, как это было раньше. Я оглянулась на своих подруг, клиентов, на себя в конце концов, и поняла, что нужно сделать что-то другое, "иное". Так и родилось название бренда "Она Иная", косметика с более премиальными ингредиентами для современных женщин, объединившая в себе передовые исследования и новые знания о коже.





– Как вы представляете будущее индустрии косметики в контексте растущего интереса к экологически чистым продуктам?

– Сегодня экологичность является одним из важнейших факторов косметического производства. И это скорее не тренд, а необходимость. Многие бренды сдвигают свой фокус на использование натуральных и органических ингредиентов, которые не только безопасны для здоровья, но и минимизируют негативное воздействие на окружающую среду.

Экологичность стала приоритетом для современных бьюти-брендов и в контексте упаковки. Например, бренды активно внедряют переработанные материалы в свои производственные процессы, используют стекло, алюминий и пластик, так как эти материалы подлежат переработке. Кроме того, некоторые бьюти-бренды предлагают рефилы – заменяемые флаконы, которые можно использовать повторно, что способствует сокращению отходов и экономии ресурсов.





– Из чего состоит ваш уход за лицом?

– В основном мой уход состоит в каком-то смысле из средств будущего: большинство формул, которыми я сейчас пользуюсь, являются будущими новинками, которые наш клиент увидит лишь через год-два.

Такие длительные сроки возникают из-за того, что средства для лица мы готовим долго и скрупулезно. И, конечно, в процессе исследования я в первую очередь пропускаю наш продукт через собственные высокие стандарты.

Однако, если говорить про базу, то в моей косметичке всегда лежит крем №3, крем для тела Lavender, сыворотка для лица от "Она Иная" и сыворотка "Rose" от "Мастерской", солнцезащитный крем Sun Ray SPF 35.



