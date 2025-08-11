Возьми с собой: собираем компактную косметичку в отпуск

Прежде чем вы пристегнете ремни и помчите в долгожданное путешествие, вам предстоит интересный квест: сбор косметички. Рассказываем, что взять и что оставить, отправляясь в отпуск.

Компактность превыше всего!

Главное правило упаковки косметики в дорогу звучит так: чем меньше, тем лучше. Вам действительно нужны огромные тюбики крема или шампуня в литровом объеме? Конечно же, нет! Другая крайность – вообще не брать с собой очищающие средства. Косметика, которая бесплатно предоставляется во многих отелях, зачастую посредственного качества, с самыми бюджетными ингредиентами в составе. Если не повезет, то от такого "ухода" можно получить спутанные волосы, перхоть, сухую кожу тела, дерматит.

Фото: freepik.com

Дерматологи рекомендуют не экспериментировать с уходом во время отпуска и брать в дорогу привычные средства. Их можно перелить в пустые баночки из дорожного набора: такие продаются в любом косметическом магазине и на маркетплейсах. Еще один вариант – взять остатки шампуней и кондиционеров, которые не придется везти назад. Но это не так удобно с точки зрения компактности.

Фото: архивы пресс-службы DASWERK. Дорожный набор флаконов

Удобные форматы

Приятный и эстетичный выбор для тех, кто не привык собираться в последний момент, – уход в трэвел-форматах. Мини-версии ухода для лица, волос и тела есть у большинства крупных брендов – можно выбрать любые, подходящие по типу кожи и цене.

Фото: архивы пресс-службы Booster Bar. Набор миниатюр &#34;Знакомство с брендом&#34; в подарочном мешочке

Кстати, есть лайфхак от дерматологов: для отпуска в теплых странах покупать вместо геля масло или крем для душа, они более бережно воздействуют и не раздражают загорелую кожу. Для волос тоже лучше выбирать средства из увлажняющих и восстанавливающих линеек, чтобы снизить вредное воздействие ультрафиолета.

 Фото: архивы пресс-служб. Шампунь Восстанавливающий, тревел-версия, L'Occitane; Терапевтический кондиционер &#34;Н&#34; для увлажнения и питания волос System 4 H Hydro Care Conditioner; Масло для душа Atoderm, миниатюра; Bioderma; Крем для душа Франжипани-Монои, миниатюра, ELEMIS; Гель-масло для душа &#34;УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ&#34; 90 мл, Русская Косметика

Идеальный формат для дорожной косметички, особенно для тех, кто путешествует с ручной кладью, – сухой шампунь. Его хватает надолго, он занимает минимум места, а главное – точно не прольется и ничего не испачкает. Важно только выбрать средство с правильным составом, потому что некоторые сухие шампуни больше похожи на мыло и пересушивают кожу и волосы. Но не все: ищите в формуле масла, растительные экстракты и выбирайте средство проверенных брендов.

Фото: архивы пресс-служб. Питательный твердый шампунь для волос Mango Juice, Café mimi; Твердый шампунь-концентрат Укрепляющий, Botavikos; Шампунь твердый с натуральным маслом Облепиха, Fabrik cosmetology

Что точно пригодится?

Самое важное в дорожной косметичке – это три типа средства: для увлажнения, для защиты от солнца и для очищения кожи. В зависимости от того, насколько мало места в чемодане, можно выбрать солнцезащиту 3 в 1 – для лица, волос и тела. Но мы рекомендуем брать отдельный санскрин для лица: в отпуске – это главный расходник, который точно будет востребован.

Фото: freepik.com

Уход для лица можно перелить в дорожные баночки либо приобрести в трэвел-размере. Можно также купить набор миниатюр одного бренда: как правило, это получается выгоднее, чем составлять сет из разных. Главное – выбрать уже привычные средства, без "сюрпризов". Сыворотка – опциональна, в отпуске может быть достаточно одного хорошего крема, а вот успокаивающий тоник – очень желателен: можно перелить его во флакон с дозатором-спреем либо купить миниатюрный мист. Не забудьте про мини-мицеллярку: она смоет и макияж, и пот, и солнцезащиту. Возьмите тканевые или гидрогелевые маски с успокаивающим, увлажняющим действием – идеально, если в составе есть алоэ, экстракт огурца, бисаболол, пантенол, гиалуроновая кислота.

Фото: архивы пресс-служб. Увлажняющий мини-крем для лица Vital Hydra Solution Hydro Plump Water, Dr.Jart+; Легкая эмульсия с церамидами CLOUD NINE 15 мл, SUPERBANKA; Тоник-спрей travel size Антистресс Она Иная, Мастерская Олеси Мустаевой; Мицеллярная вода миниатюра, Romanovamakeup; СС крем Совершенное сияние 15 ml, Erborian

Многозадачные средства

Отпуск – время для многофункциональных средств. Вместо тонального крема берем с собой BB– или CC-крем с SPF – они совмещают в себе базу, увлажнение, легкое покрытие и защиту в одном флаконе. Вместо румян и помад – универсальный стик для губ и щек, вместо нескольких больших палеток теней – одну нюдовую мини-палетку с оттенками, которые подойдут и для дневного, и для вечернего выхода. Хочется ярких акцентов? Добавьте в косметичку несколько цветных карандашей-кайалов и одну помаду в любимом цвете.

Фото: архивы пресс-служб. Солнцезащитный бальзам-тинт для губ и щек SPF 50+ Laboratorios Babe Plumping effect; Карандаш для глаз ARIVE MAKEUP Glimmerverse Fairy Wand Multichrome; Карандаш-каял для глаз 7DAYS B.COLOUR; Карандаш-тени для бровей Thim Artist Touch Brow Duo; Мини-палетка теней для век Naked Mini Eyeshadow Palette Sin, URBAN DECAY; Румяна Lightweight Moisturizing Blush Smudge Proof, RHODE; Термотушь 38 °C с эффектом натуральных ресниц Lash Cocoon, DARLING*

Больше не нужно

Смело вычеркиваем из списка тяжелые тональные кремы и плотные пудры: в жару они скатываются, текут и выглядят как маска. Если без тона никак – выбирайте легкий флюид или уже упомянутый ВВ/СС-крем. Не стоит брать контурирующие палетки: легкое сияние здоровой кожи и капля хайлайтера – это максимум для отпуска, ведь свежий загар сделает свою работу лучше искусственного скульптора.
Дома также стоит оставить плойки и утюжки: в отпуске правят бал естественные волны, небрежные пучки и косы. Пусть волосы отдохнут от тепловой обработки. Также нет смысла брать слишком много парфюмов: достаточно взять в виде отливанта один дневной и один вечерний аромат, чтобы избежать лишнего веса и риска разбить флакон.

Фото: freepik.com

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

