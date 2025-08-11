Возьми с собой: собираем компактную косметичку в отпуск

Компактность превыше всего!

Главное правило упаковки косметики в дорогу звучит так: чем меньше, тем лучше. Вам действительно нужны огромные тюбики крема или шампуня в литровом объеме? Конечно же, нет! Другая крайность – вообще не брать с собой очищающие средства. Косметика, которая бесплатно предоставляется во многих отелях, зачастую посредственного качества, с самыми бюджетными ингредиентами в составе. Если не повезет, то от такого "ухода" можно получить спутанные волосы, перхоть, сухую кожу тела, дерматит.

Дерматологи рекомендуют не экспериментировать с уходом во время отпуска и брать в дорогу привычные средства. Их можно перелить в пустые баночки из дорожного набора: такие продаются в любом косметическом магазине и на маркетплейсах. Еще один вариант – взять остатки шампуней и кондиционеров, которые не придется везти назад. Но это не так удобно с точки зрения компактности.

Удобные форматы

Приятный и эстетичный выбор для тех, кто не привык собираться в последний момент, – уход в трэвел-форматах. Мини-версии ухода для лица, волос и тела есть у большинства крупных брендов – можно выбрать любые, подходящие по типу кожи и цене.





Кстати, есть лайфхак от дерматологов: для отпуска в теплых странах покупать вместо геля масло или крем для душа, они более бережно воздействуют и не раздражают загорелую кожу. Для волос тоже лучше выбирать средства из увлажняющих и восстанавливающих линеек, чтобы снизить вредное воздействие ультрафиолета.

Идеальный формат для дорожной косметички, особенно для тех, кто путешествует с ручной кладью, – сухой шампунь. Его хватает надолго, он занимает минимум места, а главное – точно не прольется и ничего не испачкает. Важно только выбрать средство с правильным составом, потому что некоторые сухие шампуни больше похожи на мыло и пересушивают кожу и волосы. Но не все: ищите в формуле масла, растительные экстракты и выбирайте средство проверенных брендов.

Что точно пригодится?

Самое важное в дорожной косметичке – это три типа средства: для увлажнения, для защиты от солнца и для очищения кожи. В зависимости от того, насколько мало места в чемодане, можно выбрать солнцезащиту 3 в 1 – для лица, волос и тела. Но мы рекомендуем брать отдельный санскрин для лица: в отпуске – это главный расходник, который точно будет востребован.





Уход для лица можно перелить в дорожные баночки либо приобрести в трэвел-размере. Можно также купить набор миниатюр одного бренда: как правило, это получается выгоднее, чем составлять сет из разных. Главное – выбрать уже привычные средства, без "сюрпризов". Сыворотка – опциональна, в отпуске может быть достаточно одного хорошего крема, а вот успокаивающий тоник – очень желателен: можно перелить его во флакон с дозатором-спреем либо купить миниатюрный мист. Не забудьте про мини-мицеллярку: она смоет и макияж, и пот, и солнцезащиту. Возьмите тканевые или гидрогелевые маски с успокаивающим, увлажняющим действием – идеально, если в составе есть алоэ, экстракт огурца, бисаболол, пантенол, гиалуроновая кислота.





Многозадачные средства

Отпуск – время для многофункциональных средств. Вместо тонального крема берем с собой BB– или CC-крем с SPF – они совмещают в себе базу, увлажнение, легкое покрытие и защиту в одном флаконе. Вместо румян и помад – универсальный стик для губ и щек, вместо нескольких больших палеток теней – одну нюдовую мини-палетку с оттенками, которые подойдут и для дневного, и для вечернего выхода. Хочется ярких акцентов? Добавьте в косметичку несколько цветных карандашей-кайалов и одну помаду в любимом цвете.

Больше не нужно

Смело вычеркиваем из списка тяжелые тональные кремы и плотные пудры: в жару они скатываются, текут и выглядят как маска. Если без тона никак – выбирайте легкий флюид или уже упомянутый ВВ/СС-крем. Не стоит брать контурирующие палетки: легкое сияние здоровой кожи и капля хайлайтера – это максимум для отпуска, ведь свежий загар сделает свою работу лучше искусственного скульптора.

Дома также стоит оставить плойки и утюжки: в отпуске правят бал естественные волны, небрежные пучки и косы. Пусть волосы отдохнут от тепловой обработки. Также нет смысла брать слишком много парфюмов: достаточно взять в виде отливанта один дневной и один вечерний аромат, чтобы избежать лишнего веса и риска разбить флакон.